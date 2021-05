Vitality Netball Superleague: Les guêpes gèrent la pression pour battre London Pulse | Nouvelles du netball

Les guêpes se sont intensifiées contre London Pulse (Crédit d’image – Morgan Harlow)

Les Wasps, deux fois champions de la Vitality Netball Superleague, ont montré qu’ils pouvaient gérer la pression en battant London Pulse 42-37 à la Copper Box Arena lundi soir.

Après des défaites consécutives, et avec les Saracens Mavericks, cinquième, à seulement trois points derrière eux dans le tableau, l’entraîneur-chef des Wasps, Mel Mansfield, a déclaré qu’une victoire de la 15e manche était « essentielle » et qu’en fin de compte, elle équipe livrée.

Pendant ce temps, lors du match précédent, Loughborough Lightning a souligné sa polyvalence et sa force, en écartant Surrey Storm et en les surpassant de 25 buts.

Les deux matchs ont conclu une série bien remplie d’action Vitality Netball Superleague et si vous avez manqué l’un des matchs, vous pouvez les revoir en entier sur la chaîne YouTube de Sky Sports.

Vitality Netball Superleague – Résultats de la 15e journée Severn Stars 41-50 Loughborough Lightning Équipe de bain Netball 59-43 Leeds Rhinos Netball Sirènes Strathclyde 52-39 Surrey Storm Dragons celtiques 40-54 Manchester Thunder Loughborough Lightning 53-28 Tempête de Surrey Guêpes 42-37 London Pulse

Les guêpes se lèvent face à la pression du pouls

Les guêpes se sont assurées de rester aux commandes lorsqu’il s’agissait de décrocher la quatrième position de barrage à la fin de la saison régulière après une victoire courageuse de cinq buts sur London Pulse.

Ils vont maintenant tourner leur attention vers un autre week-end à double tête avec des matches contre Strathclyde Sirens et Manchester Thunder lors de la 16e journée dimanche et lundi.

Pour London Pulse, la rencontre a de nouveau mis en évidence leur croissance et les jeunes talents exceptionnels qu’ils ont dans leurs rangs. Une fois de plus, Funmi Fadoju et Olivia Tchine ont excellé, tandis que Lefebre Rademan a l’air plus à l’aise à la seconde dans une robe Pulse.

Au premier quart-temps, les guêpes semblaient concentrées alors qu’Amy Flanagan et Josie Huckle ont toutes les deux retourné une grande quantité de balles, et la première a également livré en attaque.

Avec leur parcours vers Rachel Dunn fonctionnant bien, les guêpes ont créé une avance de sept buts avant que Pulse ne réponde au deuxième quart.

Le passage de Fadoju à GD de WD s’est avéré être un coup de maître, car elle a harcelé Katie Harris et Zara Everitt a gardé Iona Christian tranquille.

À l’autre bout, alors que Tchine s’installait au tireur de but, l’équipe locale a repris le combat avec un quart de 12-9 en leur faveur.

Scores trimestre par trimestre Q1 Q2 Q3 T4 FT guêpes 14 9 11 8 42 London Pulse 7 12 7 11 37

Les guêpes ont profité des premières minutes de la seconde mi-temps pour rétablir une légère prise sur les procédures, les principaux rebonds de Fran Williams étant menés au but.

Cependant, Pulse avait une autre réponse dans leur manche et au fur et à mesure que le troisième quart avançait, ils ont rendu la vie incroyablement difficile pour les guêpes dans leur troisième but offensif.

Des revirements supplémentaires de Fadoju ont permis à Pulse de le ramener à moins de trois, avant que Dunn n’intensifie dans les dernières étapes et que la mauvaise discipline coûte à Londres.

Avec une avance de 34-26 dans les 12 dernières minutes, les Wasps savaient qu’ils avaient juste besoin de se concentrer sur la conversion de leurs propres passes de centre en but, tandis que Pulse savait qu’ils pouvaient encore secouer leurs adversaires.

À la fin, une première passe centrale composée de Wasps les a mis sur la bonne voie et bien que Pulse ait appuyé et appuyé, l’horloge s’est avérée être l’amie de Wasps et ils ont pu tenir ferme.

La foudre sort des blocs pour renvoyer Storm

Le Loughborough Lightning a mis au lit les souvenirs d’une performance «moche» dimanche, en écartant le Surrey Storm 53-28 lundi soir.

Un premier quart-temps 16-7 a été créé grâce au travail tenace de Beth Cobden et Sam May en défense, et une connexion instantanée est établie en attaque entre Hannah Williams, Suzie Liverseidge et Mary Cholhok.

Scores trimestre par trimestre Q1 Q2 Q3 T4 FT Éclair de Loughborough 16 14 12 11 53 Tempête de Surrey 7 6 8 7 28

La première pause n’a pas fait grand-chose pour étouffer l’élan de Lightning, et lorsque leur avance s’est étendue à 17 buts, Storm a décidé de changer d’alignement pour tenter de riposter.

Niamh Cooper a déménagé au centre, Nicole Humphreys est arrivée à WD et Ellie Kelk au tireur. Cependant, les buts ont continué à s’accumuler contre eux et Storm est entré dans la pause à la mi-temps avec beaucoup de choses à penser.

D’autres changements sont arrivés pour Storm au troisième quart, y compris l’introduction de Felisitus Kwanga dans leur extrémité défensive, et ils ont commencé la seconde période avec une vigueur renouvelée.

Alima Priest, qui était implacable dans sa poursuite de la balle de roulement contre Cholhok, a montré l’exemple au gardien de but et la présence de Kwanga devant elle a ajouté une nouvelle dimension, ce qui a abouti à un quart plus serré.

Cependant, Lightning s’est installé vers la fin du troisième et a continué à montrer sa polyvalence au fur et à mesure que le jeu progressait.

Le transfert de Cobden au centre a permis au capitaine Nat Panagarry de se bousculer à WD, tandis que le temps d’Ella Clark au tireur a mis en évidence une autre option vers laquelle Francis-Bayman peut se tourner pendant les dernières étapes de la saison.

Sky Sports est votre maison de netball. La Superligue Vitality Netball se poursuit dimanche avec la 16e manche et quatre matchs consécutifs diffusés en direct sur la chaîne YouTube de Sky Sports à partir de 12h.