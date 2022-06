Vitality Blast : Victoires pour Birmingham Bears, Yorkshire, Derbyshire, Notts Outlaws et Somerset | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match T20 Vitality Blast entre les Birmingham Bears et les Worcestershire Rapids

Birmingham Bears a récupéré de trois pour deux pour marteler Worcestershire par 144 points dans le Vitality Blast.

Bears de Birmingham contre Worcestershire

Mitchell Stanley a retiré Alex Davies et Sam Hain pour les canards, mais Adam Hose a frappé un 110 invaincu sur 53 balles, avec 13 quatre et quatre six, et a été bien soutenu par Dan Mousley avec 53 sur un total énorme de 228 pour huit.

Danny Briggs en a ensuite pris quatre pour 25 alors que Worcestershire a été éliminé pour 84, Colin Munro offrant la seule résistance avec 34.

Gloucestershire contre Hampshire

L’assaut tardif de Benny Howell a été de peu de temps alors que le Hampshire a perdu par neuf points contre Gloucestershire.

Le demi-siècle de Ben McDermott a conduit le Hampshire à 178 pour sept, aidé par des courses tardives rapides de James Fuller (22) et Liam Dawson (20no), et ils ont semblé en contrôle après avoir réduit leurs hôtes à 48 pour quatre.

Il en restait encore 47 sur les trois derniers overs et bien que Howell ait réussi 34 balles sur 13 pour donner de l’espoir à son équipe, Chris Wood a gardé son sang-froid en défendant 21 sur le dernier overs.

Glamorgan contre Somerset

Somerset a battu Glamorgan par 16 points dans un match à sept contre un, Tom Abell en frappant 26 sur 14 balles sur un total de 75 pour six alors que Michael Neser en a pris trois pour 19.

Colin Ingram a écrasé 37 sur 19 mais la réponse de Glamorgan a été décalée à 59 pour cinq alors que Ben Green en a pris deux pour 13.

Kent contre Sussex

Joe Denly et Sam Billings propulsés Kent à une victoire à six guichets contre Sussex, les deux équipes étant désormais hors de course pour les quarts de finale.

Grant Stewart en a pris trois pour 38 pour limiter Sussex à 158 pour huit, George Garton donnant une impulsion tardive avec 31 sur 16 balles, et Denly a ensuite frappé 58 et Billings 43 pas dans une poursuite confortable.

Essex contre Surrey

Les leaders du groupe sud, Surrey, ont subi une deuxième défaite consécutive alors que Michael Pepper a été renvoyé Essex à 198 pour sept.

Pepper a brisé 48 balles sur 18 et Paul Walter 49 sur 33 alors que les quatre de Reece Topley pour 37 se sont avérés vains.

Aaron Beard a plus qu’émulé Topley avec quatre pour 29 alors que Surrey était limité à 155 pour neuf, Rory Burns a obtenu le meilleur score avec 37 tandis que Chris Jordan a frappé 34 sur 17 balles.

Northamptonshire contre Yorkshire

Le coup foudroyant de Harry Brook de 67 sur 31 balles creusées Yorkshire hors des ennuis et les a propulsés dans les places de qualification du Vitality Blast North Group aux dépens du Northamptonshire.

L’effort de Brook, qui comprenait quatre quatre et autant de six, a étayé son partenariat de 90 sur 46 avec le skipper David Willey alors que les Vikings ont riposté après un départ épouvantable pour afficher 190 pour sept à Wantage Road.

Le polyvalent du Yorkshire, Matthew Waite, a enregistré un record de carrière en T20 avec une batte et une balle, après une invincibilité de 35 sur 20 avec des chiffres de trois pour 18 alors que l’équipe locale s’est effondrée à 128 en 16,2 overs.

Il s’agissait d’une troisième défaite consécutive pour le Northamptonshire, qui a maintenant abandonné le top quatre et doit lutter pour se qualifier pour les quarts de finale.

Durham contre Notts

Dan Christian a survécu à une frayeur finale alors que Les hors-la-loi de Notts a battu Durham par deux points dans un match réduit à 11 overs par équipe.

Notts a affiché 98 en neuf dans leurs manches retardées, Steven Mullaney avec 34 pas sur 23 balles et Tom Moores 25 sur 11 alors que Ben Raine en a pris trois pour 12.

Durham avait besoin de 16 sur les six dernières balles de Christian et Ned Eckersley a frappé un quatre et un six pour réduire l’objectif à six sur trois, mais un simple et une paire d’exemptions de jambe les ont laissés juste à court.

Derbyshire contre Lancashire

George Scrimshaw était Derbyshire héros alors qu’ils retenaient le Lancashire dans un dernier thriller.

Tim David semblait tirer le Lancashire vers la victoire dans leur poursuite de 189, faisant 42 sur 23 balles, mais après avoir pris un simple de la première balle de la finale de Scrimshaw sur le sertisseur – qui avait concédé 48 sur ses trois précédents overs – défendu avec succès les 10 runs encore nécessaires, aidés par le guichet de Rob Jones.

Steven Croft (47) et Luke Wells (42) ont également impressionné les visiteurs après que Shan Masood ait frappé 75 et Wayne Madsen 70 dans le Derbyshire 188 pour huit.