Vitality Netball Superleague: Loughborough Lightning embrasse la pression du week-end des finales | Nouvelles du netball

Loughborough Lightning affrontera Leeds Rhinos Netball lors de la première demi-finale samedi après-midi (Crédit image – Ben Lumley)

Le Lightning de Loughborough est prêt à embrasser la pression du week-end des finales et n’a « aucun regret » alors qu’il se prépare à affronter le Leeds Rhinos Netball samedi après-midi.

Loughborough Lightning n’a jamais remporté de titre Vitality Netball Superleague. En 2008, ils ont perdu contre les Mavericks en finale, puis en 2017 et 2018, les Wasps ont été l’équipe qui les a fait tomber lors de la dernière haie. Plus récemment, la tenue de Mel Mansfield les a de nouveau battus en 2019 mais, à cette occasion, c’était en demi-finale.

Cette année, ils entameront le dernier week-end de la ligue grâce à une performance exceptionnelle contre Team Bath Netball. Lundi soir, la victoire de 19 buts de Lightning a mis en évidence à quel point ils peuvent être mortels lorsqu’ils frappent leurs sangles, et ce qui était encore plus impressionnant, c’est qu’il faisait suite à une mauvaise performance contre Thunder la semaine précédente.

« Je suis vraiment fier de leur rebond de la semaine dernière, car ils ont été terribles [against Thunder], a déclaré Sara Francis-Bayman à Sports aériens le lundi soir. « Pour sortir et jouer comme ils l’ont fait, ça demande beaucoup de courage.

« C’était agréable d’obtenir une telle performance quand nous en avions besoin », a ajouté le directeur du netball de Lightning.

« Ce n’était pas un match à mort; c’était vraiment important pour les deux équipes. C’était vraiment bien de voir ce niveau de combat de la part des filles. »

Vitality Netball Superleague – Demi-finales samedi à 13h30 Loughborough Lightning contre Leeds Rhinos Netball En direct sur Sky Sports Action et Mix, diffusé sur la chaîne YouTube de Sky Sports Samedi à 15h45 Manchester Thunder vs Team Bath Netball En direct sur Sky Sports Action et Mix, diffusé sur la chaîne YouTube de Sky Sports

Le combat est ce dont le Lightning aura à nouveau besoin samedi après-midi lorsqu’il abordera sa demi-finale et que le netball à élimination directe arrivera. Une question clé est de savoir comment une terre reproduira-t-elle à nouveau sa performance au Round 20?

« Eh bien, c’est la question à laquelle nous essayons de répondre cette semaine », a déclaré Francis-Bayman au milieu de la semaine des finales.

« Notre intensité d’entraînement a été bonne et nous devons nous assurer que les choses restent relativement cohérentes, tout en reconnaissant qu’il y a beaucoup de pression ce week-end.

« Nous devons faire face à cette pression, réaliser que cela va être un élément en jeu, mais aussi nous concentrer uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler. »

Au sein de l’unité défensive de Francis-Bayman, il y a un joueur qui en sait beaucoup sur les semaines et les week-ends de finale.

Depuis son arrivée d’Australie en 2013, Sam May a fait partie de chaque week-end déterminant pour la saison et la défenseure a remporté deux titres de champion, deux deuxièmes et une troisième médaille.

« Celui-ci est un peu différent car nous avons un redressement si rapide après avoir joué lundi », a-t-elle déclaré à Sports aériens.

« Nous n’aurons que quelques séances avant l’heure. Tout le monde est au top, ce qui est génial cependant, et nous chercherons à prolonger cela jusqu’à samedi et dimanche.

Tu dois juste tout donner et ne pas avoir de regrets. Nous aurons fait tout notre possible à l’entraînement, ce sera donc le moment d’en profiter et de tout laisser de côté. Sam May (Crédit image – Morgan Harlow)

À la suite de la victoire de 19 buts de Lightning sur Bath, ils ont obtenu la première place du classement et ont donc réservé une rencontre dans les quatre derniers matchs avec Leeds Rhinos Netball.

Lorsque les Rhinos entreront sur le terrain et affronteront la tenue de Francis-Bayman, ils n’auront pas joué de match de compétition depuis le 31 mai, en raison de l’isolement après un test COVID-19 positif au sein du camp.

« Cela aura été difficile pour eux de s’entraîner cette semaine et de jouer une demi-finale, mais ils seront également impatients d’y aller », a noté Francis-Bayman.

« Nous devons nous assurer de faire le travail en termes d’évaluation de ce qu’ils sont susceptibles de faire et de ne pas trop nous attarder sur le fait qu’ils ne sont pas là depuis quelques semaines, car nous pouvons ne contrôle pas ça. »

Rhinos résilients prêts à attaquer l’opportunité de la finale Leeds Rhinos Netball est prêt à maximiser l’opportunité qui s’offre à lui, malgré une avance difficile dans le week-end de finale de Vitality Netball Superleague. (Crédit image – Ben Lumley)

Les rhinocéros seront privés de leur tireur exceptionnel Donnell Wallam, qui est rentré en Australie après avoir perdu sa grand-mère alors que toute l’équipe s’isolait.

Pour l’entraîneur-chef des Rhinos, Dan Ryan, dont la première priorité était de s’assurer que Wallam puisse rentrer chez lui le plus rapidement possible, son absence change leur « mécanique d’équipe » et c’est quelque chose dont son homologue est parfaitement conscient.

« C’est presque plus dur parce que nous n’avons pas vu Sienna [Rushton] pendant un certain temps. Ils s’entraîneront cette semaine et se développeront avec une combinaison différente, comme je l’ai dit, c’est une combinaison que nous n’avons pas vue depuis plusieurs semaines.

« Nous ne pouvons pas nous permettre de nous y attarder, nous nous sommes concentrés ces dernières semaines sur ce dans quoi nous sommes bons et ce que nous pouvons faire. Maintenant, nous devons continuer à le faire parce que si vous commencez à remettre en question ce qui est se passe dans le camp de Leeds, alors votre concentration est au mauvais endroit. »

Loughborough Lightning a été exceptionnel lors de la 20e ronde contre Team Bath Netball (Crédit image – Morgan Harlow)

À ce stade de la saison, le record d’opportunités manquées du Lightning en ce qui concerne les demi-finales et la finale de la Superleague est indéniable. C’est quelque chose que Francis-Bayman et l’entraîneur adjoint Olivia Murphy connaissent et abordent depuis un certain temps, depuis que l’équipe a réservé sa place en demi-finale il y a plusieurs semaines.

« Nous avons parlé en tant que groupe que vous ne pouvez pas ignorer de vouloir gagner parce que c’est pour cela que vous êtes là », a déclaré Francis-Bayman.

« Chaque équipe en demi-finale saura qu’elle n’est qu’à deux matchs de la gagner. En même temps, vous ne pouvez pas vous concentrer uniquement sur cela ou doubler et en parler tout le temps.

« Vous devez vous concentrer sur les choses que vous pouvez faire pour obtenir ce résultat. Il y aura toujours ces doutes persistants de la part des joueurs qui ont perdu des finales, je pense que chaque joueur a ces doutes, que vous ayez remporté des titres de Superleague ou ne pas.

Vous allez toujours dans une finale avec ce petit diable sur votre épaule. Il s’agit d’être en mesure d’avoir confiance en votre préparation et de savoir que vous avez fait suffisamment de travail pour avoir confiance en ce que vous allez proposer et que vous êtes prêt. Sara Francis-Bayman (Crédit image – Ben Lumley)

« Le mélange de jeunesse et d’expérience que nous avons dans notre équipe se prête à sortir et à en profiter », a ajouté Murphy.

« Les plus âgés pourraient s’inquiéter un peu parce qu’ils sont déjà sortis et ont perdu, tandis que les plus jeunes vont là-bas sans cela et ils peuvent simplement jouer.

« L’autre chose que je dirais, c’est que nous avons des gens comme Beth Cobden dans notre groupe, quelqu’un qui a remporté des titres de Superleague et une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth. Elle est le plus délicieux paquet de joie que vous puissiez souhaiter apporter dans votre groupe. «

« Beth est la personne qui dit à quel point c’est une opportunité incroyable et qui nous dit à tous que nous allons passer le meilleur moment », a déclaré Francis-Bayman à propos de sa mi-courtière.

« C’est une compétitrice féroce et vous voulez quelqu’un comme elle dans le groupe. »

Il s’agit d’apporter de l’énergie et je pense que tout le monde dans l’équipe a la responsabilité de le faire. Nous en parlons tous, alors j’espère que tout le monde entre dans les matchs excité et que nous pouvons vraiment nous élever les uns les autres. Beth Cobden (Crédit image – Morgan Harlow)

Avec Cobden apportant l’énergie et l’expérience du gros jeu, aux côtés d’un May concentré, du capitaine Nat Panagarry et d’autres piliers comme Hannah Joseph, la tenue de Francis-Bayman est en excellente forme pour le week-end des finales de cette année.

En regardant dans le camp de Lightning, il semble qu’il y ait peu de danger qu’ils aient joué leur finale une semaine plus tôt, et au lieu de cela, ils se concentrent sur ce qui est un tremplin pour de nouveaux succès.

« C’est pour cela que vous le faites », a conclu Francis-Bayman. « Au début de la saison, tu te fixe des objectifs et tu veux faire les quatre premiers et les demi-finales… c’est pour ça que nous sommes là.

Loughborough Lightning part à la recherche de son premier titre Vitality Netball Superleague (Crédit image – Morgan Harlow)

« J’aime ça », a ajouté l’ancien international à propos des finales et des grands matchs. « Mais, je n’aime pas le manque de contrôle que j’ai quand ils sortent et jouent ! Nous [Olivia and I] a en fait dit lundi soir, nous préférons jouer que regarder !

« Vous faites tout ce que vous pouvez et les mettez dans la meilleure position possible, puis cela n’a rien à voir avec vous ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc, abandonner ce contrôle sur le résultat et la performance est difficile et c’est quelque chose avec lequel la plupart des entraîneurs ont du mal .

« J’aime le processus de construction, d’essayer d’y arriver et de voir notre équipe réagir. La performance de lundi en était un parfait exemple.

« Maintenant, nous devons utiliser la confiance que nous en avons gagnée et la reprendre samedi. Nous devons vraiment y aller, attaquer le match et ne pas reculer du tout. »

