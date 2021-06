Vitality Blast: Will Jacks de Surrey écrase 70 balles sur 24 lors de la victoire contre Middlesex à Lord’s | Nouvelles de cricket

10:32



Will Jacks de Surrey a frappé 70 balles sur seulement 24 balles, dont neuf six, lors d’une victoire de 54 points Vitality Blast contre Middlesex à Lord’s

Will Jacks a fracassé un 70 palpitant sur seulement 24 balles et Tom Curran a réussi une superbe prise alors que Surrey battait Middlesex par 54 points dans le derby Vitality Blast de Londres à Lord’s.

Jacks a martelé neuf six – dont un sur le toit de la tribune du Seigneur – et a atteint 50 sur seulement 15 balles alors que Surrey a affiché 223-6, une manche au cours de laquelle le partenaire d’ouverture de Jacks, Jason Roy, a marqué 45 sur 42 balles.

Paul Stirling a frappé 58 balles sur 28 alors que Middlesex a atteint 87-0 au neuvième plus de la poursuite, mais il a ensuite été éliminé par Tom Curran.

0:57 Jacks a frappé un six sur le toit de Lord’s lors d’une manche de six contre Middlesex Jacks a frappé un six sur le toit de Lord’s lors d’une manche de six contre Middlesex

Curran a continué à produire un jeu encore meilleur avec une superbe saisie à une main en course pour écarter Stevie Eskinazi (36 sur 33) et il a également attrapé le capitaine anglais Eoin Morgan (32 sur 17) alors que Middlesex n’a fait que 169-9 en réponse.

Le frère de Tom, Sam, a terminé avec 4-29 sur ses quatre passes alors qu’il a frappé trois fois lors de la finale du match, notamment en faisant jouer Steve Finn avec la dernière balle du match.

0:45 Tom Curran de Surrey a pris une superbe prise à une main pour écarter Stevie Eskinazi de Middlesex dans le derby de Londres Tom Curran de Surrey a pris une superbe prise à une main pour écarter Stevie Eskinazi de Middlesex dans le derby de Londres

Ailleurs dans le Groupe Sud, Gloucestershire battre Glamorgan par quatre points avec les 93 de Marnus Labuschagne non sortis sur 56 balles venues en vain pour le comté gallois.

Glamorgan a exigé 19 de la finale de Ryan Higgins pour remporter le 179-6 de Gloucestershire et bien que Labuschagne ait frappé deux quatre et six, les trois autres balles étaient des balles à points alors que les hôtes ont terminé sur 175-9.

Glenn Phillips a frappé 44 sur 32 balles et Benny Howell 30 sur 15 dans le coup de Gloucestershire.

L’ouvreur Finn Allen a fait 73 invaincus sur 51 balles comme La foudre du Lancashire a remporté deux victoires sur deux avec une victoire de 16 points sur Renards du Leicestershire.

Allen a battu les manches de son équipe de 172-8 et ce total s’est avéré trop élevé pour les visiteurs, qui ont terminé avec 156-5 malgré les 54 de Scott Steel qui ne sont pas sortis.

Jos Buttler a marqué 22 des 16 balles pour le Lancashire, qui a commencé sa campagne en battant Derbyshire mercredi.

Les rivaux de Roses du Lancashire Vikings du Yorkshire ont également remporté la victoire avec Jonny Bairstow (34) en tête des buts lors d’une victoire à six guichets Ours de Birmingham à Emerald Headingley.

Le coup de Bairstow, ainsi que les contributions de l’ordre intermédiaire, dont Dawid Malan (23 ans) et Tom Kohler-Cadmore (31 points), ont vu le Yorkshire dépasser le 144-8 de Birmingham avec neuf balles à jouer.

Les ours avaient été limités par le 3-23 de Jordan Thompson après avoir été inséré, le 59 de Sam Hain étant finalement une cause perdante.