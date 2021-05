Vitality Netball Superleague: Celtic Dragons remporte la première victoire de la saison 2021 | Nouvelles de Netball

Celtic Dragons est resté contrôlé et n’a pas laissé Surrey Storm revenir dans le jeu au cours des dernières étapes (Crédit image – Ben Lumley)

Les Celtic Dragons ont remporté leur première victoire de la saison en Vitality Netball Superleague avec une défaite 48-39 contre Surrey Storm, tandis que Loughborough Lightning était également victorieux vendredi soir.

Dragons et Storm ont été les premiers sur le court à la Copper Box Arena de Londres et la tenue de Tania Hoffman a illustré toute l’étendue de leur développement alors qu’ils franchissaient la ligne contre Storm.

La franchise galloise est restée composée du début à la fin et a pu de plus en plus frustrer Storm au fur et à mesure que le concours avançait.

Dans le deuxième match de la soirée, Loughborough Lightning a terminé en force pour vaincre les Saracens Mavericks 55-47.

Vitality Netball Superleague – Rounds 13 et 14 Vendredi Surrey Storm 39-48 Dragons celtiques Vendredi Saracens Mavericks 47-55 Loughborough Lightning Samedi à 14h Surrey Storm contre Severn Stars En direct sur Sky Sports Mix Samedi à 16h London Pulse vs Strathclyde Sirens En direct sur Sky Sports Mix Samedi à 18h30 Saracens Mavericks vs Celtic Dragons En direct sur Sky Sports Mix Dimanche à 14h Strathclyde Sirens contre Leeds Rhinos Netball En direct sur Sky Sports Arena Dimanche à 16h London Pulse contre Manchester Thunder En direct sur Sky Sports Arena Dimanche à 18h Équipe Bath Netball vs Wasps En direct sur Sky Sports Arena Lundi à 17h15 Manchester Thunder vs Team Bath Netball En direct sur Sky Sports Arena et Mix Mondat à 19h15 Leeds Rhinos Netball contre les guêpes En direct sur Sky Sports Arena et Mix

Les dragons montrent leur cœur pour remporter la première victoire

Les Celtic Dragons ont fait preuve d’un sang-froid et d’un cœur exceptionnels pour remporter leur première victoire de la saison 2021 de la Vitality Netball Superleague et mettre fin à une série de 16 matchs sans victoire, qui remontait à la saison 2019.

Les dragons sont entrés dans le dernier quart-temps contre Storm avec juste un avantage de deux buts et au lieu de rentrer dans leurs coquilles, ils ont grandi au cours des derniers moments cruciaux et se sont éloignés de Storm.

Avant le match, l’entraîneur-chef des Dragons, Hoffman, avait imploré son équipe de se concentrer sur leurs processus et de tout mettre en œuvre pour la victoire. Pendant ce temps, Surrey Storm aura senti qu’il avait un point à prouver après avoir perdu en position de contrôle contre London Pulse au round 12.

Celtic Dragons est arrivé au match après une performance prometteuse contre Team Bath (Crédit image – Ben Lumley)

Avec des niveaux de motivation élevés, le premier quart-temps a été un duel serré, mais ce sont les Dragons qui ont émergé devant, aidés par Amy Clinton et Rebekah Robinson toutes deux tirant à 100%.

Les dragons ont utilisé les premières minutes du deuxième trimestre pour augmenter la pression sur Storm. Ils ont transformé une avance de trois buts en six, grâce à une excellente défense sur tout le terrain et à leurs deux tireurs récompensant ce travail.

Alors que Dragons avançait, Mikki Austin a décidé qu’il était temps de changer et elle s’est introduite dans le court central de Storm au centre.

Celtic Dragons a mis en place une performance complète pour vaincre Surrey Storm (Crédit image – Ben Lumley)

Austin a eu un impact instantané, à la fois en attaque et en défense. Elle a fourni du sang-froid à l’avenir et a montré à tout le monde autour d’elle le niveau de pression dont ils avaient besoin pour produire. En conséquence, Storm a renvoyé les dragons et suivi d’un à la mi-temps.

Scores trimestre par trimestre Q1 Q2 Q3 T4 FT Tempête de Surrey dix 11 dix 8 39 Dragons celtiques 13 9 11 15 48

Tout au long du troisième trimestre, il s’agissait de savoir quel côté clignoterait en premier. L’arrivée de Felisitus Kwangwa a testé les Dragons, mais ils sont restés concentrés et se sont mis en position de victoire lors de la dernière pause.

Avec un avantage de 33-31, Dragons devait s’appuyer sur la croyance que le vice-capitaine Clare Jones avait dit Sky Sports elle voit dans son équipe.

Clinton et Robinson n’ont pas été découragés par une autre nouvelle unité défensive contre eux, et, bien que Storm se soit donné une chance d’aller de l’avant, les Dragons ont fermé la porte et les ont ensuite frustrés.

À cinq minutes de la fin, la tenue de Hoffman a converti un passage clé du jeu en un autre coussin de cinq buts, puis, sous une pression énorme, a tenu son sang-froid et a accéléré hors de portée pour mettre fin à sa course perdue.

Ce n’est pas souvent que je suis vraiment sans voix, je pense que tout le monde dans notre franchise et notre bulle sait à quel point cela signifie pour nous. En ce qui me concerne, c’est la chose la plus importante. Nous avons travaillé, nous avons construit et nous savons que nous pouvons le faire. Aujourd’hui, nous l’avons prouvé à nous-mêmes. Clare Jones – Vice-capitaine des Dragons

Le temps de la foudre court pour battre les Mavericks

Dans le deuxième match de la soirée, Loughborough Lightning a montré la force de son équipe pour terminer en force et battre les Saracens Mavericks.

La tenue de Sara Bayman a magnifiquement chronométré sa course et elle sera très satisfaite de sa victoire 55-47. Pour les Mavericks, c’est une occasion manquée d’allumer leurs quatre premières ambitions et ils reviendront au tribunal samedi contre les Celtic Dragons.

Scores trimestre par trimestre Q1 Q2 Q3 T4 FT Mavericks sarrasins 14 13 13 7 47 Éclair de Loughborough 13 14 15 13 55

En raison de la blessure de Hannah Joseph, Bayman a été forcée de déplacer l’attaque de Lightning et elle a décidé de déplacer Suzie Liverseidge, qui a joué principalement à GA, au poste de WA. La décision a permis à Ella Clark et Mary Cholhok de se combiner et de produire une très grande combinaison de tir.

Pendant ce temps, les Saracens Mavericks étaient revenus à leur alignement le plus familier, et tout au long du premier quart-temps, Jo Trip a travaillé exceptionnellement dur à GK pour perturber Cholhok.

À l’autre extrémité, la propre tireuse des Mavericks – Ine-Mari Venter – a inscrit ses buts facilement et ils méritaient largement leur avance de 14-13 en quart-de-temps.

Ine-Mari Venter a montré sa précision pour Saracens Mavericks (Crédit d’image – Ben Lumley)

Suite aux paroles de Bayman, Lightning a accéléré l’attaque au deuxième quart. Clark a grandi dans le jeu, tout comme Liverseidge, et ils ont devancé 23-20 avant que Mavericks ne réponde.

Une interception brillante de Jodie Gibson a déclenché une finition assommante à la mi-temps, et cela a créé un jeu de niveau à la pause.

Mary Cholhok est restée une menace constante dans le cercle de tir de Lightning (Crédit image – Ben Lumley)

Le troisième quart, ou quart de championnat comme on l’appelle si souvent, a vu les Mavericks garder leur alignement de la même manière tandis que Lightning a présenté Jas Odeogberin et a réintégré Sam May dans GK.

Ce sont les Mavericks qui ont frappé en premier, cependant, avec un autre chiffre d’affaires précoce de Gibson. Ils ont augmenté leur intensité au fur et à mesure que le quart se poursuivait, et à un moment donné, ils ont avancé cinq à l’avant, avant que l’extrémité défensive de Lightning ne trouve ses marques et qu’ils répondent.

Menant 42-40 à 12 minutes de la fin, Lightning est resté avec les sept sur le court et a pressé tôt. Avec Chloe Essam maintenant à GA, Mavericks a pris un moment ou deux pour s’installer, mais ils l’ont fait pendant un certain temps.

Frustrant pour les Mavericks, ils sont incapables de maintenir leur forme et, alors qu’ils hésitaient, Lightning a bondi pour s’éloigner et assurer leur 11e victoire de la saison.