Vitality Netball Superleague: Manchester Thunder dynamisé avant le week-end des finales | Nouvelles du netball

Les champions en titre approchent le week-end des finales dans une forme exceptionnelle (Crédit image – Ben Lumley)

Le Manchester Thunder approche le week-end des finales plein d’énergie et de positif, et la directrice du netball Karen Greig ne recule pas devant son désir de défendre son titre de Vitality Netball Superleague dimanche.

« Il semble qu’il y a une éternité, lorsque nous avions des réunions hebdomadaires avec England Netball pour voir comment la ligue pouvait et allait fonctionner », a déclaré Greig à Sports aériens à mi-parcours de la semaine des finales.

« Pour être maintenant à la fin juin et en vue du week-end des finales, nous sommes tellement reconnaissants de la situation dans laquelle nous nous trouvons. »

Non seulement cela fait longtemps que les conversations sur comment et si la saison 2021 de Vitality Netball Superleague pourrait se dérouler en toute sécurité, mais cela fait exceptionnellement longtemps depuis le dernier avant-goût du netball à élimination directe de Thunder.

Lorsqu’ils entreront sur le terrain contre Team Bath Netball pour leur demi-finale samedi, cela fera deux ans, un mois et sept jours depuis leur grande finale 2019 contre les Wasps.

0:15 En 2019, Manchester Thunder est revenu de l’arrière pour battre les Wasps dans une superbe finale Vitality Netball Superleague En 2019, Manchester Thunder est revenu de l’arrière pour battre les Wasps dans une superbe finale Vitality Netball Superleague

Cette saison, la tentative de Thunder de défendre son titre n’a pas été tout à fait simple; les défaites consécutives aux mains de Bath et de Wasps lors des Rounds Cinq et Six ont fait tourner les têtes.

Cependant, avec Karen Greig à la barre, aux côtés de Tracey Neville et Gabrielle Towell, les entraîneurs de Thunder sont restés fidèles à leurs processus, tout comme leurs joueurs.

En tant que collectif, ils ont résolu les problèmes et au fur et à mesure que les rondes se poursuivaient, Thunder a construit, avant de trouver à nouveau un autre équipement.

Manchester Thunder a amassé 124 buts lors de leurs matchs contre Lightning et Sirens (Crédit image – Ben Lumley)

Une victoire de 60-46 sur le Lightning de Loughborough au 19e tour et un résultat de 64-37 contre Strathclyde Sirens au 20e tour, ont tiré des coups de semonce à tous les autres demi-finalistes. Il est clair que Thunder atteint son apogée, et il atteint son apogée exactement au bon moment.

« Il y a énormément de positif au sein du groupe », a déclaré le directeur du netball et entraîneur-chef de Thunder.

« La fatigue, sans aucun doute, est là et elles la ressentent, mais les filles sont entrées sur le terrain dimanche et ont réalisé une performance fantastique contre Sirens.

« Il y avait un vrai buzz et une énergie à l’arrière de ce match et nous lançons tout cette semaine. La positivité autour de la semaine et du week-end des finales a été superbe.

Nous ne pouvions pas demander plus aux filles, l’intensité qu’elles déploient sur le terrain et le but derrière cela sont exactement ce dont vous avez besoin à ce stade. Karen Greig (Crédit image – Morgan Harlow)

« Les conversations que nous avons sont les bonnes, et il y a certainement un vrai buzz autour de l’équipe, qui, espérons-le, se traduira sur le terrain samedi. »

Vitality Netball Superleague – Demi-finales samedi à 13h30 Loughborough Lightning contre Leeds Rhinos Netball En direct sur Sky Sports Action et Mix, diffusé sur la chaîne YouTube de Sky Sports Samedi à 15h45 Manchester Thunder vs Team Bath Netball En direct sur Sky Sports Action et Mix, diffusé sur la chaîne YouTube de Sky Sports

Dans n’importe quel environnement d’équipe au cours d’une semaine de finale, il peut y avoir un danger que les joueurs ressentent trop les émotions et utilisent une énergie précieuse en jouant des matchs dans leur esprit avant qu’ils n’aient été joués. Greig n’est pas inquiet que ce soit le cas pour Thunder, cependant.

« Vous regardez à travers notre équipe et beaucoup d’entre eux, probablement 50% d’entre eux, sont déjà venus ici », a-t-elle déclaré.

« Ces joueurs savent ce que c’est que d’être dans la dernière semaine d’entraînement de la saison, ils savent ce dont ils ont besoin pendant l’entraînement et ce que cela signifie.

« Ils sont vraiment professionnels à ce sujet et la façon dont les joueurs les plus expérimentés ont travaillé avec ceux qui n’ont jamais été dans cette situation auparavant est sans égal.

« Les conseils et les conversations ont été là tout au long de la semaine et c’est fantastique. »

L’équipe de Manchester Thunder compte à la fois des jeunes exceptionnels et des joueurs expérimentés (Crédit image – Ben Lumley)

Au sein de l’équipe de 15 joueurs de Grieg, sept ont 21 ans ou moins, donc non seulement ils sont prêts pour l’ici et maintenant, mais beaucoup de ses athlètes tirent également de superbes leçons pour l’avenir.

« C’est un groupe jeune mais ils ont faim. Ils veulent apprendre, ils sont excités et ils veulent gagner.

« C’est potentiellement une expérience différente pour certains d’entre eux, mais ils ont également déjà eu leurs propres finales, sous la forme de tournois et de championnats NPL dans notre parcours au cours des cinq ou six dernières années.

« Cela signifie que ces filles savent ce que cela signifie de jouer pour le Manchester Thunder dans ces grands matchs, donc elles s’épanouissent dans l’environnement et elles poussent tout le groupe à s’entraîner pour s’assurer que nous sommes aussi préparés que possible. »

Borger soutient Bath pour qu’il se batte Kim Borger a soutenu l’équipe Bath Netball pour parer une défaite difficile contre le Lightning de Loughborough et arriver au week-end de finale de Vitality Netball Superleague en forme et en tirant. (Crédit image – Ben Lumley)

L’équipe Bath Netball sera l’adversaire de Thunder en demi-finale ce week-end. C’est une équipe qui entre dans le dernier carré après des défaites successives.

La deuxième défaite de Bath était aux mains du Lightning de Loughborough et ce fut une défaite de 19 buts. Grieg pense que ces expériences récentes auront alimenté le feu de Bath.

« Je pense que cela les rend plus dangereux », a-t-elle déclaré honnêtement.

« Nous avons évidemment eu un point délicat au début de la saison, où nous avons reçu des critiques et les gens ne s’attendaient pas à ce que nous rebondissions aussi bien que nous l’avons fait.

« Bath le ressent probablement un peu maintenant, car ils ont eu deux performances dont ils ne seront pas trop satisfaits au cours des derniers tours.

« Je sais certainement qu’Anna [Stembridge] ne négligera aucun effort lorsqu’il s’agira de jouer contre nous et je sais qu’ils auront aussi faim que nous.

« Bath n’a pas remporté le titre depuis environ sept ans maintenant, et ils voudront changer cela cette année. Nous devons être prêts pour eux et nous devons nous assurer d’évaluer tous les scénarios possibles qu’ils vont nous lancer en termes de combinaisons.

« En fin de compte, avec les joueurs qu’ils ont, vous avez des gens comme Serena Guthrie et Layla Guscoth qui n’abandonnent rien. Nous savons que ce sera une bataille très difficile là-bas.

Manchester Thunder vs Team Bath Netball – Cette saison Cinquième tour Équipe Bain Netball 60-35 Manchester Thunder Tour 14 Netball de bain de l’équipe Manchester Thunder 41-44

La dernière bataille de Thunder avec Bath était de retour lors de la ronde 14 et seulement trois buts les séparaient. Ce jour-là, ils ont remporté deux quarts chacun et le concours a été décidé par une dernière vague de Bath, inspirée par l’international anglais Guthrie.

Pour Thunder, les souvenirs de ce match et de leur lourde défaite précédente ne seront pas une mauvaise chose. Au lieu de cela, ils augmenteront encore les enjeux.

Six rondes après la ronde 14 et trois mois après la ronde cinq, Thunder est à nouveau une entité différente et ils ne craignent pas que la demi-finale de samedi soit la première partie d’un défi en deux parties qu’ils se sont fixé. eux-mêmes.

« Si vous demandez aux joueurs s’ils sont excités… excités n’est probablement pas le bon mot », a déclaré Greig. « Déterminé est le mot.

« Ils savent qu’il y a un gros week-end à venir. Après une année difficile, et en ce qui concerne la façon dont ils le voient, ils ne veulent pas de ça [season] avoir été pour rien.

« Nous attendons beaucoup de nous-mêmes; nous voulons soulever ce trophée dimanche et nous avons un gros match à terminer samedi.

« Donc, il s’agit de s’assurer que nous sommes aussi équilibrés que possible pour cette demi-finale, et que nous l’abordons comme notre dernier match. Ensuite, quoi qu’il arrive après cela, nous nous en occuperons et prends-le dimanche. »

Sky Sports est votre maison de netball. La Vitality Netball Superleague se poursuit samedi, avec les demi-finales en direct sur Sky Sports Action et Mix et diffusées sur la chaîne YouTube de Sky Sports à partir de 13h30.