Vitality Blast: Notts à égalité avec Worcestershire; Liam Livingstone frappe 94 invaincu dans la victoire du Lancashire | Nouvelles de cricket

Faits saillants de New Road alors que les champions en titre de Vitality Blast Nottinghamshire Outlaws ont joué un match passionnant avec Worcestershire Rapids

Le Nottinghamshire et le Worcestershire ont joué une égalité palpitante au retour du Vitality Blast, tandis que Liam Livingstone a fracassé 94 balles non seulement sur 58 pour le Lancashire …

Les champions en titre Notts sont à égalité avec le Worcestershire

championnes 2020 Hors-la-loi du Nottinghamshire ne pouvait gagner qu’une égalité contre les vainqueurs de 2018 Rapides du Worcestershire après s’être effondré d’une position de domination dans un thriller devant les caméras de Sky Sports à New Road.

Joe Clarke (45 sur 21 balles) et Alex Hales (31 sur 18) ont battu un stand d’ouverture de 76 à l’intérieur de six overs alors que les Outlaws ont fait un superbe départ pour leur poursuite de 153 – Clarke frappant quatre six et deux quatre et Hales écrasant trois six et deux quatre.

Clarke, Hales et Ben Duckett (6) sont ensuite tombés l’un après l’autre et le Worcestershire a maintenu les choses serrées au milieu grâce aux fileurs Moeen Ali, Ish Sodhi et Bret D’Oliveira – Ali limogeant Tom Moores (12) grâce à une superbe prise de plongée de Ross Whiteley au midwicket profond.

Notts était toujours le grand favori à 140-5 avec quatre overs à faire, mais trois overs tranquilles leur ont laissé cinq points sur le dernier de Josh Tongue et ils n’en ont marqué que quatre, Peter Trego n’ayant pu arracher qu’un seul du dernier ballon avant il était épuisé à la recherche d’une deuxième manche gagnante.

Tongue avait épuisé Luke Fletcher avec sa botte plus tôt lors d’une finale au cours de laquelle il n’a concédé que trois simples et un laissez-passer pour la jambe et qui s’est terminée avec Notts sur 152-8.

Le Worcestershire a célébré sauvagement à la fin d’un match que le Nottinghamshire a à peu près dominé, y compris lorsqu’ils ont réduit les Rapids à 26-3 en quatre overs, avec Moeen (6 sur 5) l’un des batteurs à tomber, renversé par Matt Carter (2- 22)

1:01 Ross Whiteley du Worcestershire a fait une superbe prise de plongée dans les profondeurs pour écarter Tom Moores du Nottinghamshire Ross Whiteley du Worcestershire a fait une superbe prise de plongée dans les profondeurs pour écarter Tom Moores du Nottinghamshire

Jake Libby (52 sur 43), Whiteley (42 sur 35) et Ed Barnard (10 sur 3) ont porté le Worcestershire à 152-6, un total de Nottinghamshire – qui a battu Surrey lors de la finale de l’année dernière – ne pouvait égaler qu’après avoir faibli avec la batte après un démarrage explosif.

Livingstone propulse le Lancashire vers la victoire

Liam Livingstone a frappé 10 quatre et deux six alors que ses 94 invaincus ont propulsé le Lancashire vers la victoire sur le Derbyshire dans le Vitality Blast

La superbe scie à percussion de Livingstone La foudre du Lancashire à leur objectif de 169 contre Faucons du Derbyshire comme ils ont gagné par six guichets à Emirates Old Trafford.

L’ouvreur Livingstone a partagé des partenariats d’un demi-siècle avec le Néo-Zélandais Finn Allen (29 sur 13 balles), l’Anglais Jos Buttler (30 sur 28) – qui jouait son premier match depuis qu’il a atteint une centaine d’IPL le 2 mai – et le capitaine Dane Vilas (15 sur 15) alors que les hôtes ont atteint leur objectif avec trois balles à perdre devant environ 4 000 fans.

Derbyshire avait affiché 168-7, avec l’ancien homme du Lancashire Luis Reece (59 sur 32) en tête des buts et Wayne Madsen n’a pas pris sa retraite avec une blessure présumée aux ischio-jambiers après avoir été touché par le ballon alors qu’il plongeait pour faire son terrain.

Jos Buttler a marqué 30 balles sur 28 lors de son premier match depuis qu’il a atteint une centaine d’IPL pour les Rajasthan Royals le 2 mai

Le fileur de jambe à domicile Matt Parkinson a attrapé 3-28 de ses quatre overs, tandis que Livingstone a également impressionné par le ballon, le capitaine des Falcons Billy Godleman pour un canard dans le premier over en route vers des chiffres économiques de 1-22 de quatre overs.

Avec la batte, Livingstone a frappé 10 quatre et deux six et a atteint son demi-siècle à partir de 36 livraisons, tandis que Buttler a frappé trois quatre avant d’être pris dans le balayage inverse au troisième homme du bowling de Reece (2-26).

Essex et Kent gagnent dans le groupe Sud

Les 53 explosifs de Jimmy Neesham à partir de seulement 25 balles assurés Aigles d’Essex a commencé sa campagne avec une victoire à trois guichets Somerset à Taunton.

Le Néo-Zélandais Neesham a martelé sept quatre et deux six alors que les champions 2019, l’Essex, ont atteint leur objectif de 186 avec sept balles à perdre malgré une chute à 15-2 en 2,1 overs.

Neesham a frappé trois quatre et un six au 15e, renversé par le fileur de jambe Max Waller, et au moment où il est devenu l’une des deux victimes de Marchant de Lange au 18e, Essex – pour qui Paul Walter a marqué 45 sur 30 balles – étaient en bonne voie vers la victoire.

Somerset a affiché 185-7, avec l’Australien Chris Green frappant trois six dans un 43 invaincu sur 30 balles tard après que James Hildreth en ait frappé 39 sur 18 livraisons, dont six quatre et deux six, depuis la couchette d’ouverture, et le sertisseur d’Essex Sam Cook en a mis 3 -14.

Kent Spitfire, quant à lui, a remporté sa première victoire de la saison dans n’importe quel format avec un triomphe de 38 points sur Hawks du Hampshire à Cantorbéry.

𝐍𝐞𝐰 𝐜𝐚𝐫𝐞𝐞𝐫-𝐛𝐞𝐬𝐭 𝐓𝟐𝟎 𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫 𝐬 🔥 Avec 4⃣/3⃣2⃣, le @spitfireale Joueur du match Kent : 𝐊𝐥𝐚𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧 👏👏👏 pic.twitter.com/M07MvOhtMA – Kent Spitfires (@KentCricket) 9 juin 2021

Kent – ​​qui a fait cinq nuls et perdu trois de ses huit matches de championnat du comté – a obtenu 176-6 avec ses trois premiers de Joe Denly (44 sur 23), Daniel Bell-Drummond (42 sur 23) et Ollie Robinson (48 sur 36) faire de belles contributions.

Le fileur de jambe du Hampshire, Mason Crane, a réclamé 3-23, mais ses efforts ont été vains, les Hawks n’ayant pu répliquer qu’avec 138-9 alors que le sertisseur de Kent Fred Klaassen a pris 4-32.

James Vince (34 ans) et D’Arcy Short (29 ans) avaient misé sur un stand d’ouverture de 51, seulement pour que l’ordre du milieu s’effondre, le n ° 4 Joe Weatherley (37 ans) étant le seul joueur à faire des doubles chiffres.