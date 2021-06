Vitality Netball Superleague : les espoirs de barrage des Saracens Mavericks ébranlés par le London Pulse | Nouvelles du netball

Les Saracens Mavericks sont sous pression depuis plusieurs semaines et n’ont pas pu à nouveau trouver un moyen de franchir la ligne (Crédit image – Ben Lumley)

Les espoirs des Saracens Mavericks d’obtenir la quatrième position et la dernière place des demi-finales de la Vitality Netball Superleague ont été ébranlés par une équipe inspirée de London Pulse.

Après une victoire éclatante sur Team Bath Netball dimanche, les Mavericks n’ont pas été en mesure de reproduire le même type de performance et n’ont pas réussi à trouver les réponses à l’intensité défensive et à l’approche composée de Pulse.

La défaite 46-33 signifie que les Mavericks restent sur 31 points, avec un match à jouer contre Surrey Storm. Strathclyde Sirens, quatrième, a 32 points et a également un autre match à jouer.

Wasps et Leeds Rhinos Netball sont les deux autres équipes en lice pour la quatrième position et les deux sont actuellement touchées par COVID-19.

La rencontre de la 19e ronde des Wasps avec Storm a été reportée, tandis que Leeds Rhinos Netball a encore deux matchs dans son calendrier, cependant, ils s’isolent car l’un de leurs joueurs a enregistré un résultat COVID-19 positif.

On ne sait pas exactement quels seront les protocoles concernant les deux matches restants de Rhinos – si les points seront attribués, la période de cinq jours de « retour au jeu » pourrait être ajustée pour s’adapter aux matches, ou quel est le déroulement de l’action sera.

Dan Ryan, l’entraîneur-chef des Leeds Rhinos, a déclaré Sports aériens lundi soir qu’ils s’attendent à en savoir plus sur le conseil d’administration de Vitality Netball Superleague mardi matin.

« Il y a encore tellement d’incertitude quant à ce à quoi cela ressemble pour nous, et cela change à un rythme rapide », a-t-il déclaré. « Maintenant, nous devons juste rester assis et voir quelle est la décision officielle du conseil d’administration de la Superleague et ce que cela signifie pour nous.

« Nous acceptons tout ce qui nous attend et nous nous attaquons à la tâche à accomplir. Les dernières 24 à 48 heures ont été éprouvantes émotionnellement pour le groupe. Si mon équipe est une chose, elle est résiliente. »

Course de Vitality Netball Superleague pour les quatre premiers Sirènes Strathclyde (4e) Guêpes (5e) Sarrasins Mavericks (6e) Rhinocéros de Leeds (7e) Points : 32 Points : 31 Points : 31 Points : 30 29 mai Bain d’équipe (L) 30 mai Sarrasins non-conformistes (F) Sirènes Strathclyde (G) La foudre de Loughborough (G) 31 mai Sarrasins non-conformistes (G) Guêpes (W) Tempête de Surrey (O) 13 juin Dragons celtiques (Z) Surrey Storm (reporté) Bain d’équipe (F) 14 juin Londres Pulse (L) 20 juin Tonnerre de Manchester Tempête de Surrey Londres Pulse le 21 juin Dragons Celtiques

Les non-conformistes vacillent alors que Pulse montre un potentiel

Gabriella Marshall a été exceptionnelle dans la défaite des Saracens Mavericks (Crédit image – Ben Lumley)

Les Mavericks sont entrés dans leur concours avec Pulse, ressentant les effets de leur duel avec Bath dimanche.

La blessure d’Achille subie par Razia Quashie au dernier quart l’a exclue pour le reste de la saison, tandis que l’entorse de la cheville de Beth Ecuyer-Dale signifiait qu’elle était également indisponible.

Dès le départ, les Mavericks savaient que la pression restait pesante sur leurs épaules, tandis que Pulse avait la liberté de s’amuser, ayant obtenu la huitième position et une place Fast5 dimanche.

Le quart d’ouverture a été faible, en raison d’une pression considérable exercée à l’intérieur des deux cercles.

Jo Trip et Jodie Gibson ont restauré en toute transparence leur partenariat pour Mavericks, tandis que deux joueurs à des fins différentes de leur carrière – Funmi Fadoju et Lindsay Keable – se sont parfaitement complétés dans le cercle de Pulse.

Le résultat a été un quart de 11-9 en faveur des Mavericks et après cela, Pulse a trouvé un équipement supplémentaire et y est resté pour le reste du match.

Scores trimestre par trimestre T1 T2 T3 T4 FT Londres Pulse 9 16 13 8 46 Sarrasins non-conformistes 11 8 7 7 33

Ash Dekker était exceptionnelle à WA, trois WD différents n’ont pas pu l’arrêter, et Olivia Tchine a montré pourquoi elle avait poussé Sigi Burger sur le banc.

Avec Fadoju et Keable avec beaucoup de ballon et des erreurs jonchant le travail de Mavericks, l’équipe locale avait créé un avantage de 12 buts aux trois quarts.

Au cours du dernier quart, Pulse a continué à montrer sa confiance et à quel point il pourrait être puissant pour les saisons à venir, car la tenue de Sam Bird a l’un des profils d’âge les plus jeunes de la compétition.

Au coup de sifflet à temps plein, l’exaltation de Pulse contrastait avec les joueurs désolés des Mavericks, et leur entraîneur-chef a donné une évaluation franche.

« Cela résume vraiment notre saison, nous pouvons battre l’équipe en tête du classement hier, puis sortir aujourd’hui et réaliser une performance qui n’est tout simplement pas nous », a déclaré Kat Ratnapala.

« C’est évidemment arbitré d’une manière très différente aujourd’hui, et je pense que nous avons mis trop de temps à nous y adapter. Aucune excuse, car nous n’étions tout simplement pas assez bons et nous ne méritions pas cette victoire aujourd’hui. C’est difficile à prendre. »

