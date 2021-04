Vitality Netball Superleague: Georgia Lees sur la cohérence et les ambitions des Saracens Mavericks | Nouvelles de Netball

Les Saracens Mavericks occupent actuellement la cinquième place du tableau Vitality Netball Superleague (Crédit d’image – Morgan Harlow)

Georgia Lees parle à Sky Sports de la combinaison de ses ambitions sportives et professionnelles, ainsi que de l’ouverture de la saison décousue des Saracens Mavericks.

Lees, qui a rejoint Mavericks de Surrey Storm, en est maintenant à sa troisième saison avec la tenue de Kat Ratnapala et a parlé à Sky Sports avant le week-end de 10 matchs Vitality Netball Superleague.

Après le déménagement de la compétition à la Copper Box Arena de Londres il y a une semaine, toutes les équipes se préparent pour une multitude de netball au cours des quatre jours alors que les manches 13 et 14 arrivent en ville.

Les Mavericks doivent faire face à un autre revirement rapide alors qu’ils affrontent Loughborough Lightning vendredi soir, avant de rencontrer les Celtic Dragons samedi soir.

Pour Lees, être organisé et préparé pour les périodes de pointe est la norme. Comme tant d’autres au sein de la Vitality Netball Superleague, elle maîtrise parfaitement les priorités, car parallèlement à son engagement envers Mavericks, elle travaille en tant que médecin associé qualifié dans le NHS.

Vitality Netball Superleague – Rounds 13 et 14 Vendredi à 17h15 Surrey Storm vs Dragons celtiques Vendredi à 19h15 Saracens Mavericks contre Loughborough Lightning Samedi à 14h Surrey Storm contre Severn Stars Samedi à 16h London Pulse vs Strathclyde Sirens Samedi à 18h Saracens Mavericks vs Celtic Dragons Dimanche à 14h Strathclyde Sirens contre Leeds Rhinos Netball Dimanche à 16h London Pulse contre Manchester Thunder Dimanche à 18h Équipe Bath Netball vs Wasps Lundi à 17h15 Manchester Thunder vs Team Bath Netball Mondat à 19h15 Leeds Rhinos Netball contre les guêpes

Avec le netball bénéficiant d’une plus grande visibilité que jamais auparavant et le profil des joueurs en hausse, a déclaré Lees. Sky Sports que plus de femmes et de filles se connectent avec elle pour lui demander comment elle gère ses propres charges de travail.

«Cela a été agréable de partager mes expériences et je suis toujours assez honnête en disant que c’est vraiment difficile et que vous devez apprendre à donner la priorité à votre vie.

«J’ai commencé à vivre ma vie avec un excellent tableur et avec mon journal, je ne sais pas ce que je ferais sans cela», dit-elle avec un grand sourire sur son visage.

«J’espère juste que je pourrai leur servir d’exemple pour leur montrer que vous pouvez avoir une carrière professionnelle et poursuivre d’autres activités.»

Au cours de sa carrière professionnelle, Lees a ressenti l’impact de la pandémie alors que tout le monde à l’hôpital où elle était alors en formation s’est intensifiée.

Suite à l’incertitude initiale quant à savoir si ses placements continueraient ou non, Lees s’est retrouvée face à de nouveaux défis et a vraiment besoin de tirer parti de la robustesse qu’elle pense que sa vie sportive lui a donnée.

« Netball vous apprend à être résilient et il vous apprend à faire face aux choses. Je pense que les compétences que vous apprenez avec le netball m’ont aidé à me préparer à l’aspect professionnel également.

«Je suis retournée à mon stage après une semaine de congé pendant qu’ils finalisaient certaines choses et ne travaillaient plus vraiment en tant qu’étudiante», se souvient-elle.

« Nous étions vraiment en tournée avec nos consultants. Cela a été une très bonne expérience mais ce fut une année difficile. »

En regardant spécifiquement la saison Vitality Netball Superleague, «difficile» est la façon dont vous pourriez également décrire la campagne des Saracens Mavericks à ce jour. Après 12 rounds, l’équipe ambitieuse de Ratnapala occupe la cinquième position, avec sept victoires, quatre défaites et un nul à son actif.

Il est largement documenté que leur équipe regorge de talents et que lorsque d’autres entraîneurs en chef lisent leur line-up, cela leur envoie des ondes d’anxiété. Cependant, la vraie cohérence a éludé les Mavericks jusqu’à présent, et Lees n’a pas peur de cela.

« Il y a beaucoup de pression externe et de contrôle [this season], » elle a dit.

« Je pense que c’est génial pour le sport et c’est ce dont le sport a besoin. Avec chaque match présenté, tout le monde est capable de voir ce qui n’a pas fonctionné et de voir tous vos points faibles … d’autres équipes peuvent entrer dans des matches entièrement préparées pour vous.

« Mais, je pense que c’est en grande partie la pression interne que nous nous mettons, pour être meilleur et pour mieux performer en équipe. Nous connaissons le potentiel que nous avons en tant qu’équipe et aussi en tant que joueurs individuels. »

Boxe poids lourd samedi soir Regardez Chisora ​​v Parker et Taylor v Jonas samedi, en direct sur Sky Sports Box Office, à partir de 18 heures. Réservez-le via votre télécommande Sky ou appuyez ici pour plus d’informations.

Ce que ceux qui regardent les résultats de Mavericks jusqu’à présent ne savent peut-être pas, c’est que leur pré-saison n’a pas été la plus facile. Ine-Mari Venter, leur principal tireur d’importation sud-africain, est arrivé en retard en raison de la pandémie et en tant qu’équipe, ils ont dû s’isoler trois fois. Cela dit, nous sommes maintenant dans la seconde moitié de la saison et Lees est conscient que le temps passe.

« Pour nous en tant qu’équipe cette année, ce sont ces erreurs directes dont tout le monde semble parler: jeu de jambes, balles lâchées et hors-jeu. Ce sont les bases pour nous et c’est ce qui nous a déçus.

« Maintenant, c’est agréable de voir que ces choses s’améliorent de semaine en semaine et dans un environnement d’entraînement, nous avons ces conversations honnêtes. Je pense que cela commence à apparaître sur le court, mais nous aimerions que ce soit plus cohérent au fil du temps. 48 minutes. «

Malgré quelques frustrations, il reste encore beaucoup de netball à venir lors de la saison 2021 de la Vitality Netball Superleague et les visions des Mavericks restent verrouillées sur le succès.

« Les quatre premiers, c’est notre objectif. Chaque année, nous visons les quatre premiers », a déclaré Lees.

« Pour nous, nous savons que nous avons les joueurs et la capacité de le faire. Cela signifierait que le monde le gagnerait et le gagnerait avec cette équipe parce que nous sommes un groupe de filles si soudé. Ce serait juste signifie tout. «