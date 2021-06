Vitality Netball Superleague: Leeds Rhinos Netball prêt à attaquer son opportunité de finale | Nouvelles du netball

Leeds Rhinos Netball affrontera le Loughborough Lightning en demi-finale (Crédit image – Ben Lumley)

« Nous avons accompli beaucoup de choses en peu de temps, mais une chose que nous avons accomplie en abondance est notre capacité à faire preuve de résilience. Je pense que nous avons incroyablement bien géré nos défis, nos adversités et nos revers et nous avons toujours répondu extrêmement bien. »

Les éloges de Dan Ryan pour son équipe de Leeds ne sont pas sans fondement, la résilience qu’il met en évidence a été le fondement de leur saison inaugurale dans la Vitality Netball Superleague.

Après avoir perdu trois joueurs titulaires sur blessure lors du week-end d’ouverture, les Rhinos ont eu le courage de se dépoussiérer et de continuer à gagner des matchs. Au fil des manches, ils se sont imposés et, après avoir accueilli leurs partants, une arrivée parmi les quatre premières est apparue avant que Covid-19 ne frappe.

Le cas positif au sein de leur équipe et le timing qui l’entoure ont laissé beaucoup d’incertitude quant à leur avenir dans la compétition. Potentiellement, ils avaient joué leur dernier match de la saison 2021 sans le savoir.

Cependant, une réunion du comité de compétition de reprogrammation de la Vitality Netball Superleague a mis en évidence une règle prédéterminée, une règle selon laquelle les points seraient attribués en fonction des rencontres précédentes si les matchs étaient perturbés en raison de Covid-19.

La présence et la mise en œuvre de ce règlement signifiaient que la saison de Leeds Rhinos Netball se poursuivrait, et elle se poursuivrait le week-end des finales.

Pas du tout comme nous voulions ou imaginions que l’histoire se déroule ! 🤯 Mais nous sommes tellement RECONNAISSANTS et FIERS de nous être qualifiés pour les finales lors de notre saison inaugurale. Une fois l’iso terminée, ce sera une préparation très rapide jusqu’à la finale, mais comme toujours, nous donnerons à cette opportunité TOUT ce que nous avons ! https://t.co/Ivb8Eub8QT – Dan Ryan (@DanRyan84) 15 juin 2021

« Je ne me souviens pas de la dernière fois, dans aucun sport, où une équipe se prépare pour une demi-finale sans avoir joué un match depuis un mois », a déclaré Ryan à Sports aériens au début de la semaine des finales.

« Tout bien considéré, nous nous en sortons bien. Cela a été une période chaotique, assez difficile et troublante par endroits, mais avoir de la lumière au bout du tunnel et se préparer pour une demi-finale la première année, c’est quelque chose dont nous sommes incroyablement reconnaissants. »

Nous sommes désireux et déterminés à nous présenter et à nous représenter du mieux que nous le pouvons, compte tenu des défis et des obstacles que nous avons dû surmonter au cours de cette dernière période. Dan Ryan

En raison du fait que les Rhinos jouaient et s’entraînaient ensemble à l’intérieur, toute l’équipe était des «contacts étroits» de la personne testée positive, ce qui signifiait 10 jours d’isolement pour tous.

En conséquence, ils arriveront pour leur demi-finale contre Loughborough Lightning après avoir eu seulement trois séances d’entraînement en équipe au cours des trois dernières semaines et leur dernier match de compétition ayant eu lieu le 31 mai.

« C’est loin d’être une préparation idéale mais nous devons tirer le meilleur parti du temps dont nous disposons, de ce que nous pouvons faire et travailler sur ce que nous pouvons contrôler », a déclaré Ryan d’un ton déterminé.

« Il n’y aura pas de temps pour les excuses, et nous ferons de notre mieux. Nous avons été sous pression toute la saison et nous l’avons très bien supporté, nous sommes donc certainement prêts à relever le défi des finales. »

Vitality Netball Superleague – Demi-finales samedi à 13h30 Loughborough Lightning contre Leeds Rhinos Netball En direct sur Sky Sports Action et Mix, diffusé sur la chaîne YouTube de Sky Sports Samedi à 15h45 Manchester Thunder vs Team Bath Netball En direct sur Sky Sports Action et Mix, diffusé sur la chaîne YouTube de Sky Sports

C’est une tâche qu’ils devront affronter sans leur tireur exceptionnel Donnell Wallam, qui est rentré en Australie. Wallam, qui a été une force depuis son retour d’un rayon brisé, a dû subir la terrible douleur de perdre sa grand-mère pendant que toute l’équipe s’isolait.

« Notre priorité était de ramener Donnell auprès de sa famille le plus rapidement possible, et nous sommes vraiment ravis qu’elle rentre maintenant chez elle. Nous jouerons certainement pour Donnell ce week-end, et nous savons qu’elle va nous encourager et espérer que nous irons aussi bien que possible », a déclaré Ryan.

Avec un temps de préparation aussi limité, Ryan a déclaré que pendant l’entraînement, ils se concentreraient sur leur propre jeu et sur la façon dont ils allaient aborder Lightning.

La « mécanique d’équipe » change légèrement sans Wallam, mais plus tôt cette saison, la nouvelle athlète England Futures – Sienna Rushton – a souligné ses capacités et sa maturité en commençant à la place de Wallam.

Leeds Rhinos Netball devra se réunir rapidement avant sa demi-finale (Crédit image – Ben Lumley)

« Il sera vraiment important que nous nous reconnections rapidement. De plus, que les joueurs comprennent que la pression et l’intensité du week-end des finales vont être plus importantes qu’elles ne l’ont connu jusqu’à présent cette saison », a ajouté Ryan.

« Donc, nous essayons de simuler cela pour le groupe, n’ayant pas joué de match de compétition depuis un mois et n’ayant pas pu beaucoup s’entraîner ensemble au cours des deux dernières semaines.

« C’est un défi car autant nous devons les préparer à l’intensité du week-end, nous devons également les recharger en toute sécurité en termes de retour au jeu après un isolement à domicile pendant 10 jours. »

Incroyablement FIERS d’avoir 5 de nos rhinocéros inauguraux sélectionnés dans le programme England Roses ! Quelle belle récompense pour leur travail acharné et leurs efforts ! Des talents brillants, des humains spéciaux 1️⃣Jade Clarke 👑

2️⃣Vicki Oyesola 💪

3️⃣Rhéa Dixon 🪄

4️⃣Brie Grierson 🏃‍♀️

5️⃣Sienna Rushton 🧚‍♀️ https://t.co/yaKwxet3ay – Dan Ryan (@DanRyan84) 11 mai 2021

Parmi l’équipe de Ryan, il y a des personnes qui ont adoré jouer au netball de Superleague semaine après semaine. Aux côtés des expérimentées Jade Clarke et Fi Toner, des athlètes comme Vicki Oyesola, Rhea Dixon et Brie Grierson se sont imposées dans l’environnement Rhinos.

« J’ai adoré travailler avec tous ces jeunes joueurs émergents, qui ont toujours eu le potentiel et le talent, mais n’avaient pas nécessairement trouvé le bon environnement pour qu’ils s’épanouissent vraiment auparavant », a déclaré Ryan.

« Nous avons un certain nombre d’athlètes dans notre environnement qui ont été à l’extérieur [edges] dans d’autres franchises ou même jetés trop tôt, pour quelque raison que ce soit. Nous avons toujours voulu que Rhinos soit un endroit où les joueurs peuvent montrer ce qu’ils peuvent faire, être pleinement adoptés pour qui ils sont et créer un environnement qui soutient, nourrit et favorise leur développement de manière holistique.

« Ce qui me plaît, c’est que le public du netball, England Netball et les sélectionneurs, ont vu certains de ces joueurs vraiment briller cette saison. Je pense que l’un de nos plus grands succès de notre saison inaugurale a été l’émergence et la réémergence de certains de ces grands jeunes talents anglais. »

Leeds Rhinos Netball est une unité serrée qui a traversé beaucoup de choses cette saison (Crédit image – Morgan Harlow)

Quiconque a vu les Rhinos jouer ou parlé aux athlètes dans l’environnement de Ryan, ne saurait pas qu’il s’agit de leur première saison complète ensemble en tant que groupe. Dès le week-end d’ouverture, ils semblaient établis et comme une équipe qui allait menacer l’ordre cette saison.

« Construire une équipe à partir de zéro demande beaucoup de travail acharné, de temps et d’efforts et vous devez être patient, mais lorsque vous avez la plate-forme pour pouvoir construire au jour le jour, cela rend le processus beaucoup plus facile », Ryan mentionné.

« Le nombre d’accès que j’ai eu avec les joueurs depuis octobre, en raison de notre programme à temps plein, a été le facteur clé pour nous permettre de nous consolider et de nous établir de manière cohérente ainsi que de faire avancer progressivement l’équipe. .

« Si nous nous entraînions deux fois par semaine, alors nous ne serions pas là où nous sommes en ce moment. Au lieu de cela, le fait que nous nous entraînions tous les jours, nous sommes entièrement connectés et nous nous voyons tout le temps également, cela a accéléré notre développement en tant qu’équipe. Je pense que c’est un message très important sur la façon dont les normes peuvent être améliorées ici au Royaume-Uni. «

Pour l’instant, Ryan ne se concentre pas sur le jeu plus large au Royaume-Uni. C’est sur le week-end des finales, sa tenue des Rhinos et les trois autres équipes qui seront présentes à la Copper Box Arena de Londres ce week-end.

« Si vous regardez Loughborough Lightning et Manchester Thunder, ce sont probablement les deux équipes qui sont en forme en ce moment et qui se battent à la fin de la saison », a-t-il déclaré.

« Nous connaissons les énormes défis que Loughborough pose, mais nous savons aussi que nous n’avons rien à perdre dans cette série finale et c’est ainsi que nous allons l’attaquer.

« Si vous regardez les trois autres équipes dans le top quatre, ce sont celles qui ont le poids des attentes sur elles et que si elles ne remportent pas le titre, elles verront très probablement cette saison comme une occasion manquée ou un échec dans certains façons.

« Alors que pour nous, nous avons dû nous battre toute la saison juste pour rester en contact et garder notre rêve de finale en vie. Maintenant que nous sommes ici, il n’y a plus de pression sur nous. Nous voulons juste saisir cette opportunité et obtenir tout ce que nous pouvons de notre saison.

« Nous devons donc jouer librement, être audacieux et courageux, et si cela signifie que nous sommes assez bons pour rivaliser et atteindre la qualité que nous savons pouvoir, alors qui sait ce qui peut arriver ?! »

