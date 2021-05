Vitality Netball Superleague: Loughborough Lightning assure la demi-finale alors que les guêpes perdent leur emprise sur les quatre premières places | Nouvelles de Netball

Beth Cobden a aidé Loughborough Lighting à une victoire sur London Pulse qui leur assure une place en demi-finale de Superleague (Image: Ben Lumley)

Les guêpes ont subi une quatrième défaite en cinq matchs pour glisser vers une défaite au combat contre Manchester Thunder qui laisse leurs quatre meilleurs espoirs hors de leurs mains, tandis que Loughborough a rejoint l’équipe de Bath pour se classer parmi les quatre premiers avec quatre matchs à perdre.

Bath avait battu Surrey Storm dimanche pour assurer sa place en demi-finale de juin à la Copper Box et Loughborough a réussi une victoire de sept buts sur Pulse pour les rejoindre.

Avec deux espaces occupés, Manchester Thunder s’est rapproché de sceller la troisième place, mais leur victoire sur Wasps a des implications plus larges pour la quatrième place car Strathclyde Sirens, Leeds Rhinos et Saracens Mavericks nourrissent tous des espoirs en demi-finale sur les deux fois champions dont le destin est plus entre leurs propres mains.

Les Mavericks, septièmes, ont six points de retard sur les guêpes mais ont disputé trois matchs de moins, tandis que les Rhinos et les Sirens ont deux matchs en main et ont respectivement quatre et cinq points de retard.

Vitality Superleague: résultats de la 16e journée dimanche Severn Stars 36-63 Rhinos de Leeds Bain d’équipe 55-39 Surrey Storm Guêpes 39-44 Sirènes Strathclyde Manchester Thunder 60-42 Mavericks sarrasins lundi Manchester Thunder 53-47 guêpes London Pulse 35 – 42 Loughborough Lightning

Les demi-finales les voici 🎆 Une saison époustouflante de @LboroLightning signifie qu’ils se disputeront une place dans la Grande Finale C’est leur quatrième top quatre d’affilée 👏 pic.twitter.com/bqr4n0tdcx – Vitalité Netball Superleague (@NetballSL) 17 mai 2021

Le tonnerre est trop fort alors que la glissade des guêpes continue

Manchester Thunder et guêpes rencontré lors de la dernière grande finale à être disputée, mais Thunder a résisté à un défi sévère de la part des champions à deux reprises blessés pour une victoire de 53-47 qui laisse les guêpes espérer que le peloton de poursuite glisse.

Les guêpes, qui ont atteint la grande finale au cours des trois saisons terminées, n’ont que deux matchs à jouer et ne détiennent qu’un avantage de quatre points sur les Rhinos de Leeds, cinquième, qui ont deux matchs en main.

Les deux équipes étaient en action dimanche lorsque Thunder a remporté la victoire sur les Saracens Mavericks et les Wasps ont subi une défaite face aux Sirens, ce qui a ouvert la course pour la quatrième place, cependant, il n’y avait pas grand-chose entre eux dans les échanges d’ouverture.

Des erreurs allaient et venaient, mais à Rachel Dunn et Joyce Mvula, les deux équipes avaient des tireurs qui tentaient leur chance. Thunder a devancé le quart d’ouverture 13-11, mais Wasps a devancé le deuxième par le même score pour assurer un concours de niveau à la mi-temps.

Une guêpe bien changée, débarrassée de Iona Christian et Josie Huckle, est restée à portée de main alors que Hannah Leighton, Lily-May Catling et Leah Goss ont toutes saisi leur chance d’impressionner. Mais l’expérience de Thunder a commencé à être révélatrice alors qu’ils déplaçaient deux buts devant au milieu du troisième quart.

Juste au moment où les guêpes étaient à portée de main, leurs erreurs de passe centrale de dimanche se sont glissées et en un clin d’œil, Eleanor Cardwell et la quasi-parfaite Mvula ont amené Thunder à une avance de cinq buts.

Scores trimestre par trimestre Q1 Q2 Q3 T4 FT guêpes 11 13 dix 13 47 Manchester Thunder 13 11 14 15 53

Cependant, les guêpes n’étaient pas encore terminées, l’impressionnante Gezelle Allison prenant une partie du fardeau de Dunn, les deux fois champions se sont effondrés et trois buts sans réponse les ont ramenés à moins d’un avant de niveler le dos d’une brillante interception du capitaine Any Flanagan.

Avec l’avance à prendre, les guêpes ont de nouveau retourné leur propre ballon et Cardwell a rétabli l’avance de Thunder, qu’ils ont augmentée au fur et à mesure que les erreurs de leurs adversaires se glissaient alors qu’ils poursuivaient trois précieux points.

Thunder a clôturé la victoire, laissant les guêpes se ronger les ongles jusqu’à ce qu’elles reviennent dans le dernier match du tour de double en-tête le 31 mai.

Course pour les quatre premiers – rencontres restantes Guêpes (4e) Leeds Rhinos (5e) Sirènes de Strathclyde (6e) Saracens Mavericks (7e) Points: 31 Points: 27 Points: 26 Points: 25 29 mai Bain d’équipe 30 mai Éclair de Loughborough Mavericks sarrasins Sirènes de Strathclyde 31 mai Mavericks sarrasins Tempête de Surrey guêpes 13 juin Tempête de Surrey Dragons celtiques Bain d’équipe 14 juin London Pulse 20 juin London Pulse Manchester Thunder Tempête de Surrey le 21 juin Dragons celtiques

La foudre suit Bath en demi-finale

Éclair de Loughborough se tenait fort face à un London Pulse effort pour remporter une victoire 42-35 qui leur a assuré un retour en demi-finale de Superleague.

Lightning est trois fois finaliste, plus récemment en 2017 et 2018, mais ils ont devancé les quatre quarts pour trois points, ce qui garantit leur retour dans la Copper Box pour les demi-finales et l’espoir d’aller plus loin et de revendiquer cette insaisissable première Superligue. couronner.

Une ouverture de 12 minutes très disputée était pleine de rythme avec des défenses au sommet, Sam May mettant en vedette pour Lightning tandis que Lindsay Keable et Funmi Fudoju ont excellé pour Pulse, qui est resté à portée de main et traîné par deux à la fin du premier quart-temps.

Pulse, qui a commencé la saison 2020 abandonnée avec trois victoires sur trois, mais ils n’en ont réussi que trois cette saison car ils n’ont pas atteint leurs objectifs.

Sans Sigi Burger, le fardeau du tir est tombé sur Olivia Tchine et Kira Rothwell et le cercle juvénile de Pulse faisait partie de la raison de vérifier les progrès de Lightning au deuxième trimestre, juste au moment où Loughborough avait l’air de se retirer.

Scores trimestre par trimestre Q1 Q2 Q3 T4 FT London Pulse 9 8 8 dix 35 Éclair de Loughborough 11 13 9 9 42

Avec un avantage de sept buts, Loughborough a cherché à sécuriser ses trois points avec une deuxième mi-temps dominante, mais rien n’a freiné le défi Pulse alors que l’équipe de Sam Bird s’est réchauffée à la tâche.

Ce qui aura le plus plu à Bird au sujet de sa jeune équipe, c’est qu’ils ont montré leur meilleur lorsqu’ils ont glissé à leur plus gros déficit alors que Beth Cobden prospérait et Mary Cholhok a fait monter la mise pour aider Loughborough à prendre un avantage de 12 buts.

Une fin solide au troisième quart, a vu Pulse nul à moins de huit et ils ont maintenu cette norme dans le dernier quart, où ils prendront beaucoup de temps pour ombrager les 12 dernières minutes dans leur objectif de terminer une saison décevante sur un sommet lors de leurs derniers matchs.

