Vitality Netball Superleague : Manchester Thunder ne sous-estime pas le Team Bath Netball | Nouvelles du netball

Thunder et Bath se rencontreront lors de la deuxième demi-finale samedi après-midi (Crédit image – Morgan Harlow)

Tracey Neville a déclaré que Manchester Thunder ne sous-estimerait pas Team Bath Netball, alors que les deux se préparent pour leur demi-finale Vitality Netball Superleague.

L’équipe Bath Netball aborde les barrages après une défaite de 19 buts contre le Lightning de Loughborough, tandis que le Manchester Thunder a terminé sa saison régulière avec une victoire de 64-37 sur Strathclyde Sirens.

Cette saison, les deux équipes se sont déjà rencontrées deux fois, l’équipe Bath reprenant le contrôle total au tour 5 avant que seulement trois buts ne séparent les deux au tour 14.

Réunions précédentes Tour 5 Équipe Bain Netball 60-35 Manchester Thunder Tour 14 Netball de bain de l’équipe Manchester Thunder 41-44

« Si vous voulez gagner la Superleague, alors vous devez battre tout le monde », a déclaré Neville sur Sports aériens.

« Bath a un entraîneur de classe mondiale, c’est une équipe de classe mondiale et nous ne les sous-estimons pas. Contre Lightning et Mavericks, nous n’avons pas vu la vraie équipe Bath, mais ces deux résultats ne font pas d’eux un mauvais équipe. »

Les résultats dont parle Neville – une défaite 46-35 contre les Mavericks et la défaite 54-35 contre le Lightning – nécessiteront cependant une analyse de la part d’Anna Stembridge de Team Bath.

Avant la ronde 18 et la deuxième défaite de l’équipe Bath contre les Mavericks, ils volaient haut en haut du tableau, avec des niveaux de confiance en flèche. Maintenant, seulement deux semaines plus tard, la franchise la plus décorée de l’histoire de la Superleague devra gérer un revirement rapide juste avant le week-end des finales.

Neville, qui connaît bien de nombreux joueurs de Team Bath, pense qu’ils peuvent le faire et avec l’entraîneur-chef du Thunder Karen Greig, elle préparera les champions en titre à affronter une équipe restaurée de Bath samedi après-midi.

« Cette saison, vous avez vu Manchester Thunder renverser la vapeur, Loughborough Lightning renverser la vapeur et ces équipes n’ont pas atteint les demi-finales sans raison », a-t-elle déclaré. « Ce sont toutes des équipes mentalement résilientes.

« Cette semaine est vitale, nous sommes tous sortis de matchs et nous entrons dans une double tête, ce qui va être difficile physiquement et mentalement. Il y a une personnalité différente autour des demi-finales et des finales [too].

« Nous n’allons jamais, jamais sous-estimer l’équipe de Bath. Ce match se déroulera avec les classiques, nous avons déjà eu des demi-finales contre Bath et c’est une demi-finale positive pour les fans! »

Beth Cobden a été exceptionnelle pour Lightning contre Bath au tour 20 (Crédit image – Ben Lumley)

Dans l’autre demi-finale, La foudre de Loughborough assumera Netball des Rhinocéros de Leeds et Beth Cobden de Lightning pense qu’ils sont prêts à améliorer leur jeu à nouveau dans le concours à élimination directe.

« Nous sommes ici pour jouer et nous sommes ici pour gagner », a-t-elle déclaré Sports aériens après leur victoire sur Bath au 20e tour.

« Il s’agit simplement de travailler sur les petites choses et de continuer à construire. Nous avons eu quelques chances de participer à des demi-finales potentielles lors de nos derniers matchs. [against Bath and Thunder], maintenant il est temps d’aller faire la vraie chose.

« Il y a trois équipes formidables en demi-finale et nous devons juste faire de notre mieux et voir ce qui se passe. »

Recherchez les profils des quatre demi-finalistes au cours de la semaine, avec des informations des entraîneurs-chefs et des joueurs. De plus, Tamsin Greenway apportera son analyse d’expert avant un week-end de netball à élimination directe au Copper Box Arena de Londres.

Sky Sports est votre maison de netball. La Vitality Netball Superleague se poursuit samedi, avec les demi-finales en direct sur Sky Sports Action et Mix et diffusées sur la chaîne YouTube de Sky Sports à partir de 13h30.