Vitality Blast: Surrey remporte une grande victoire en T20 contre Sussex alors que Somerset reste en tête en battant Gloucestershire | Nouvelles du cricket

Surrey a enregistré le quatrième score le plus élevé de l’histoire de T20 Blast après avoir remporté un énorme 258-6 lors de sa victoire catégorique de 124 points sur Sussex à Hove.

Laurie Evans a ouvert la voie avec 93 sur 51 balles et a partagé un stand de 157 points au deuxième guichet avec Sam Curran, qui a frappé 68 sur 35 livraisons. Jamie Overton a maintenu l’élan avec un 24 rapide avant que Tom Curran ne frappe trois six et deux quatre dans un 29 à neuf balles.

Les Sussex n’ont jamais été en mesure de défier malgré les 43 sur 23 de Tom Clark en tête de l’ordre et ils ont été éliminés au 15e alors que Surrey passait deuxième derrière Somerset dans le groupe Sud avec sa plus grande victoire en T20.

Les leaders, qui détiennent le record de Blast avec leur 265-5 la saison dernière, étaient tout aussi confortables vainqueurs de 80 points sur les voisins du Gloucestershire.

L’ouvreur Will Smeed a frappé huit six et huit quatre dans un 94 de 35 balles pour propulser son équipe à 231-4, ce qui s’est avéré bien au-delà de la portée de leurs hôtes à Bristol.

L’Essex a également remporté une victoire convaincante à Glamorgan après que le meilleur 78 sur 34 de Paul Walter en carrière les ait vus poster 226-9 et malgré les trois premiers des hôtes tous entrés dans les années 40, ils n’ont pas pu maintenir l’élan.

Kent a ébranlé les espoirs du Hampshire de maintenir la pression sur les deux premiers alors qu’ils n’ont enregistré que leur deuxième victoire de l’été alors que Daniel Bell-Drummond 89 sur 55 les a vus remporter une victoire à six guichets avec trois balles à revendre à Canterbury.

Ben McDermott (57) et Joe Weatherley (67) ont mis 85 en huit overs sur le total de 177-7 du Hampshire, mais Jack Leaning a frappé la troisième balle de la finale jusqu’à la limite pour la victoire.

Shaheen Shah Afridi a vu Notts Outlaws à domicile contre le Derbyshire avec un rapide 14 sur sept balles – dont six imposantes contre son coéquipier pakistanais Zaman Khan – alors qu’ils conservaient la première place du groupe Nord.

Poursuivant les 142 des hôtes pendant six, Notts semblait à l’aise à 123-5 au 17e, mais la perte de Steven Mullaney a fait monter la pression jusqu’à ce qu’Afridi s’intensifie.

La victoire à trois guichets, leur quatrième consécutive, a laissé le Derbyshire toujours à la recherche de sa première victoire sur ses voisins dans ce format depuis 2015.

Moeen Ali, qui est sorti de sa retraite pour rejoindre l’équipe de test d’Angleterre cette semaine, et Dan Mousley ont remporté la victoire des Birmingham Bears sur les Northamptonshire Steelbacks avec trois guichets chacun.

Les ours n’ont pas réussi à terminer leur allocation complète d’overs car ils ont été éliminés pour 137 – Freddie Heldreich réclamant 4-27 – mais le Northamptonshire a été limité à 107-9 en réponse alors que Birmingham est passé à la deuxième place.

C’est parce que Worcestershire Rapids a manqué 26 dans leur match contre le Yorkshire, pour qui James Wharton a marqué 111 pas sur 56 balles et a partagé un deuxième guichet de 159 avec Dawid Malan (79) alors que les Vikings en ont amassé 224. -4 à Headingley.

Kashif Ali (48no) et Ben Cox (35) en ont fait un match avec un stand de 81 points pour le cinquième guichet, mais ils n’ont pas pu faire passer leur équipe sur la ligne, terminant sur 198-6 alors que Jordan Thompson a pris 4-34.

La deuxième victoire de Leicestershire de la saison n’a pas été suffisante pour les soulever du pied de la table alors qu’ils ont battu Durham par six guichets grâce à une alliance de 149 deuxièmes guichets entre Rishi Patel (104 sur 49 balles) et Lewis Hill (54 pas dehors).

L’Australien Ashton Turner avait accéléré Durham à 172-4 avec un 60 invaincu en fin de match, mais les Foxes ont gagné avec 14 balles à revendre.