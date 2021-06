Vitality Netball Superleague : Réaction à l’attribution des points des Rhinos de Leeds et à la confirmation des play-offs | Nouvelles du netball

Leeds Rhinos Netball fera partie des demi-finales de la Superleague lors de la saison inaugurale (Crédit d’image – Ben Lumley)

Les entraîneurs et les fans ont partagé leur réaction au fait que Leeds Rhinos Netball ait reçu les points pour ses derniers matchs de Vitality Netball Superleague, et s’est ainsi assuré la quatrième place.

Mardi matin, le comité de compétition de reprogrammation de la Vitality Netball Superleague a annoncé que les matchs restants des Rhinos de la saison régulière seraient annulés.

Un résultat COVID-19 positif au sein de l’équipe de Rhinos signifiait que leurs matchs du Round 20 contre Dragons et Pulse n’ont pas pu être joués.

Cela était dû à une règle prédéterminée en Superleague : lorsque les matchs sont annulés en raison d’un cas COVID-19 positif, le résultat du match précédent de la saison sera appliqué.

La décision signifie que Rhinos, qui a battu Dragons et Pulse plus tôt dans l’année, se voit attribuer six points et terminera désormais la saison régulière avec 36 points.

Derniers classements Vitality Netball Superleague Joué Gagné Perdu Dessiner Points 1. Netball de bain d’équipe (Q) 19 17 2 0 51 2. La foudre de Loughborough (Q) 19 16 3 0 48 3. Manchester Thunder (Q) 19 16 3 0 48 4. Leeds Rhinos Netball (Q) 20 12 8 0 36 5. Sirènes Strathclyde 19 dix 7 2 32 6. Guêpes 19 dix 8 1 31 7. Sarrasins non-conformistes 19 dix 8 1 31

Les autres prétendants aux play-offs – Strathclyde Sirens, Saracens Mavericks et Wasps – n’ont tous pas assez de matchs restants pour potentiellement dépasser ce décompte.

Les sirènes, qui occupaient la quatrième place avant la décision, ne peuvent atteindre que 35 points si elles battent le Manchester Thunder au 20e tour.

S’ils gagnent leur match reprogrammé contre Storm, les Wasps disposeront de 34 points, tout comme les Mavericks, s’ils battent également le même adversaire.

Vitality Netball Superleague – Matchs de la 20e journée dimanche à 12h Saracens Mavericks contre Surrey Storm dimanche à 14h Manchester Thunder contre Strathclyde Sirens dimanche à 16h Dragons celtiques contre les étoiles de Severn Lundi à 17h15 Guêpes contre Surrey Storm Lundi à 19h15 Loughborough Lightning vs Équipe Bath Netball

À la suite de l’annonce de la décision et de la décision, des personnes ont fait part de leurs réflexions sur les réseaux sociaux.

Tout d’abord, Dan Ryan, l’entraîneur-chef des Leeds Rhinos, a partagé ses sentiments sur le déroulement de la fin de la saison régulière.

Pas du tout comme nous voulions ou imaginions que l’histoire se déroule ! 🤯 Mais nous sommes tellement RECONNAISSANTS et FIERS de nous être qualifiés pour les finales lors de notre saison inaugurale. Une fois l’iso terminée, ce sera une préparation très rapide jusqu’à la finale, mais comme toujours, nous donnerons à cette opportunité TOUT ce que nous avons ! https://t.co/Ivb8Eub8QT – Dan Ryan (@DanRyan84) 15 juin 2021

La saison inaugurale de Rhinos leur a déjà permis de surmonter de nombreux défis. Ils ont perdu trois de leurs joueurs de départ à cause de blessures importantes lors du premier tour, et ont continué à remporter victoire après victoire sans eux.

Une fois ces individus revenus, les Rhinos ont montré à quel point ils étaient soudés en tant qu’unité et un certain nombre de joueurs ont ainsi reçu une reconnaissance internationale.

Désormais, leur défi sera de sortir de l’isolement, de terminer leur période de « retour au jeu » de cinq jours et de se préparer pour une demi-finale en seulement 24 heures.

Pour Strathclyde Sirens, l’équipe qui occupait la quatrième position à une manche de la fin, l’annonce de mardi a mis fin à leurs chances d’être présente le week-end des finales.

Ce fut une saison décisive pour la franchise écossaise et leur directrice technique Karen Atkinson a résumé leurs réflexions sur les réseaux sociaux.

Une attitude fantastique, une unité, un travail acharné et une confiance dans le plan ! Quelle équipe brillante à entraîner aux côtés de l’incroyable @lesleymac6 @BrownieMaxwell @RachNelson1 @morris_elena. 1 jeu de plus pour attaquer ! Bonne chance aux 4 équipes en finale – ce seront des concours de crack ! 2/2 – Karen Atkinson (@kazacko) 15 juin 2021

Nul doute que l’équipe continuera à traiter la décision au cours de la semaine, avant de sortir et d’affronter Manchester Thunder dimanche après-midi.

Bien que toutes les équipes et la Vitality Netball Superleague aient collectivement convenu d’une série de règles relatives à l’impact de COVID-19 avant la compétition, la nature de cette décision a dérouté certains fans et observateurs.

Wow.

Pas question, surtout parce que regardez Pulse et comment ils jouent… un score si serré entre leur dernier match contre Rhinos !

Un dur… pour tout le monde je pense😅 & Sirens🥺

Je ne me sens tout simplement pas bien avec moi en ce moment 🥴 https://t.co/r6TN8tQrIX – Janice Moreno (@_JaniceM) 15 juin 2021

Je comprends que les clubs SL ont accepté la règle en pré-saison. Mais dans aucun autre sport n’est une équipe (Rhinos) qui ne peut pas remplir un match – même malheureux – alors récompensé pour cela ! Les sirènes sont actuellement en quatrième position et ont parfaitement le droit d’être frustrées par cela https://t.co/66ycnC2Kmw – Denise Evans (@DeniseKEvans) 15 juin 2021

Une fois la décision prise et les points attribués, Leeds Rhinos Netball prendra sa place le week-end des finales les 26 et 27 juin.

Team Bath Netball, Loughborough Lightning et Manchester Thunder sont tous assis au-dessus d’eux. Les matchs restant à jouer, la composition des demi-finales sera décidée au cours de la 20e journée, dimanche et lundi.

L’équipe leader de la ligue à la fin de la 20e journée affrontera Leeds Rhinos Netball en une demi-finale, puis les équipes classées deuxième et troisième se rencontreront.

Avec trois points séparant Team Bath, Lightning et Thunder, plus Bath affrontant Lightning au 20e tour, un certain nombre de scénarios sont encore possibles et le classement final pourrait se résumer à la différence de buts.

Si Loughborough Lightning battait Team Bath et que Manchester Thunder l’emportait contre les Strathclyde Sirens, alors les trois seraient bloqués sur 51 points.

