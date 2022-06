Vitality Netball Superleague: Manchester Thunder remporte la Grande Finale 2022 et termine une saison parfaite | Nouvelles du netball

Manchester Thunder a produit une saison parfaite pour remporter le titre de Superleague (Crédit image : Ben Lumley)

Manchester Thunder a remporté le titre Vitality Netball Superleague 2022 et a terminé une saison parfaite, après une victoire 60-53 sur Loughborough Lightning lors de la grande finale.

Thunder a créé un coussin de 12 buts au cours du premier quart, après que Lightning ait perdu son attaque de but Ella Clark à cause d’une vilaine blessure.

L’équipe Thunder de Karen Greig a été soumise à une pression importante au cours des troisième et quatrième trimestres, mais elle a maintenu son décompte lorsqu’il a fallu remporter son premier titre de Superleague depuis 2019.

Ce titre Vitality Netball Superleague est le quatrième de Thunder, après des victoires précédentes en 2012, 2014 et 2019.

Après une saison sans défaite, Greig avait imploré Thunder d’aborder la finale comme n’importe quel autre match, mais avait également admis que celui-ci « avait vraiment de l’importance ».

Les deux entraîneurs en chef avaient aligné des sept de départ pratiquement inchangés par rapport à ceux qui les avaient mis sur la voie de leurs victoires en demi-finale.

Greig en a modifié un, car Millie Sanders a été sélectionnée pour commencer à la défense des buts, et Victoria Burgess a nommé le même Lightning Seven, ce qui signifiait que Beth Cobden n’était pas apte à être traduite en justice.

Vitality Netball Superleague Grand Final – Compositions de départ Tonnerre de Manchester Foudre de Loughborough GS : Joyce Mvula GS : Mary Cholhok AG : Eleanor Cardwell AG : Ella Clark WA : Nat Metcalf WA : Hannah Joseph C : Caroline O’Hanlon C : Nat Panagarry WD : Laura Malcolm WD : Ella Bowen DG : Millie Sanders DG : Fran Williams GK : Kerry Amande GK : Alice Harvey

Thunder a transformé la première passe centrale du match et a pris une avance de 3-1, avant que le concours ne soit interrompu en raison de la blessure de Clark. L’attaque de but a atterri maladroitement, a immédiatement crié de douleur et a été forcée de quitter le terrain en fauteuil roulant.

La double internationale de netball et de basket-ball avait été le pilier de Lightning à la fois en attaque au but et en tir au but cette saison, et sa remplaçante était Emma Thacker, 18 ans.

Le banc de Lightning a fait de son mieux pour soutenir ses joueurs pendant que Clark recevait des soins sur le terrain. L’entraîneur-chef Burgess et Cobden, qui savaient exactement à quoi ressemble une blessure lors de la Grande Finale, ont fourni des conseils clés.

Greig et Neville ont également gardé Thunder calme et Thunder a immédiatement attaqué le match après le redémarrage. Dans les minutes qui ont suivi, ils ont tourné le ballon rapidement et fréquemment pour appuyer 12-5 et 20-8 devant au quart-temps.

Manchester Thunder vs Loughborough Lightning – Scores quart par quart Q1 Q2 Q3 Q4 Pi Tonnerre de Manchester 20 16 dix 14 60 Foudre de Loughborough 8 15 14 16 53

Au cours du deuxième quart-temps, Lightning s’est à nouveau calmé et a retrouvé son rythme. Le passage de Nat Pangarry à la défense de l’aile les a aidés à atténuer l’impact de Nat Metcalf et a davantage amené la défense de but Fran Williams dans le match.

À l’autre bout du terrain, Thacker s’est débarrassée de ses nerfs et s’est montrée à la hauteur. Mary Cholhok a également fourni à Lightning un chemin rapide vers le but.

Un quart-temps de 16-15, de justesse en faveur de Thunder, était un signe de ce qui allait arriver. Lightning a simplement refusé de reculer devant ses adversaires.

Les 30 secondes suivantes ont été alimentées par des émotions intenses des deux côtés, Thunder maintenant à une distance touchante d’une saison parfaite et Lightning sentant un nouveau retour.

Lightning s’est battu pour tout et a été encore plus stimulé lorsque Clark est revenu pour regarder depuis le banc. Cependant, les internationaux de Thunder ont continué à jouer au netball composé et clinique.

Joyce Mvula et Eleanor Cardwell étaient époustouflantes dans leur cercle de tir et le duo a récompensé presque toutes les passes qui leur sont parvenues. En 60 minutes de netball, les tireurs de Thunder n’ont raté chacun qu’un seul but.

Dans les dernières minutes, Lightning l’a ramené à moins de six buts, mais deux derniers tirs de Cardwell ont terminé le travail pour Thunder et terminé la saison parfaite.