L’entraîneur-chef de Severn Stars pense que Kyra Jones est un «diamant» et ajoutera à son équipe (Crédit d’image – Ben Lumley)

Kyra Jones a rejoint Severn Stars pour le reste de la saison 2021 Vitality Netball Superleague, en remplacement de la blessure de Bethan Dyke.

L’ancien international gallois et joueur de Superleague est sorti de sa retraite pour répondre à l’appel de l’entraîneur-chef Melissa Bessell, après que Dyke ait été blessé au premier quart d’un match avec Dragons le 4 avril.

Dyke, qui a rompu son ACL, ne jouera plus aucun rôle dans la saison de Superleague 2021 et Jones sera désormais disponible pour une sélection immédiate par Bessell.

Les stars continuent leur campagne Vitality Netball Superleague dimanche contre Strathclyde Sirens, avant d’affronter Wasps Netball lundi soir à la Copper Box Arena de Londres.

Jones arrive à Stars avec une expérience considérable en Superleague à son actif. Elle est arrivée à l’origine d’Australie en tant que joueuse «importée» pour son compatriote de Superleague, Celtic Dragons, avant la saison 2009/10.

Jones s’est ensuite qualifiée et a joué pour sa nation d’adoption, le Pays de Galles. Elle a remporté plus de 50 sélections pour l’équipe nationale avant de se retirer du sport en 2019.

« Rejoindre Severn Stars était une opportunité que je ne pouvais pas vraiment refuser. Pouvoir revenir et jouer au jeu que je connais et aime, et avoir un ‘Round Two’, c’est quelque chose que je ne pensais pas se produirait », a déclaré l’ancien international.

« Beth est une grande amie et une coéquipière bien-aimée [for Wales]. Je suis juste vidé qu’elle ne soit pas sur le terrain avec moi, ou à ma place, mais je sais qu’elle reviendra plus forte que jamais et j’ai hâte de la voir revenir là-bas.

Vitality Netball Superleague – Rencontres 12e journée Dimanche à 12h Celtic Dragons vs Team Bath Netball Diffusé sur la chaîne YouTube Sky Sports Dimanche à 14h Severn Stars contre Strathclyde Sirens Diffusé sur la chaîne YouTube Sky Sports Dimanche à 16h Saracens Mavericks vs Leeds Rhinos Netball Diffusé sur la chaîne YouTube Sky Sports Dimanche à 18h Guêpes contre la foudre de Loughborough Diffusé sur la chaîne YouTube Sky Sports Lundi à 17h15 Guêpes vs étoiles Severn En direct sur Sky Sports Mix et diffusé sur la chaîne YouTube Sky Sports Lundi à 19h15 Surrey Storm contre London Pulse En direct sur Sky Sports Mix et diffusé sur la chaîne YouTube Sky Sports

« J’ai hâte de revenir sur le court et de voir ce que je peux faire. Ayant été hors de Superleague pendant près de deux ans, ce sera certainement difficile.

« J’ai essayé de rester en forme, mais rien ne peut vous préparer pour les matchs du jour du match. J’ai hâte de m’impliquer avec ce groupe de joueurs de netball talentueux et j’ai hâte de travailler avec Melissa et le reste de l’équipe d’entraîneurs des Stars. . «

Severn Stars est actuellement classé 10e dans le tableau Vitality Netball Superleague, et ils chercheront à attaquer la seconde moitié de la saison avec enthousiasme.

« Je pense que j’ai eu beaucoup de chance de pouvoir signer Kyra Jones », a déclaré Bessell.

« En fin de compte, il est extrêmement difficile de remplacer une joueuse du calibre de Bethan Dyke. Bethan est une grosse perte pour nous, mais elle est déjà sur la voie de la guérison et nous lui souhaitons le meilleur.

« Comme je suis dans le pays depuis assez longtemps et que j’ai de très bonnes relations avec beaucoup de joueurs, je savais que Kyra ne jouait pas, pas classée comme importation, mais a aussi beaucoup d’expérience de jouer à la fois en Superligue et au niveau international. .

«Pour moi, il s’agissait de m’assurer que je pouvais faire venir quelqu’un pour couvrir le reste de la saison, qui pourrait apporter son expérience et ses connaissances et s’intégrer à l’équipe.

« Je sais que Kyra le fera, donc je suis très heureux d’annoncer qu’elle rejoint l’équipe. J’ai un joli petit ‘diamant’ à Kyra à glisser dans l’équipe; c’est en avant et en haut à partir d’ici. »

Sky Sports est votre maison de netball. La Superligue Vitality Netball se poursuit dimanche avec la 12e manche et quatre matchs consécutifs diffusés sur la chaîne YouTube Sky Sports à partir de 12h.