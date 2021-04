London Pulse a dû garder son sang-froid pour surmonter la tempête de Surrey (Crédit image – Morgan Harlow)

London Pulse et Wasps ont terminé la 12e manche de la Vitality Netball Superleague sur une bonne note avec des victoires sur Surrey Storm et Severn Stars respectivement à la Copper Box Arena.

Pulse a dû creuser profondément dans les dernières étapes contre Storm, mais Wasps a mené les Stars du début à la fin lors du premier des deux matches au nouveau domicile temporaire de Superleague à Londres.

Si vous avez manqué une partie de l’action, vous pouvez regarder chaque match en entier sur la chaîne YouTube Sky Sports et la compétition revient vendredi avec un week-end de 10 matchs.

Pulse prend le derby gâté sur le terrain

Dans le dernier match de la 12e manche, London Pulse et Surrey Storm ont livré un autre derby exceptionnel et il a fallu un retour de Pulse au dernier quart pour assurer une victoire 43-41.

La tenue de Sam Bird est entrée dans le quatrième quart-temps 32-31 et a montré son caractère pour vaincre une équipe de Storm qui avait produit l’une de leurs meilleures performances de la saison.

Avant le match, l’air crépitait d’excitation alors que les deux rivaux se préparaient pour un autre derby tendu et, dès le premier coup de sifflet, les deux ensembles de joueurs se sont affrontés.

Emma Magee a joué un rôle déterminant dans l’attaque Storm et ils ont appuyé avec confiance 16-11 devant. Le jeune côté Pulse de Bird a gardé la tête froide, cependant, et a utilisé les dernières étapes de la mi-temps pour effacer le déficit et s’assurer qu’il était de niveau à 21-21 à la mi-temps.

Trimestre par trimestre Q1 Q2 Q3 T4 FT Surrey Storm dix 11 11 9 41 London Pulse dix 11 dix 12 43

Storm a gardé leur alignement inchangé pour le troisième trimestre, mais Pulse a présenté Lindsay Keable et Funmi Fadoju à GD et WD.

Dès le départ, le duo – et toute l’unité défensive de Pulse – a travaillé sans relâche pour pressuriser Storm. Cependant, ils se sont retrouvés du mauvais côté de l’arbitre Gary Burgess, qui les a avertis et a ensuite élevé cela à un avertissement.

Le niveau suivant de sanction étant le temps libre pour un joueur, Pulse a dû garder sa discipline sous contrôle et Storm a utilisé leur nous pour en faire avancer un.

Au cours du dernier quart-temps, il est resté serré, les chiffres d’affaires étant répliqués par Alima Priest et Keable aux deux extrémités.

Mais Pulse a eu un dernier succès en eux et, aidés par la précision et la créativité de Sigi Burger, ils ont réussi à remporter une victoire exceptionnelle dans le derby à la mort.

Vitality Netball Superleague – Résultats de la 12e journée Netball de bain par équipe Celtic Dragons 34-51 Severn Stars 37-45 Sirènes Strathclyde Saracens Mavericks 48-63 Leeds Rhinos Netball Guêpes 42-52 Loughborough Lightning Guêpes 53-27 étoiles Severn Surrey Storm 41-43 London Pulse

Les guêpes punissent les étoiles parsemées d’erreurs

Après leur défaite contre le Loughborough Lightning dimanche, les Wasps ont repris le chemin de la victoire avec une victoire de 53-27 sur Severn Stars.

Tout au long du match, l’entraîneur-chef Mel Mansfield a pu aligner différentes combinaisons et voir son équipe garder son taux d’erreur bas. En revanche, Stars a perdu son chemin au deuxième trimestre et ne s’est jamais complètement rétabli.

Au cours des 12 premières minutes serrées, les deux équipes se sont fortement pressées, avant que Stars ne produise une série d’erreurs au deuxième quart.

Un tir manqué et un appel de jeu de jambes ont commencé le processus de démêlage. Cette combinaison a donné à Wasps la chance de mettre le pied sur l’accélérateur, tandis que la tenue de Melissa Bessell n’a pas pu trouver de route vers le but en raison de la domination de Fran Williams et Josie Huckle.

Scores trimestre par trimestre Q1 Q2 Q3 T4 FT guêpes 12 12 13 16 53 Étoiles Severn 9 3 9 6 27

Après la mi-temps, Mansfield a introduit la dynamique Gezelle Allison dans l’attaque de Wasps, tandis que Stars a également changé de personnel pour tenter de régler le problème.

Une moitié plus positive s’est ensuivie pour Stars et bien que Bessell ait réservé des éloges considérables pour le tireur de 16 ans Issy Eaton, l’entraîneur-chef pourrait bien être préoccupé par la performance globale de son équipe.

Pour les guêpes, cette victoire les met exactement sur la bonne voie pour un important week-end de deux matchs contre Team Bath Netball et Leeds Rhinos.

