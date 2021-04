Donnell Wallam a eu une performance exceptionnelle contre les Saracens Mavericks (Crédit d’image – Ben Lumley)

Leeds Rhinos Netball, Team Bath Netball, Strathclyde Sirens et Loughborough Lightning ont tous été victorieux lors du premier week-end de Vitality Netball Superleague au Copper Box Arena de Londres.

Dans la maison de la compétition pour la seconde moitié de la saison, les quatre équipes ont affiché de solides performances, tandis que les Celtic Dragons ont également montré une amélioration considérable lors de leur défaite contre Bath.

La 12e manche se poursuit lundi soir avec des matchs consécutifs, en direct sur Sky Sports Arena et Mix, à partir de 17h.

Premièrement, Wasps et Stars retourneront devant le tribunal pour s’affronter, avant que London Pulse n’entre sur leur terrain et affronte Surrey Storm.

Vitality Netball Superleague – Rencontres et résultats de la 12e journée dimanche Netball de bain par équipe Celtic Dragons 34-51 dimanche Severn Stars 37-45 Sirènes Strathclyde dimanche Saracens Mavericks 48-63 Leeds Rhinos Netball dimanche Guêpes 42-52 Loughborough Lightning Lundi à 17h15 Guêpes vs étoiles Severn Lundi à 19h15 Surrey Storm contre London Pulse

Les rhinocéros maîtrisent les non-conformistes

Leeds Rhinos Netball a débuté la deuxième moitié de la saison sur une note confiante alors qu’ils ont bondi à un triomphe de 63-48 sur les Saracens Mavericks.

La dernière fois que les deux se sont rencontrés en février, les Rhinos ont perdu trois de leurs joueurs de départ à la suite d’une blessure et cette fois, ils ont eu plus de chance et ont réalisé une performance d’équipe impressionnante.

Pendant ce temps pour Mavericks, c’était une journée difficile au bureau, et ils ont raté la présence de la blessée Razia Quashie dans leur cercle défensif.

Au cours de la première mi-temps, Rhinos a joué au netball décisif. Ils lâchaient le ballon tôt dans le redoutable Donnell Wallam, qui ne manquait guère toute la journée, et à l’autre bout, leurs défenseurs se bousculaient fort.

Une première mi-temps de 33-22 a été fortement bâtie, tandis que les Mavericks ont eu du mal à perturber systématiquement le flux des Rhinos.

Avec son équipe performant, Ryan a maintenu son sept départ pour le troisième quart. En revanche, Mavericks a apporté des changements en gros, y compris le déplacement de Kadeen Corbin vers GK pour essayer de réprimer les flux dans Wallam.

Q3 | Changements pour le troisième trimestre GA – Chloé Essam

C – Gabby Marshall

WD – Gibson

GD – Voyage

GK – Kadeen Corbin OFF – Sasha Corbin#BeAMaverick ❤️🖤 – Mavericks sarrasins (@SaracensMavs) 25 avril 2021

Au début du troisième trimestre, le bout des doigts de Corbin a atteint un certain nombre de flux et elle a travaillé sans relâche tout au long de la seconde moitié.

En tant qu’attaquantes, Jade Clarke, Brie Grierson et Rhea Dixon se sont bien adaptées. Bien que les Mavericks aient continué à essayer de combler l’écart, les Rhinos étaient fermement dans leur groove et ils ont même aligné une combinaison Sienna Rushton et Wallam GA-GS dans les phases finales.

Scores trimestre par trimestre Q1 Q2 Q3 T4 FT Mavericks sarrasins 12 dix 13 13 48 Leeds Rhinos Netball 16 17 16 14 63

Bain de dessus de table poussé par les dragons

L’équipe Bath Netball avait besoin d’un solide quart de championnat pour les mettre sur la voie d’une victoire 51-34 contre une équipe rajeunie des Celtic Dragons.

Les deux équipes sont entrées dans le concours aux extrémités opposées de la table. Dès le début, il était clair que les Dragons avaient travaillé dur pendant leur pause de deux semaines, tandis que Bath sortait plus lentement des blocs qu’ils ne l’auraient souhaité.

Trimestre par trimestre Q1 Q2 Q3 T4 FT Dragons celtiques 9 9 7 9 34 Netball de bain par équipe 11 6 14 18 51

L’entraîneur-chef de Bath, Anna Stembridge, avait déclaré qu’elle voulait que les dessus de table soient « plus intelligents » dans la seconde moitié de la saison et qu’ils devaient certainement résoudre des problèmes à la Copper Box.

Après un premier quart serré, les Dragons ont été l’équipe qui s’est emparée du concours en premier. Le travail confiant et décisif d’Abigail Tyrrell a perturbé Sophie Drakeford-Lewis et sa nouvelle partenaire de tir, Betsy Creak.

Stembridge avait choisi de s’en tenir aux changements pré-ordonnés, et pendant les 12 secondes secondes, l’attaque de Bath n’a pas tiré.

En revanche, Dragons a récompensé le travail de Tyrrell et Clare Jones et a maintenu Bath à seulement six buts.

Avec les Dragons menant 18-17 à la mi-temps, ils sont restés stables en termes de personnel, tandis que Kim Borger et Imogen Allison sont revenus pour soulever Bath.

Comme Borger a montré l’exemple et a fourni une présence apaisante en attaque, l’unité défensive de Bath a également augmenté son intensité. Les deux caractéristiques les ont aidés à établir un coussin de cinq buts et ils l’ont augmenté à huit à trois quarts.

Malgré les Dragons qui se sont battus jusqu’au dernier coup de sifflet, Bath a utilisé les 12 dernières minutes pour expulser leurs frustrations antérieures et mettre un peu de lustre sur la marge finale de la victoire.

Les dragons ont eu un jeu fantastique, c’est le meilleur que je les ai vu jouer et j’espère que c’est ainsi qu’ils continueront à avancer. Pour nous, la route est difficile, mais je suis heureux que nous ayons eu cette bataille pour savoir ce qui va se passer dans la seconde moitié de la saison.

Les sirènes doublent les étoiles

Strathclyde Sirens a remporté sa deuxième victoire de la saison sur Severn Stars grâce à une performance productive de 48 minutes.

L’équipe de Karen Atkinson a démarré fortement, s’est tenue ferme lorsque Stars les a ripostés et est restée calme pour assurer le résultat 45-37.

Avec Bethan Goodwin indisponible pour la sélection en raison d’examens, Niamh McCall a commencé aux côtés d’Emma Barrie et le travail de Sirens a été très peu perturbé.

Les sirènes de Strathclyde ressemblent à une unité serrée sur le terrain (Crédit image – Ben Lumley)

Pendant ce temps, les Stars ont accueilli Liana Leota après une blessure et ont introduit Kyra Jones dans leur équipe.

Après avoir tenu une avance de trois buts à la première pause, Sirens a fait monter la mise au deuxième quart. Gia Abernethy et Bethany Dix ont bien frappé le bord du cercle, et Barrie a bien inscrit ses buts.

Scores trimestre par trimestre Q1 Q2 Q3 T4 FT Étoiles Severn 8 8 dix 11 37 Sirènes de Strathclyde 11 13 dix 11 45

À la pause à la mi-temps, Abernethy voulait plus de direction de Sirens tandis que Leota implorait son côté de prendre soin de leur propre possession.

Au début du troisième trimestre, Stars a riposté. Jones et Leota ont grandi dans le jeu, tandis que Georgia Rowe a maintenu un haut niveau de précision dans leur cercle de tir.

À mi-chemin du troisième, Stars l’avait ramené à moins de trois, avant que Sirens ne se remette tranquillement à rétablir son emprise sur le match. Ils sont revenus dans une position dominante et après quelques derniers mots d’Atkinson, ils ont eu le courage de voir le match se terminer.

Butin sécurisé contre la foudre contre les guêpes

Dans le dernier match de la journée, Loughborough Lightning a commencé et terminé en force pour assurer une victoire 52-42 sur Wasps Netball.

L’équipe de Sara Bayman retournera maintenant à Loughborough, tandis que les Wasps disputeront un deuxième match du tour lundi soir contre Severn Stars.

Lightning a commencé avec un sept familier, mais les guêpes ont donné un premier départ en Superligue à Leah Goss en raison du retrait de Sophia Candappa du terrain à la suite de sa grossesse.

Alors que le plus installé des deux, Lightning est entré dans leur rythme rapidement et une route rapide vers Mary Cholhok a porté ses fruits avec un premier quart-temps 16-7.

Scores trimestre par trimestre Q1 Q2 Q3 T4 FT guêpes 7 14 dix 11 42 Éclair de Loughborough 16 dix 11 15 52

Cependant, les deux fois champions ont riposté dans la seconde alors qu’ils jouaient avec plus de confiance et laissaient le ballon entrer dans leur propre tireuse prolifique, Rachel Dunn.

2:24 Sara Bayman était émue lors de son entretien d’après-match après qu’Hannah Joseph se soit blessée à la cheville Sara Bayman était émue lors de son entretien d’après-match après qu’Hannah Joseph se soit blessée à la cheville

Avec le concours posé à 26-21 à la mi-temps, Bayman a présenté Jaz Odeogberin, quelqu’un qui a été prolifique en dehors du banc, pour changer la dynamique de Lightning en défense.

Au départ, Mel Mansfield est restée fidèle à la formation de départ de Wasps, mais quand il y a eu un arrêt forcé en raison d’une méchante blessure à Hannah Joseph, elle a également changé la donne.

Avec Amy Flanagan déménageant au centre, ils ont immédiatement retourné le ballon et mis une série de buts sur le tableau.

Les guêpes l’ont ramené à moins de cinq et sont restées à distance de toucher au début du quatrième quart, avant que Lightning ne mette le pied au sol et ne leur prenne le match sans effort.

Sky Sports est votre maison de netball. La Superleague Vitality Netball se poursuit lundi avec les deux derniers matchs de la 12e journée, en direct sur Sky Sports Arena et Mix à partir de 17h.