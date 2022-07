Vitality Netball Superleague: Caroline O’Hanlon quatrième joueuse quittant Manchester Thunder | Nouvelles du netball

Caroline O’Hanlon ne reviendra pas à Manchester Thunder la saison prochaine (Crédit image : Ben Lumley)

Caroline O’Hanlon ne reviendra pas aux champions en titre de Vitality Netball Superleague Manchester Thunder la saison prochaine.

Le milieu de terrain, qui se prépare actuellement à diriger l’Irlande du Nord aux Jeux du Commonwealth, a passé cinq saisons réussies avec l’équipe de Manchester.

O’Hanlon, qui a jonglé avec ses fonctions de médecin, de netballeuse et de joueuse du GAA, a signé pour la première fois avec Thunder en 2017 et a remporté le titre de Superleague à deux reprises avec le club (2019 et 2022).

“C’est avec le cœur lourd que je dois annoncer que je quitterai Manchester Thunder et que je ne porterai pas la robe jaune lors de la saison 2023”, a déclaré O’Hanlon.

“J’ai adoré mon séjour à Manchester et je voudrais remercier tous ceux qui y ont contribué.”

“Caroline a été un véritable pilier pour nous au cours des cinq dernières saisons et a fait partie intégrante des succès de cette période”, a déclaré Karen Greig, l’entraîneur-chef de Manchester Thunder.

“C’est une athlète fantastique sur et en dehors du terrain. Un grand merci à Caroline pour son engagement et je lui souhaite beaucoup de succès aux prochains Jeux du Commonwealth.”

O’Hanlon est le quatrième joueur à quitter les champions en titre pendant l’intersaison de la Superleague.

Joyce Mvula et Laura Malcolm sont toutes deux parties pour rejoindre des clubs néo-zélandais, tandis qu’Eleanor Cardwell jouera son netball national la saison prochaine dans la ligue australienne Suncorp Super Netball.

La compétition de netball des Jeux du Commonwealth commence vendredi à la NEC Arena de Birmingham.

L’Irlande du Nord est dans le même groupe que l’Angleterre, l’équipe d’O’Hanlon ouvrant son compte contre la Nouvelle-Zélande vendredi. L’Angleterre se présentera devant les tribunaux plus tôt dans la journée contre Trinité-et-Tobago.

Les deux formations se rencontreront pour leur match de phase de groupes lors de la session du soir du lundi 1er août.