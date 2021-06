Vitality Netball Superleague : Karyn Bailey revient sur sa carrière après avoir annoncé sa retraite | Nouvelles du netball

Karyn Bailey a encore deux matchs à jouer avant d’arrêter sa carrière professionnelle (Crédit image – Morgan Harlow)

Karyn Bailey, qui prendra sa retraite du netball professionnel après 16 ans lundi soir, s’adresse à Sports aériens de sa carrière et de ce qui l’attend après avoir raccroché sa robe Surrey Storm pour la dernière fois.

Lorsque le coup de sifflet à plein temps retentira à la fin du match de Storm avec les Guêpes, tous les regards se tourneront vers une extrémité du terrain, car cela aura mis fin aux 16 ans de carrière professionnelle de leur tireur de but.

Pour la dernière fois sur un terrain professionnel, Bailey se tournera vers son gardien de but et la remerciera pour le concours. Puis, après avoir également remercié les autres membres de l’équipe de Wasps et ses propres coéquipiers, le rideau se fermera sur le temps de la joueuse de 34 ans en tant que netballeuse professionnelle.

Bailey, qui pensait que la saison 2020 allait être sa dernière, est maintenant prête à quitter le terrain et bien qu’elle termine selon ses propres termes, ce week-end sera toujours émouvant.

Après que Bailey ait partagé ses nouvelles sur les réseaux sociaux, elle a instantanément reçu des tonnes de messages et de vœux des deux hémisphères. Le fait qu’elle ait pris le temps de répondre à chacun de ces messages vous montre exactement le type de personne qu’elle est.

Le netball a toujours fait partie de la vie de Bailey. En tant qu’une des sept frères et sœurs, et avec une mère et un père qui ont tous deux joué à la maison en Australie, son introduction au sport était très naturelle. À tel point qu’elle ne peut pas vraiment identifier une première passe d’un ballon ou d’un match… bref, le netball a toujours fait partie de sa vie et le fera toujours.

« Je suis entrée sur un terrain assez jeune et à partir de là, je n’ai jamais reculé », a-t-elle déclaré à Sports aériens avec un sourire.

Karyn Bailey a beaucoup vécu depuis sa première comparution devant les tribunaux et après avoir suivi sa famille dans le sport (Crédit image – Ben Lumley)

Après avoir quitté la maison à l’âge de 15 ans, pour fréquenter un institut du sport situé à cinq heures de vol, son développement s’est poursuivi et lorsqu’elle a été aperçue en train de jouer pour les Territoires du Nord U17, un contrat avec les Firebirds du Queensland lui est parvenu.

« Je me souviens parfaitement de ma première saison. J’étais une jeune fille fraîche de 18 ans et mon premier match était avec les Firebirds », a-t-elle déclaré.

« J’ai continué et j’ai marqué Liz Ellis ! Elle était la capitaine australienne à l’époque et pour être honnête, j’étais un peu stupéfaite et une épave nerveuse !

« Je me souviens que lorsque je suis arrivé sur le terrain, je ne me suis pas trop embarrassé! C’était mon premier match, et c’était probablement un très bon pour commencer, car cela n’allait jamais devenir plus difficile J’ai tiré à 100 %, c’était seulement cinq sur cinq mais quand même, je vais le prendre !

« Le match en lui-même est encore un peu flou ; je me souviens que nous n’avons pas gagné mais en sortant du court, j’ai pensé à quel moment c’était incroyable pour moi. »

Karyn Bayley est arrivée en Angleterre avec une riche expérience à son actif (Crédit image – Ben Lumley)

Comme tant d’athlètes vous le diront, il y a des moments de leur carrière qui les marquent pour toujours, tandis que d’autres, comme les débuts de Bailey, restent légèrement flous.

Après avoir poursuivi sa carrière, puis rejoint Melbourne Vixens en 2012, Bailey se souvient très bien de sa première saison là-bas et de sa conclusion.

« Au cours de ma première saison avec les Vixens, nous nous sommes qualifiés pour la Grande Finale et nous étions trois de plus.

« Le ballon est tombé et j’ai raté le tir… évidemment, il est ensuite redescendu de l’autre côté et ils ont marqué. Ensuite, ils ont marqué à nouveau sur leur passe centrale et sur une interception, pour continuer et gagner le match.

« Je me souviens m’être senti si découragé et si triste que nous avions perdu dans les dernières minutes, mais cela s’est en fait avéré être l’une des plus grandes courbes d’apprentissage de ma carrière.

« J’ai réalisé très rapidement que les Grandes Finales ne se déroulent pas aussi facilement, il nous a fallu encore trois ans pour en repartir, et cela m’a préparé à gagner la suivante.

« J’y suis allé avec un sentiment de calme, et après avoir eu cette terrible expérience auparavant, dans mon esprit, il n’y avait aucun moyen que nous allions le perdre. J’avais un travail à faire et c’était tout.

« Pour moi, cela m’a fait réaliser que pour chaque situation difficile que vous allez rencontrer dans votre monde sportif, il y aura aussi du positif. »

Ensuite, un autre moment important dont Bailey peut se souvenir avec une clarté totale, fait partie de l’équipe australienne des diamants pour la première fois.

« C’est toujours un immense honneur de pouvoir représenter votre pays et même d’être en lice pour le faire.

« Être sélectionnée comme l’une des réserves pour aider les filles des Jeux du Commonwealth à venir en 2014, et pour qu’elles continuent et remportent l’or, c’était comme si vous faisiez partie de ce voyage avec elles et leur avez permis de continuer et de faire de grandes choses .

« Il y a eu beaucoup de bons souvenirs, j’ai aussi eu des expériences d’apprentissage, mais je ne les changerais pour rien au monde. »

Les expériences que Bailey a acquises au cours de sa carrière professionnelle de 16 ans, notamment en échangeant l’Australie contre l’Angleterre et en rejoignant les Saracens Mavericks avant Storm, sont les choses qu’elle souhaite partager avec d’autres à l’avenir.

« Le netball fera toujours partie de ma vie; il m’a créé tellement d’opportunités et ouvert tellement de portes », a-t-elle déclaré.

« J’ai eu tellement d’entraîneurs incroyables au cours de ma carrière, qui m’ont tellement appris, que ce serait presque un gâchis et une honte si je m’éloignais et disais que j’avais fait mon travail dans le sport.

« Je les avais, et maintenant je crois que c’est à mon tour d’aider la prochaine génération. »

Pour tout ce que vous avez consacré au sport dans son ensemble et à nos couleurs au cours des deux dernières saisons – Merci. Félicitations pour une carrière longue et réussie et je ne vous souhaite que du succès dans votre prochain chapitre passionnant – Restez chic KB 👑 #MerciKaryn https://t.co/qmtFc6w5u4 – Mikki Austin ️ (@mikki_austin) 16 juin 2021

Avant de partager ces expériences, Bailey a la question d’un dernier week-end double avec Surrey Storm pour se préparer et jouer.

Les restrictions de voyage liées au COVID-19 signifient que de nombreux membres de sa famille ne pourront pas assister à son dernier match en personne, mais son partenaire sera à la Copper Box Arena pour la soutenir.

« C’est la fin d’une époque, mais je l’ai acceptée », a-t-elle déclaré.

« C’est excitant d’avoir le prochain chapitre et l’aventure devant moi. Il y a tellement de filles talentueuses qui sont assises sur le banc en ce moment, je veux qu’elles montent sur le terrain et profitent de leur temps.

« Le netball fera toujours partie de ma vie et cela me manquera probablement énormément et je rejoindrai un club social. Quelques personnes m’ont déjà demandé en fait … Je pourrais juste avoir une petite pause pendant quelques mois d’abord cependant ! »

