Vitality Netball Superleague : les Saracens Mavericks s’envolent pour battre Team Bath Netball pour la deuxième fois | Nouvelles du netball

Les Saracens Mavericks ont excellé à la fois en attaque et en défense pour battre Team Bath Netball (Crédit image – Ben Lumley)

Les Saracens Mavericks ont produit une autre performance exceptionnelle pour soutenir leur victoire sur les Wasps et battre Team Bath Netball pour la deuxième fois cette saison.

L’équipe de Kat Ratnapala, qui a participé à la ronde 19 après avoir été la seule équipe à avoir battu Bath auparavant, a commencé extrêmement rapidement et n’a pas cédé.

Leur victoire 46-35 a cependant potentiellement eu un coût, car Beth Ecuyer-Dale et Razia Quashie ont toutes deux quitté le terrain blessées au cours des dernières étapes du quatrième quart-temps.

Mis à part leurs soucis de blessures, la victoire des Mavericks ajoute considérablement à leurs espoirs de s’approprier la dernière place des play-offs.

Wow. Juste wow. Cette saison 🤯 je ne pensais pas que ça arriverait….

Le mérite est dû, bravo Mavericks, c’est digne de la performance finale

Quant à Bath… DE GRANDES questions se dirigent maintenant vers le top 4 en gardant à l’esprit à qui elles pourraient être confrontées ! @SkyNetball – Tamsin Greenway (@tamsingreenway) 13 juin 2021

Mavericks, Strathclyde Sirens, Wasps et Leeds Rhinos Netball sont les quatre équipes en lice pour la quatrième position. Les équipes Bath Netball, Loughborough Lightning et Manchester Thunder se sont déjà qualifiées pour les play-offs.

Le point positif pour Ratnapala et son équipe, c’est que ce sont eux qui ont l’opportunité d’obtenir le plus grand nombre de points d’ici la fin de la 20e journée et de la saison régulière.

Course de Vitality Netball Superleague pour les quatre premiers Sirènes Strathclyde (4e) Guêpes (5e) Sarrasins Mavericks (6e) Rhinocéros de Leeds (7e) Points : 32 Points : 31 Points : 31 Points : 30 29 mai Bain d’équipe (L) 30 mai Sarrasins non-conformistes (F) Sirènes Strathclyde (G) La foudre de Loughborough (G) 31 mai Sarrasins non-conformistes (G) Guêpes (W) Tempête de Surrey (O) 13 juin Dragons celtiques (Z) Surrey Storm (reporté) Bain d’équipe (F) 14 juin Londres Pulse 20 juin Tonnerre de Manchester Tempête de Surrey Londres Pulse le 21 juin Dragons Celtiques Maximum de points possibles 35 points 34 points 37 points 36 points

Plus tôt dimanche, les Sirens ont également fait tout leur possible pour aller de l’avant et prendre la quatrième place, en battant les Dragons 53-34. Pendant ce temps, le concours du Round 19 des Wasps contre Surrey Storm a été reporté en raison d’un test COVID-19 positif au sein de l’équipe des Wasps.

Il a également été annoncé dimanche que les joueurs et le personnel des Rhinos devaient s’isoler après un résultat positif au COVID-19 dans leurs rangs. Ils n’étaient pas programmés pour jouer un match lors de la 19e ronde, car il s’agissait de l’un de leurs week-ends de congé, et la Vitality Netball Superleague fera le point sur les deux situations en temps voulu.

Vitality Netball Superleague – Calendrier et résultats de la 19e journée dimanche Guêpes PP Surrey Storm dimanche Strathclyde Sirens 53-34 Dragons Celtiques dimanche Équipe Bain Netball 35-46 Saracens Mavericks dimanche London Pulse 42-40 étoiles Severn Lundi – 17h15 London Pulse contre Saracens Mavericks Mardi – 19h15 Loughborough Lightning contre Manchester Thunder

Les non-conformistes gardent la forme pour doubler Bath

Le tireur des Saracens Mavericks, Ine-Mari Venter, a passé une journée exceptionnelle au bureau (Crédit image – Ben Lumley)

Cette saison, la régularité des Saracens Mavericks a été leur talon d’Achille et pourtant, dimanche après-midi, ils ont pu atteindre les sommets dont ils avaient besoin, pour un deuxième tour consécutif.

« Cela signifiait beaucoup pour nous », a déclaré Ratnapala, après leur victoire de 11 buts sur Bath.

« Les joueurs ont mis tout leur cœur et leur âme sur le terrain aujourd’hui. Nous pouvons tous parler d’une saison perturbée, et c’est ce que cela a été pour nous, mais je suis vraiment fier des liens qui existent sur le terrain aujourd’hui. C’était génial. «

Dès le début, comme Ratnapala l’a souligné, les Mavericks ont cliqué à la fois en attaque et en défense. Jodie Gibson et Quashie avaient toujours une longueur d’avance sur Sophie Drakeford-Lewis et Kim Borger, tandis qu’Ine-Marie Venter et Kadeen Corbin travaillaient superbement dans leur troisième but et leur cercle de tir.

Un premier quart-temps de 12-5 a donné le ton et a forcé le premier des changements de personnel à Bath. Anna Stembridge a présenté Betsy Creak au tireur et a déplacé Borger en Géorgie.

L’unité semblait plus à l’aise, mais Gibson a encore élevé son niveau au deuxième quart et a montré pourquoi elle était un élément clé de l’équipe anglaise médaillée d’or aux Jeux du Commonwealth de 2018.

Scores trimestre par trimestre T1 T2 T3 T4 FT Netball de bain de l’équipe 5 8 9 13 35 Sarrasins non-conformistes 12 11 dix 13 46

De leur position de force à la mi-temps, avec une avance de 10 buts, les Mavericks ont appuyé pendant une grande partie du troisième quart et ont frustré Bath.

Serena Guthrie, Layla Guscoth et Eboni Usoro-Brown ont fait tout ce qu’elles pouvaient en défense, mais leur travail n’a pas été récompensé à l’autre bout. Drakeford-Lewis était arrivée à WA, mais même sa vitesse ne pouvait pas générer l’ingrédient magique dont Bath avait besoin.

La seconde mi-temps était plus serrée sur le tableau de bord, mais au fur et à mesure que le temps passait, la croyance des Mavericks grandissait et grandissait.

Ils ont marqué 40 buts avec un peu plus de cinq minutes à jouer, alors qu’ils maintenaient leur rythme et convertissaient leurs passes centrales en buts. Les passes qui n’étaient pas restées bloquées lors des matchs précédents, ont trouvé leurs destinataires et les erreurs n’étaient tout simplement pas présentes dans leur travail.

Dans l’ensemble, le seul inconvénient des 48 minutes de Mavericks sur le terrain de la Copper Box Arena, ont été les blessures de Quashie et Ecuyer-Dale, qui devront être évaluées.

Les sirènes font un travail léger des dragons

Lors du premier match de la journée, Strathclyde Sirens avait l’air à l’aise en éliminant les Celtic Dragons sans un second regard pour enregistrer une victoire 53-34.

L’équipe de Karen Atkinson, qui continue d’avoir sa saison la plus rentable à ce jour, était clinique et largement dérangée par ses adversaires. Le résultat les place en quatrième position, avec 32 points, et un match à jouer contre Manchester Thunder lors de la 20e journée.

Avant le match, Atkinson avait dit Sports aériens que ce concours était leur « demi-finale » et elle a imploré ses sept de départ de jouer avec sang-froid. Dès les premières minutes, il était clair que l’excellente Gia Abernethy et ses collègues allaient suivre à la lettre les propos de leur directeur technique.

Scores trimestre par trimestre T1 T2 T3 T4 FT Sirènes Strathclyde dix 14 17 12 53 Dragons Celtiques 4 7 11 12 34

Towera Vinkhumbo et Emily Nicholl ont ramassé une multitude de balles et tout au long, Abernethy et Beth Dix ont magnifiquement nourri leurs tireurs. Emma Barrie a été le point central de la première mi-temps, avant que Bethan Goodwin n’introduise une nouvelle dimension plus tard dans le match.

Les sirènes avaient toujours l’air à l’aise et les dragons n’avaient tout simplement pas les armes pour les déranger.

L’équipe de Tania Hoffman aura une chance de plus de remporter une deuxième victoire de la saison lorsqu’elle affrontera les Rhinos lors de la 20e manche, tandis que les Sirens auront leur rencontre avec Thunder avec impatience.

Dans le dernier match de la journée, Londres Impulsion, qui affronte les Mavericks lundi soir, a battu de justesse Étoiles de Severn 42-40.

Après avoir été but par but tout au long, Ellie Ratu a obtenu une interception clé dans le tiers central à trois minutes de la fin.

Malgré l’énorme pression des Stars, Sigi Burger a converti le chiffre d’affaires de Ratu en but, ainsi que la prochaine passe centrale de Pulse. Puis, avec une salle comble à la Copper Box, rugissant du côté des locaux, Pulse a tenu bon lors de ses dernières passes centrales pour franchir la ligne en premier.

« Notre défense est toujours très forte, mais je pensais que les joueurs étaient également très contrôlés en attaque aujourd’hui », a déclaré Sam Bird, PDG de London Pulse et directeur du netball. « Ce fut une grande bataille et un grand concours, et c’est bien de sortir du bon côté aussi. »

