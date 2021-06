Vitality Netball Superleague : Points de discussion de la 19e ronde | Nouvelles du netball

La course aux play-offs se poursuit, les Saracens Mavericks cherchant à poursuivre après leur victoire sur les Wasps (Crédit image – Ben Lumley)

Alors que la course pour la place finale des barrages se poursuit, nous examinons les principaux points de discussion avant la 19e journée de la Vitality Netball Superleague.

L’action du week-end commence dimanche à midi, avec les Wasps jouant leur dernier match de la saison régulière contre Surrey Storm. Après cela, les fans de la Copper Box Arena de Londres profiteront de trois autres matchs, dont la rencontre des Saracens Mavericks avec la Team Bath Netball.

Les Mavericks auront ensuite un revirement rapide avant leur match contre London Pulse à 17h15 lundi, avant que Loughborough Lightning contre Manchester Thunder ne termine le tour.

Chaque match de la 19e ronde sera diffusé sur la chaîne YouTube de Sky Sports et les compétitions de lundi seront diffusées en direct sur Mélange de sports célestes.

Vitality Netball Superleague – 19e journée Dimanche – 12h Surrey Storm contre les guêpes Dimanche – 14h Les sirènes de Strathclyde contre les dragons celtiques Dimanche – 16h Équipe Bath Netball contre Saracens Mavericks Dimanche – 18h London Pulse contre Severn Stars Lundi – 17h15 London Pulse contre Saracens Mavericks Mardi – 19h15 Loughborough Lightning contre Manchester Thunder

La course aux quatre premiers

Commençons par la course aux quatre premiers, d’accord ? À deux tours de la fin, les Wasps, Leeds Rhinos Netball, Strathclyde Sirens et Saracens Mavericks ont tous une chance d’obtenir la quatrième position et d’être en demi-finale le 26 juin.

Avec chaque équipe ayant un nombre de matchs différent, des Mavericks avec trois aux Wasps n’en ayant qu’un, cela pourrait aller jusqu’au tout dernier match de la saison régulière.

Course de Vitality Netball Superleague pour les quatre premiers Guêpes (4e) Rhinocéros de Leeds (5e) Sirènes Strathclyde (6e) Sarrasins Mavericks (7e) Points : 31 Points : 30 Points : 29 Points : 28 29 mai Bain d’équipe (L) 30 mai La foudre de Loughborough (G) Sarrasins non-conformistes (F) Sirènes Strathclyde (G) 31 mai Sarrasins non-conformistes (G) Tempête de Surrey (O) Guêpes (W) 13 juin Tempête de Surrey Dragons Celtiques Bain d’équipe 14 juin Londres Pulse 20 juin Londres Pulse Tonnerre de Manchester Tempête de Surrey le 21 juin Dragons Celtiques Maximum de points possibles 34 points 36 points 35 points 37 points

Ce week-end, les guêpes chercheront à finir en beauté. L’équipe de Mel Mansfield participera au concours avec Storm en sachant que tout ce qu’ils peuvent faire gagnera, puis attendra !

Sirens et Mavericks ont toujours l’un des demi-finalistes déjà qualifiés à affronter ; Thunder pour les sirènes et Bath pour les non-conformistes.

Pendant ce temps, le Leeds Rhinos Netball de Dan Ryan ne doit pas laisser ce week-end de congé ralentir sa concentration. Au tour 20, ils ont des rencontres avec London Pulse et Celtic Dragons.

Si les résultats sont conformes au formulaire, alors Rhinos et Mavericks sont aux commandes, mais si cette saison de Superleague nous a appris quelque chose, c’est que tout peut changer en un clin d’œil !

Créer des « bouleversements » parmi les priorités des équipes

En parlant de «formbook», lors des rondes 19 et 20, les équipes extérieures au quatuor en lice pour la quatrième place sont toutes extrêmement concentrées sur la fin de leurs saisons sur des notes élevées.

Tous chercheront à créer une trajectoire ascendante pour s’assurer qu’ils prennent cet élan jusqu’à la saison prochaine, et il y a une place Fast5 en jeu.

Dans l’ensemble, les joueurs peuvent chercher à montrer leur valeur afin d’obtenir des contrats pour la saison prochaine et Celtic Dragons a également l’élément supplémentaire de vouloir donner à leur entraîneur-chef sortant – Tania Hoffman – le cadeau de départ d’une autre victoire.

Il reste 3 matchs de la saison et tous les matchs sont critiques ! Rhinos et Mavericks qui se battent pour le Top 4 pourraient signifier que nos jeux sont décisifs et, sur la base des jeux précédents, ce sera une fin… mais 3 jeux passionnants !

Pulse également en compétition pour le Top 8 mais nous avons ça pic.twitter.com/Xiq03oWXAj – London Pulse Netball 💗🖤 (@Pulse_Netball) 4 juin 2021

La foudre avec matière à réflexion

Pour le Lightning de Loughborough, qui s’est qualifié pour les demi-finales à la mi-mai, leurs deux prochains matchs sont contre Thunder et Bath.

Les concours posent une question intéressante, car il y a de fortes chances que Lightning ait besoin d’en affronter un, voire les deux, à nouveau le week-end des finales.

« Nous avons beaucoup discuté en tant qu’équipe d’entraîneurs, de combien vous lancez à ces deux matchs par rapport à combien vous gardez », a déclaré Olivia Murphy. Sports du ciel.

« Ce n’est pas que nous puissions garder trop de secrets car nous aurons la même équipe. Mais nous jouons un peu avec cela dans nos conversations, et c’est vraiment intéressant.

L’équipe d’entraîneurs de Loughborough Lightning sait tout sur le netball de run-in et de play-off (Crédit d’image – Ben Lumley)

« Nous avons la chance de nous être déjà qualifiés pour les demi-finales », a ajouté Sara Bayman. « En 2019, nous abandonnions le dernier jour de la saison pour faire les demi-finales, à ce moment-là, vous ne vous inquiétez pas de ce que vous montrez ou de qui vous mettez là-bas, vous vous battez juste pour votre vie.

« Cette saison, nous avons le luxe d’avoir ces décisions à prendre sur la voie à suivre. Il s’agit de nous assurer que nous nous améliorons de cette semaine à l’autre, puis jusqu’en demi-finale et j’espère la finale. »

Alors que Murphy et Bayman auront passé du temps à délibérer sur l’itinéraire de Lightning, les deux entraîneurs astucieux et anciens internationaux connaissent la valeur de l’élan et l’importance qu’il a à ce stade de la saison.

Mavericks fera-t-il le double sur Bath?

À 16 heures dimanche après-midi, les Saracens Mavericks entreront sur le terrain contre Team Bath sachant qu’ils sont la seule équipe à les avoir battus cette saison.

Les non-conformistes arrivent à la suite d’une victoire incroyablement importante contre les Wasps et sauront qu’une autre victoire contre Bath renforcerait considérablement leurs quatre meilleurs espoirs.

Bath, la franchise la plus décorée de l’histoire de la Superleague, est sur une séquence de neuf victoires consécutives. Aussi positif que cela puisse être, ils ont suffisamment d’expérience au sein de leur équipe pour savoir que le moment est venu de trouver un équipement supplémentaire.

Si les Mavericks obtiennent la quatrième place et Bath terminent en tête, alors ce concours de la 19e ronde sera un précurseur de l’une des demi-finales de la Superleague le 26 juin.

Comme cela a été dit toute la saison, les Mavericks ont le talent et le potentiel au sein de leur équipe pour battre n’importe qui de leur côté. Lorsqu’ils réussissent, ils peuvent être extraordinaires, mais la grande question est de savoir s’ils atteindront leur rythme dimanche ? La régularité n’a pas été leur point fort jusqu’à présent cette saison.

Pour Bath, ben c’est assez simple… ils ont un compte à régler avec les Mavericks et ça les rend dangereux.

Sur l’ensemble du terrain, les tête-à-tête individuels sont exceptionnels; Layla Guscoth contre Kadeen Corbin, Eboni Usoro-Brown face à Ine-Mari Venter ou Brit Clarke puis à l’autre bout, Kim Borger en duel avec Razia Quashie.

Tout au long de Sasha Corbin et Serena Guthrie établiront un rythme incroyable au milieu du terrain, et si les deux équipes jouent à leur plein potentiel, cela pourrait être un match exceptionnel de netball de Superleague.

Sky Sports est votre maison de netball. La Vitality Netball Superleague se poursuit dimanche avec la 19e manche, avec quatre matchs diffusés consécutivement sur la chaîne YouTube de Sky Sports à partir de 12h.