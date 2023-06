Vitality Blast: Middlesex poursuit le record de 253 pour battre Surrey de sept guichets à The Oval | Nouvelles du cricket

Middlesex a produit la plus grande poursuite réussie de l’histoire de Vitality Blast pour étourdir Surrey avec une incroyable victoire à sept guichets à The Oval.

Will Jacks (96) a tiré cinq six dans un over et a mis sur un stand d’ouverture de 177 points avec Laurie Evans (85) à l’intérieur de 13 overs, alors que Surrey a pris le contrôle après avoir perdu le tirage au sort et avoir été mis au bâton, faisant de Middlesex une énorme cible de 253.

Tom Helm, Martin Andersson et Ryan Higgins ont réclamé deux guichets chacun pour limiter Surrey à 252-7, leur deuxième total de 250+ de la saison, seulement pour que Stevie Eskinazi donne un bon départ à la réponse des visiteurs.

Le capitaine du Middlesex a mis 90 avec Joe Cracknell (36) pour le premier guichet avant que ce dernier ne soit éliminé par Tom Curran, l’Eskinazi faisant 73 sur 39 balles avant d’être retiré par Chris Jordan.

Ryan Higgins en a fait 48 sur 24 livraisons et en a ajouté 105 pour le troisième guichet avec Max Holden (68 pas sorti) pour déplacer Middlesex au bord d’une poursuite record, seulement pour que Josh Blake réclame une prise intelligente derrière les souches pour donner à Jordan son deuxième guichet.

Middlesex a exigé neuf de la finale, où Jack Davies (11no) a produit un incroyable scoop pour six de la livraison d’ouverture et a tiré le suivant pour une limite pour voir les visiteurs remporter une victoire spectaculaire avec quatre balles à revendre.

Cette victoire remarquable met fin à une série de 10 défaites consécutives cette saison pour Middlesex dans le groupe Sud, tandis que Surrey a raté l’occasion de dépasser Somerset en tête du classement.

