Vitality Netball Superleague : Karen Atkinson sur les clés de la saison exceptionnelle des Strathclyde Sirens | Nouvelles du netball

Strathclyde Sirens a produit une saison exceptionnelle et l’a fait avec le sourire aux lèvres (Crédit image – Ben Lumley)

Strathclyde Sirens ne participera peut-être pas aux éliminatoires de la Vitality Netball Superleague de cette année, cependant, la saison 2021 devrait toujours être enregistrée comme une saison positive et potentiellement cruciale dans leur histoire.

Pendant la pré-saison, la directrice technique de la franchise, Karen Atkinson, a déclaré Sports aériens qu’à Sirens, ils n’ont pas assez insisté sur la qualité du programme à temps plein qu’ils ont en Écosse.

Maintenant, avec un seul match restant de la saison 2021 de Vitality Netball Superleague, il est clair que l’ensemble de la communauté du netball connaît les progrès de Sirens et les fruits de leur programme.

Comme l’entraîneur-chef des Scottish Thistles Tamsin Greenway l’a déclaré dans sa chronique Sky Sports l’autre semaine, les sirènes sont une équipe que tant de gens ont «pris à cœur» et adoptée au cours des 19 derniers tours.

Les fans d’autres équipes se sont régulièrement rendus sur les réseaux sociaux pour dire que les sirènes sont leur « deuxième équipe préférée » et que les propres fans des sirènes sont ardents et fiers du développement de leur unité.

Les signes du progrès des sirènes étaient là depuis le début; malgré la perte de leur match d’ouverture contre Manchester Thunder, ils ont remporté le premier quart contre les champions 2019 et se sont battus tout au long. Après cela, une victoire sur Severn Stars a terminé leur premier week-end à double titre et les a fait décoller.

Lorsque le Round 4 est arrivé, un résultat de 35-30 contre London Pulse a assuré leur troisième victoire consécutive et cela a ouvert de nouvelles perspectives pour la franchise ; jamais auparavant ils n’avaient goûté à la victoire pendant trois tours d’affilée.

La positivité s’est poursuivie, les matchs nuls avec les Mavericks et les Wasps étaient à la fois encourageants et frustrants, avant que les victoires sur les deux dans les matches correspondants ne renforcent davantage leur croyance.

Sous la houlette d’Atkinson un jour de match, de Lesley MacDonald et Claire Maxwell en semaine, les joueuses des Sirens se sont épanouies. Les jeunes athlètes mûrissent, tandis que les joueurs de Superleague moins expérimentés se sont mis au netball comme des canards à l’eau, et les résultats ont été totalement positifs.

Résultats Vitality Netball Superleague – Strathclyde Sirens 2018 2019 2020 2021 Gagner 5 3 1 dix Perte 13 15 2 7 Dessiner 0 0 0 2 Total des matchs joués 18 18 3 19

2020 a été une saison incomplète en raison de COVID-19 et il reste un match dans la saison 2021

« Beaucoup de choses que nous avons faites en Écosse dans l’environnement d’entraînement portent leurs fruits pour les joueurs sur le terrain », a déclaré Atkinson. Sports du ciel.

« C’est une approche à deux volets, principalement de Sirens parce que c’est là que les joueurs s’entraînent le plus, mais aussi du côté des Scottish Thistles avec Tamsin Greenway.

« Beaucoup de joueurs ont ressenti un réel changement dans la façon dont les séances d’entraînement sont dispensées, l’intensité requise et ce que nous exigeons d’eux dans les séances supplémentaires qu’ils doivent également faire chaque semaine.

« C’était il y a deux ans lorsque je suis allé pour la première fois en Écosse et j’ai remarqué un énorme changement en termes de pression que les joueurs se mettent sur eux-mêmes et les uns sur les autres à l’entraînement. Cela vient à la fois des partants, des partenaires équipe plus large. C’est un élément énorme. «

Towera Vinkhumbo a été phénoménale pour Sirens cette saison (Crédit image – Morgan Harlow)

Nous reviendrons aux membres plus larges de l’équipe et aux partenaires d’entraînement en temps voulu, mais pour l’instant, le respect doit être rendu à l’exceptionnelle défenseure des Sirens, Towera Vinkhumbo.

Vinkhumbo, qui figurait auparavant dans les livres de Stars, est arrivé en retard pour remplacer Zanele Vimbela et tout simplement, elle a été une révélation.

Chaque semaine, Vinkhumbo a fait vaciller les meilleurs attaquants de la ligue. L’international du Malawi est en tête des classements défensifs de la ligue, avec 59 interceptions et 90 revirements.

« Towera a été une signature chanceuse et brillante que nous avons pu obtenir, étant donné qu’il était si tard dans la journée. Nous nous sentons assez chanceux d’avoir pu la faire venir et à quel point cette unité défensive a bien fonctionné.

« Elle est entrée et a réalisé qu’elle pouvait jouer avec cette structure devant elle et comprendre son rôle au sein de celle-ci. Cela lui permet de jouer à son meilleur et cela complète son style. »

Les attaquants des sirènes ont été remarquables dans la conversion du ballon de rotation, ainsi que dans la réalisation de leurs propres passes centrales au but (Crédit image – Ben Lumley)

De manière cruciale pour les sirènes, la grande quantité de balle de chiffre d’affaires que Vinkhumbo et Emily Nicholl ont gagnée a été convertie en but. La production du duo a également été renforcée par le rythme de travail de Taylor Cullen devant eux.

« De plus, nos jeunes tireurs se sont massivement intensifiés », a déclaré Atkinson alors qu’elle continuait à partager certaines des clés du développement continu de Sirens.

« La combinaison de cela et du couple de mi-courts anglais qui sont venus – Beth Dix et Taylor Cullen – a été superbe.

« Beth et Taylor n’ont pas vraiment jeté un coup d’œil aux autres franchises de la Superleague, mais il suffit d’ouvrir une porte pour que les gens voient à quel point ils sont bons. »

La troisième partie de l’unité de milieu de terrain des Sirens est leur capitaine Gia Abernethy, et l’Australienne de 27 ans s’est imposée cette année.

Sur le court, Abernethy a le moteur pour travailler plus fort que quiconque jusqu’à la 48e minute. Elle a la possibilité de choisir entre des mains douces et des passes de balle afin de nourrir ses jeunes tireurs en constante amélioration et elle harcèlera son adversaire pour toujours et un jour.

Gia Abernethy applaudie par son équipe après que sa performance de joueuse du match les ait aidés à battre les Guêpes (Crédit image – Ben Lumley)

Hors du terrain, l’ancienne Adelaide Thunderbird est une autre clé essentielle du succès de Sirens en 2021.

« Je pense que ce que les gens ne réalisent pas à propos de Gia, car il y a beaucoup d’équipes qui ont de très bons leaders, c’est que Gia est un leader exceptionnel », a déclaré Atkinson.

« Elle est l’une des meilleures que j’ai rencontrées. J’ai joué dans de nombreuses équipes, j’ai moi-même occupé des postes de direction et j’ai entraîné d’autres équipes, et c’est vraiment une leader très spéciale.

« Elle parvient à rassembler ce groupe et à les faire tous se sentir vraiment valorisés et en faire partie, qu’ils soient sur le terrain, sur le banc ou l’un de nos partenaires d’entraînement. Elle a été énorme. »

S’adressant à Abernethy elle-même, elle s’efforce de montrer l’exemple et s’assure que si elle demande aux autres d’atteindre un standard, elle le fait (ou le dépasse) elle-même.

« Si je peux apporter le plus d’énergie un jour de match et que tout le monde autour de moi veut faire de son mieux pour remporter cette victoire, alors c’est une bonne journée au bureau », a-t-elle déclaré.

« Je ne demanderais jamais à quelqu’un de faire quelque chose, ou de travailler dans ses limites, si je ne m’étais pas engagé à le faire moi-même. »

Abernethy est également incroyablement soucieux de vérifier avec les joueurs qui n’ont pas beaucoup de temps de jeu. Tout au long de l’année, Atkinson et a en grande partie aligné sept cohérents, et Abernethy comprend l’impact que cela peut avoir sur les autres.

« Ceux qui jouent, vous savez ce qu’ils ressentent parce que c’est évident, c’est facile à gérer », a-t-elle déclaré. « Ce sont les joueurs qui ne s’entendent pas et qui ne sont pas si vocaux, il est vraiment important que vous vous contactiez avec eux.

« Il y a une raison pour laquelle nous nous débrouillons très bien cette année, c’est parce que tous nos joueurs de banc poussent tous les sept de départ. Notre équipe élargie les pousse aussi, et cela a évidemment un effet domino et nous fait nous améliorer. «

Une attitude fantastique, une unité, un travail acharné et une confiance dans le plan ! Quelle équipe brillante à entraîner aux côtés de l’incroyable @lesleymac6 @BrownieMaxwell @RachNelson1 @morris_elena. 1 jeu de plus pour attaquer ! Bonne chance aux 4 équipes en finale – ce seront des concours de crack ! 2/2 – Karen Atkinson (@kazacko) 15 juin 2021

Lorsque Leeds Rhinos Netball s’est vu attribuer les points pour ses deux derniers matches du Round 20, après un résultat positif au COVID-19 au sein de son équipe, une position de barrage a été retirée des mains de Strathclyde Sirens.

La réaction d’Atkinson, qu’elle a partagée sur les réseaux sociaux, a salué l’attitude de l’équipe, sa solidarité, son travail acharné et sa confiance dans son plan. La question est maintenant de savoir comment les sirènes continuent à faire les mêmes progrès la saison prochaine?

« Il s’agit de garder autant de membres de l’équipe ensemble que possible », a déclaré honnêtement le directeur technique.

« Il y a des équipes exceptionnelles qui ont des joueurs exceptionnels, mais en fait, la cohérence d’un groupe de joueurs et l’apprentissage d’une année sur l’autre, il y a une grande corrélation entre cela et le succès au sein de la Superleague. J’ai bon espoir que nous pourrons obtenir cette continuité.

Lorsqu’Atkinson a assumé le rôle de directrice technique chez Sirens, c’était parce qu’elle était attirée par la « quantité de potentiel » avec laquelle elle travaillerait. Maintenant, un peu plus de deux ans après sa nomination, ce potentiel commence à se réaliser et il semble qu’il reste encore beaucoup à faire de la franchise écossaise.

