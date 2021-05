Vitality Netball Superleague: Le leadership calme d’Amy Flanagan est essentiel à la quête des guêpes pour le netball en play-off | Nouvelles de Netball

Les guêpes ont une série de matchs importants à l’horizon, y compris les rencontres de ce week-end avec Sirens et Thunder (Crédit image – Ben Lumley)

Alors que les guêpes, deux fois champions de Vitality Netball Superleague, poursuivent leur quête du netball en play-off, au cœur de leur travail se trouve un leader calme et posé qui a été là et a tout fait avant.

Amy Flanagan, connue affectueusement par beaucoup sous le nom de «Super Amy», a déjà remporté quatre fois la compétition nationale anglaise. Les victoires en 2017 et 2018 avec les guêpes ont été précédées de triomphes à Surrey Storm au cours des deux années précédentes.

Dans n’importe quel domaine du sport, il est toujours plus facile de faire quelque chose une deuxième fois (ou dans le cas de Flanagan potentiellement un cinquième) et ses connaissances seront vitales, car les guêpes continuent de faire face à des matchs difficiles et de se diriger vers un troisième titre.

Après un affrontement intense avec London Pulse lors de la 15e manche, ils ont maintenant un autre week-end difficile à double-tête à la Copper Box Arena, tandis que les Saracens Mavericks mordillent leurs talons derrière eux en cinquième position.

Vitality Netball Superleague – Rencontres de la 16e journée Dimanche à 12h Severn Stars contre Leeds Rhinos Diffusé sur la chaîne YouTube Sky Sports Dimanche à 14h Équipe Bath Netball vs Surrey Storm Diffusé sur la chaîne YouTube Sky Sports Dimanche à 16h Guêpes vs Sirènes Strathclyde Diffusé sur la chaîne YouTube Sky Sports Dimanche à 18h Manchester Thunder contre Saracens Mavericks Diffusé sur la chaîne YouTube Sky Sports Lundi à 17h15 Guêpes contre Manchester Thunder En direct sur Sky Sports Arena et Mix, ainsi qu’en streaming Lundi à 19h15 London Pulse contre Loughborough Lightning En direct sur Sky Sports Arena et Mix, ainsi qu’en streaming

Après avoir été annoncée vice-capitaine en début de saison, la joueuse de 27 ans se retrouve désormais dans le rôle de co-capitaine aux côtés de Fran Williams. Les deux athlètes ont intensifié leurs efforts après que Sophia Candappa ait pris une position hors du terrain à mi-chemin de la saison, en raison de sa grossesse.

Être capitaine est clairement quelque chose qui convient à Flanagan. Quand les choses se compliquent pour les guêpes, c’est elle qui a toujours soulevé l’équipe. Et, alors que la pression montait, l’entraîneur-chef Mel Mansfield la considérait de plus en plus comme leur centre de prédilection.

Amy Flanagan excelle dans le milieu du court de Wasps et prêche par l’exemple (Crédit d’image – Morgan Harlow)

C’est un poste avec lequel Flanagan a un peu d’histoire, lors des derniers matchs, son ancien entraîneur-chef et coéquipier Tamsin Greenway, a laissé échapper qu’elle n’aime pas trop jouer au Centre! Flanagan elle-même, qui est également un WD exceptionnel, tient à expliquer un peu plus celui-ci.

« Tamsin ne va pas me laisser vivre ça, » dit-elle avec un petit rire.

« Je pense que je n’aime pas Center, a besoin d’un peu de contexte! Alors, Tamsin m’a mis au centre lors d’un match une fois, alors que je ne m’étais pas entraîné là-bas auparavant … Je suis juste allé directement en milieu de match. Donc, je pense que c’était le point de friction pour moi de savoir pourquoi je ne l’ai peut-être pas apprécié la première fois!

« Je suis toujours heureux de relever le défi, mais je suis sûr que tout le monde l’a vécu, quand vous ne vous sentez pas aussi confiant dans une position, vous pouvez devenir un peu nerveux. »

Amy est une joueuse tellement calme. Elle ne complique jamais trop les choses; elle laisse aller le ballon librement en attaque et frappe les trous sans effort. Sur le plan défensif, son style et sa vision hors du corps conviennent parfaitement à la position de Center. Cela lui permet de passer et de gagner le ballon dans littéralement tous les domaines du tiers final. En termes simples, Amy est l’une des meilleures joueuses à n’avoir jamais représenté son pays et l’une des meilleures avec lesquelles j’ai jamais travaillé.

Si les nerfs restent encore quand Flanagan est à court au centre, alors elle les garde bien cachés de ses adversaires.

Un duel de week-end à double face contre Serena Guthrie et Jade Clarke a mis en évidence à la fois sa forme physique et ses prouesses. Puis, en ce qui concerne le match pivot des Wasps contre Pulse lors de la 15e manche, elle a de nouveau intensifié, malgré le fait que l’équipe ressentait la chaleur.

« Nous avions été assez déçus de nos performances en double-tête avant cela. Nous avons beaucoup réfléchi et discuté en tant que groupe, et nous étions vraiment conscients que nous devons maintenant faire tout ce que nous pouvons pour nous donner les meilleures chances. d’entrer dans ce top quatre », a-t-elle déclaré.

«Cela signifie que chaque jour de match doit être traité comme un jeu à haute pression et à gagner. C’est finalement ce dont vous avez besoin pour préparer les demi-finales et les finales, vous devez exécuter pendant les moments de pression.

« Nous avons été très satisfaits de certains moments [against Pulse] mais aussi déçu des autres. «

Nous en parlons tous, avoir l’adrénaline et le buzz après un match signifie que pouvoir se calmer et s’endormir est une tâche délicate. C’est plus facile si vous avez gagné, mais si nous avons perdu, je rejoue simplement tous les pires moments… Je les revis plusieurs fois! Donc, ce n’était pas aussi difficile après la victoire contre Pulse, mais je le ressentais toujours. Amy Flanagan (Crédit d’image – Ben Lumley)

La victoire 42-37 a été une victoire intense avec des flux et des reflux pour les deux équipes. Avec les guêpes qui arrivent finalement en tête, cela a créé un petit écart entre la quatrième et la cinquième position, mais les Saracens Mavericks ont disputé deux matches de moins qu’eux.

À ce stade de la saison, comme le sait le vainqueur chevronné de la Superleague, il y a peu de temps pour se reposer et au lieu de cela, les deux fois champions doivent se concentrer sur la livraison de jours consécutifs ce week-end contre Strathclyde Sirens et Manchester Thunder.

« Je pense qu’une force que nous avons vue de Sirens est que c’est une équipe qui travaille très fort ensemble », a noté Flanagan à propos de leurs adversaires dimanche.

« Donc, pour nous, il s’agira de décomposer ces unités et de voir comment nous pouvons affronter les joueurs clés. Gia [Abernethy] est un tel leader pour eux; vous pouvez voir qu’elle donne confiance à tout le monde autour d’elle, donc si je joue à nouveau à Center, alors j’aurai du pain sur la planche!

« Avec Thunder, nous avons parlé du fait que lorsque nous les avons rencontrés plus tôt dans la saison, ils n’étaient pas tout à fait d’accord avec leur ligne de départ comme ils le sont maintenant. Nous savons que leurs tireurs peuvent marquer des buts de n’importe où. , donc la clé pour nous est d’essayer de les priver de balle.

« Ensuite, nous devrons vraiment maximiser toutes les opportunités que nous obtiendrons. Je pense que c’est quelque chose que nous n’avons peut-être pas fait aussi bien cette saison, mais c’est un travail en cours. »

Les deux fois champions continuent de viser le netball en play-off (Crédit image – Ben Lumley)

Alors que les guêpes continuent de travailler sur le terrain d’entraînement, Flanagan s’associe avec le co-capitaine Williams pour faire avancer la tenue. En tant qu’unité, le duo se complète et leur partenariat est quelque chose que le Flanagan tient à maintenir pendant le rodage.

« Je suis consciente de l’impact que vous pouvez avoir sur les joueurs autour de vous », a-t-elle déclaré.

« Certaines personnes aiment être calmes et certaines personnes ont besoin d’apporter de l’énergie. Dans nos rôles de capitaine, Fran est très énergique d’une manière que je ne le suis peut-être pas, mais nous avons cet équilibre.

« C’est à nous en tant que joueurs de savoir dans quel environnement vous allez jouer le mieux, et nous devons simplement nous assurer que tout le monde est dans le meilleur état d’esprit pour les matches. »

Une fois que les défis des sirènes et du tonnerre auront été relevés, la pression augmentera à nouveau pour les guêpes. Ils ont un duel avec les Saracens Mavericks à espérer avant un dernier affrontement en saison régulière contre l’ancienne franchise de Flanagan, Surrey Storm.

« J’espère que nous allons rendre les choses excitantes », a conclu Flanagan. « Mais aussi, j’espère que ce n’est pas trop angoissant pour nous! »

