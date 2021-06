Vitality Netball Superleague: Loughborough Lightning bannit les démons pour mettre fin à 15 ans d’attente pour le titre | Nouvelles du netball

Loughborough Lightning a remporté le titre avec style dimanche avec une victoire de 17 buts sur Team Bath Netball (Crédit image – Morgan Harlow)

L’attente de 15 ans du Loughborough Lightning pour un premier titre Vitality Netball Superleague est enfin terminée, et elle s’est terminée par une performance extraordinaire en Grande Finale sous le plus intense des projecteurs.

La première grande finale Vitality Netball Superleague a eu lieu à Guildford Spectrum en 2006, elle a été disputée entre Team Bath Netball et Mavericks et cette saison-là, Loughborough Lightning a terminé à la quatrième place.

Deux ans plus tard, Lightning atteint la Grande Finale pour la première fois. Après avoir mené 21-14 à la mi-temps, un troisième quart délicat a permis aux Mavericks de revenir dans le match, et le coup de sifflet à temps plein a marqué le premier avant-goût du chagrin de la Grande Finale pour Lightning.

Ils ne savaient pas qu’il leur faudrait neuf ans avant de participer à nouveau au match décisif pour la saison, et même alors, la victoire leur échapperait. Les défaites consécutives contre les Wasps lors des finales 2017 et 2018 ont fait mal, et la deuxième finale a été secouée par la blessure au LCA de Beth Cobden.

En bref, les Grand Finals et les week-ends de finale n’étaient pas les amis de Lightning – jusqu’à cette saison.

Énumérer les pertes de Lightning n’est pas pour leur rappeler les mauvais moments, c’est plutôt pour renforcer à quel point ils ont travaillé dur pour profiter des célébrations sur le terrain de la Copper Box Arena dimanche soir.

Le capitaine Nat Panagarry, qui a excellé pendant le week-end des finales, Hannah Joseph et Cobden ont tous connu les deux récentes défaites consécutives en finale et ont traversé l’agonie de voir l’horrible blessure de cette dernière en 2018.

Et pourtant, bien que Sara Francis-Bayman ait déclaré ouvertement que beaucoup de ses joueurs étaient entrés dans le week-end des finales de 2021 avec « ce petit diable sur l’épaule » leur rappelant constamment les défaites, Lightning a triomphé.

Lors de la 20e ronde, Lightning avait impressionné en éliminant l’équipe Bath Netball par 19 buts… la première place du classement était en jeu ce jour-là, mais ce n’était pas un netball à élimination directe.

Puis, après avoir géré le meilleur et le pire jour de l’année – à savoir les demi-finales samedi – ils ont montré leur résilience mentale pour faire taire ces doutes et ont battu Bath de 17 buts, cette fois alors que tout était en jeu en finale.

« Les filles étaient ravies de jouer aujourd’hui, elles avaient l’air de jouer avec beaucoup plus de liberté », a déclaré Francis-Bayman, tout en essuyant ses larmes après le coup de sifflet à temps plein au Copper Box Arena.

Loughborough Lightning est resté fidèle à ses processus et a livré sur la grande scène (Crédit image – Morgan Harlow)

« Pour pouvoir jouer comme ça, quand vous avez ce doute en tête parce que vous avez déjà perdu des finales, pour que ces gars-là attaquent comme ça, je ne pourrais pas être plus fier d’eux.

« Il y a tellement d’histoires dans cette équipe; le dernier match de Sam May, Beth Cobden revenant de blessures horribles et ceux qui ont subi deux ou trois défaites finales pour le Lightning. Donc, faire ça aujourd’hui et la façon dont ils l’ont fait, c’est pourquoi vous voyez cette effusion d’émotion.

« Vous aviez Olivia Murphy sur le banc qui était également la joueuse n ° 1 du Loughborough Lightning et qui attend cela depuis 15 ans. »

Pour le club, ce sera vraiment positif pour la suite car vous n’avez plus l’impression d’essayer de faire vos preuves. Sara Francis-Bayman (Crédit image – Morgan Harlow)

« J’étais tellement nerveux que je savais probablement que nous l’avions fait avec environ trois minutes à jouer. Ensuite, je pensais que nous mettions des gens, mais j’ai alors pensé que nous ne pouvions tout simplement pas … Je viens de perdre le complot ! J’étais bouillant, mais je ne pouvais pas enlever ma veste parce que je suis superstitieux… Je tombais en morceaux sur le banc, qui sait ce qui se passait ?! »

Le récit des dernières minutes de Francis-Bayman illustre parfaitement sa passion en tant que directrice de netball et entraîneure-chef. L’ancienne joueuse et internationale est toujours elle-même sans vergogne et elle dirige ses joueurs de la manière qu’elle voudrait être dirigée.

La joueuse de 36 ans a le respect de ses pairs, de tous les joueurs de la Superleague et de ceux qui regardent à la maison, en raison de ses connaissances, de ses capacités tactiques, de son franc-parler et de ses compétences en gestion des personnes.

Sara Francis-Bayman a le respect de ses joueurs et de ses pairs (Crédit image – Ben Lumely)

« Elle est passionnée et c’est ce qu’elle apporte en tant qu’entraîneur », a déclaré Panagarry à propos de Francis-Bayman. « Elle vous fait confiance et elle veut que vous alliez là-bas et que vous lui donniez tout.

« De plus, elle est honnête. Notre performance en demi-finale a été une victoire de 20 buts, mais elle n’était pas satisfaite de la performance et nous non plus. C’est agréable et rafraîchissant d’avoir un entraîneur qui peut vous le dire.

« Sara est quelqu’un qui n’enrobe pas les choses et qui dit simplement que vous voulez vouloir entendre. Elle nous fait confiance et elle veut que nous soyons courageux. Toutes les bonnes choses, les choses que vous voulez entendre d’un entraîneur, elle les fait pour nous chaque semaine. »

Le compte que Panagarry fournit de Bayman serait repris par chacun des membres de l’équipe de Lightning, et pourtant Francis-Bayman a ouvertement partagé ses propres doutes.

« Vous ne savez pas si vous pouvez faire quelque chose. Quand j’ai commencé ce travail, je ne savais pas si j’étais capable d’y réussir », a-t-elle déclaré.

« Je suis éternellement reconnaissant à Liv Murphy et Vic Burgess, ainsi qu’à Karen Atkinson qui m’ont encadré tout au long de ma première année. Je suis reconnaissant qu’ils aient cru en moi, m’aidaient et qu’ils soient les personnes rationnelles sur le banc. Cela signifie un beaucoup [to win the title], pour moi personnellement, mais plus pour l’équipe. »

J’aime que Loughborough s’en tienne à la tâche, ils ont fait confiance à ces processus et ils l’ont encore fait ! Ils ont battu une équipe d’internationaux à part entière; ce fut une performance incroyable et une opportunité de montrer ce que Sara Francis-Bayman peut faire en tant qu’entraîneur et ce que les joueurs peuvent faire là-bas. Tamsin Greenway (Crédit image – Ben Lumley)

Maintenant que la longue attente du titre de Lightning est enfin terminée, qu’est-ce qui vient ensuite? Eh bien, tout d’abord, il devrait s’agir de prendre le temps de s’imprégner de leur réussite et de profiter du moment.

Il y a tellement d’athlètes et d’entraîneurs qui ont remporté le titre et qui ont regretté de ne pas en profiter davantage. Vous soupçonnez, cependant, qu’avec la culture que Francis-Bayman a créée, Lightning aura eu un excellent voyage de retour en bus et continuera de tout emporter dans 24 heures.

Beth Cobden et Nat Panagarry de Loughborough Lightning célèbrent sur le terrain (Crédit image – Morgan Harlow)

Bientôt, l’accent sera mis sur la fenêtre de signature de la Superleague et la directrice du netball devra constituer son équipe pour la saison 2022.

Bien sûr, l’Australie pourrait à nouveau appeler Cobden, peut-être aussi Panagarry et Mary Cholhok. Cependant, l’environnement de Lightning est fort – attrayant – et aussi, derrière leurs piliers, Loughborough a du talent.

Ce qui attirera les autres vers Lightning, c’est la culture dont parle Panagarry et le désir d’être dirigé par Francis-Bayman et l’entraîneur technique anglais Olivia Murphy.

Gagner après avoir gagné est un défi, c’est un défi que Jess Thirlby cherche à relever avec les Vitality Roses aux Jeux du Commonwealth de l’année prochaine. Cependant, vous diriez que Lightning a surmonté le plus grand défi de tous dimanche, alors qu’ils se débarrassaient enfin de leurs démons de la Grande Finale et mettaient fin à leur longue attente pour un premier titre de Superleague avec style.

Sky Sports est votre maison de netball. Suivez-nous tout au long de la saison morte de la Vitality Netball Superleague alors que nous vous apportons toutes les dernières nouvelles sur les transferts et vous tenons au courant des dernières nouvelles du camp anglais Vitality Roses.