Les guêpes ont montré du caractère pour venir par derrière contre les Saracens Mavericks (crédit d’image – Morgan Harlow)

Les guêpes ont arraché la victoire à l’emprise des Saracens Mavericks, tandis que Manchester Thunder a obtenu le butin du derby contre Leeds Rhinos au Studio 001 lundi soir.

Après 11 tours complets, les deux matchs ont offert une finale appropriée au temps de la Vitality Netball Superleague à Wakefield. Lorsque l’action reprendra le 25 avril, ce sera dans la nouvelle maison de la compétition, alors que la seconde moitié de la saison se joue à la Copper Box Arena de Londres.

Si vous avez manqué l’un des concours pendant les rondes 10 et 11, ou pendant la saison dans son ensemble, alors chaque concours est disponible pour regarder en entier sur la chaîne YouTube de Sky Sports.

Vitality Netball Superleague – Rounds 10 et 11 Strathclyde Sirens 35-61 Loughborough Lightning Leeds Rhinos Netball 46-52 Team Bath Netball Surrey Storm 33-45 Sirènes Strathclyde Équipe Bath Netball 37-27 London Pulse Dragons celtiques 23-76 Loughborough Lightning Surrey Storm 35-52 Manchester Thunder Dragons celtiques 38-52 guêpes Severn Stars 34-54 Saracens Mavericks Guêpes 38-34 Saracens Mavericks Leeds Rhinos Netball 47-66 Manchester Thunder

Les guêpes finissent fortement pour contrarier les Mavericks

Les guêpes l’ont laissé jusqu’au dernier quart contre les Saracens Mavericks (crédit d’image – Ben Lumley)

Les guêpes ont produit un dernier quart-temps révolutionnaire pour maintenir leur record de 100% sur les Saracens Mavericks dans la Vitality Netball Superleague.

Le résultat 38-34 est survenu après que l’équipe de Mel Mansfield ait été traînée pendant la majorité du match et avait été trois buts en moins au trois quart du temps.

Après la dernière pause, ils ont finalement trouvé le niveau qu’ils recherchaient, tandis que les Mavericks ont été perturbés par un changement forcé dû à Ine-Mari Venter souffrant d’un saignement de nez.

Les Saracens Mavericks sont entrés dans cette rencontre en sachant qu’ils n’avaient jamais battu les guêpes, mais ils ont superbement attaqué la première moitié et il semblait que leur heure était venue.

Mavericks est allé dur en défense, alors que Gabriella Marshall se bousculait avec brio à WD et Jodie Gibson a également choisi le ballon. En attaque, ils étaient patients et composés; avec Venter et Kadeen Corbin à l’aise ensemble chez GA et GS.

Ce n’était tout simplement pas censé être pour nous ce soir, avec trop d’erreurs et pas assez de cohérence. Nous entrons dans la pause avec beaucoup de choses à penser à l’entraînement alors que nous visons à revenir plus forts dans la Copperbox 🏐 Toutes nos félicitations @GabsLMarshall en étant nommé Joueur du match pic.twitter.com/ORjN1LnjMm – Mavericks sarrasins (@SaracensMavs) 12 avril 2021

Les guêpes ont gardé Mavericks dans leur ligne de mire, et l’entraîneur-chef Mansfield a réagi tôt en termes de changements de personnel. Au premier trimestre, elle a décidé de renvoyer Amy Flanagan à DEO et a présenté Iona Christian au Centre.

C’était un appel qui allait s’avérer inspiré, car Flanagan s’installait dans leur unité défensive et Christian travaillait dur à la fois en attaque et en défense.

Scores trimestre par trimestre Q1 Q2 Q3 T4 FT guêpes 7 9 9 13 38 Mavericks sarrasins 9 11 7 7 34

Après avoir été quatre en retard à la pause à la mi-temps, Wasps est passé à la vitesse supérieure au troisième quart. Ils ont ramené le match à un but, avant que Mavericks n’utilise les dernières minutes pour restaurer un coussin de trois buts.

Alors que les guêpes ont gardé leur alignement inchangé pendant les 12 dernières minutes, Mavericks a dû présenter Britney Clarke au tireur et déplacer Corbin en GA, en raison de la blessure de Venter.

Les Saracens Mavericks n’ont pas pu convertir une avance de trois quarts en victoire (crédit d’image – Morgan Harlow)

Le changement semblait faire éclater leur bulle et les sortir de leur zone de confort. En revanche, les guêpes sont restées calmes en attaque et ont à nouveau augmenté leur pression défensive sur le terrain.

Après que les deux fois champions aient rétabli la parité, ils ont ensuite gardé le pied sur l’accélérateur pour arracher la victoire hors de l’emprise des Mavericks.

Le tonnerre tourne la vis au deuxième quart

Dans le dernier match de la soirée, Manchester Thunder a vaincu ses rivaux Leeds Rhinos Netball 66-47 pour remporter sa neuvième victoire de la saison.

La tenue de Karen Greig a enlevé le match aux Rhinos au deuxième quart, lorsque Kerry Almond et Rebekah Airey ont pris la défense, et ils n’ont montré aucune pitié pendant une seconde mi-temps énergique.

Pour Rhinos, bien que la défaite fasse mal, un avantage pour Dan Ryan a été le fait qu’il a pu aligner une équipe complète pour la première fois depuis le deuxième tour.

Le premier trimestre a mis en évidence l’intensité de la rivalité entre eux, car malgré l’absence de fans à Wakefield, le bruit était à couper le souffle. Les 14 joueurs sur le terrain et leurs bancs respectifs se disputaient des instructions, chacun cherchant à devancer le premier.

Tout au long des 12 premières minutes, les deux équipes ont fait preuve de fluidité dans l’attaque, et les deux tireurs – Joyce Mvula et Donnell Wallam – ont souligné leurs capacités exceptionnelles en élévation et en maniement.

Avec Wallam prenant tous les coups de Rhinos, Thunder s’est resserré défensivement après la pause, et le travail d’Almond et Airey a limité la route vers le tireur australien.

Scores trimestre par trimestre Q1 Q2 Q3 T4 FT Leeds Rhinos Netball 11 9 dix 16 47 Manchester Thunder 15 15 20 17 66

Thunder a associé le travail de leurs défenseurs à une transition rapide vers le but, ce qui a produit leur avance de 10 buts à la mi-temps.

Avec leurs formules fonctionnant et les Rhinos ne regardant pas tout à fait leur jeu, les champions de 2019 ont mis le pied au sol au troisième quart et ont amélioré leur avance à 20 buts à trois quarts de temps.

Un point positif pour Dan Ryan a été la réintroduction de Fi Toner après sa blessure à Achille et que le dernier quart est resté serré. Cependant, par la suite, il a déclaré que les Rhinos avaient été « surclassés dans tous les domaines du court » et qu’ils étaient meilleurs que leur performance de la nuit ne le montrait.

Sky Sports est votre maison de netball. La Superligue Vitality Netball se poursuit le 25 avril avec la 12e manche et quatre matchs consécutifs diffusés en direct sur la chaîne YouTube de Sky Sports à partir de 12h.