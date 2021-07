Vitality Blast: les feux d’artifice de Tom Lammonby mettent fin aux espoirs de quart de finale du Gloucestershire | Nouvelles de cricket

1:54



Le batteur du Somerset Tom Lammony a frappé un sensationnel 90 sur 36 balles contre Gloucestershire dans le Vitality Blast, avec ses manches comportant 11 quatre et quatre six.

Tom Lammonby a fracassé un record en carrière de 90 sur seulement 36 balles alors que Somerset s’est assuré d’un quart de finale à domicile dans le Vitality Blast et a éliminé Gloucestershire avec une victoire de 23 points à Taunton.

Le joueur de 21 ans a réussi 11 quatre et quatre six pour transformer des manches de Somerset auparavant négligées et les mener à 183-7 après avoir été 89-5 à la 15e.

Gloucestershire, qui avait besoin d’une victoire pour se qualifier du groupe Sud, a répondu avec 160-6, Ian Cockbain frappant 72 sur 46 livraisons dans une cause perdante.

Les quarts de finale de Vitality Blast – à venir en août !

Les visiteurs ont d’abord gardé Somerset sous contrôle après avoir choisi de jouer, mais tout a changé lorsque Lammonby, qui est arrivé à 73-4 au 13e, s’est défait.

Le gaucher était sur 34 sur 19 balles au début de la 18e, mais il s’est vraiment enflammé en passant six, quatre six sur Daniel Worrall, faisant bon usage du tir de rampe, pour compléter un T20 de 22 balles.

Il a ensuite frappé quatre quatre sur David Payne au 19e et deux six et un quatre sur Ryan Higgins dans le dernier avant de manquer la dernière balle après avoir réussi 56 de ses 17 dernières balles.

Hampshire a pris d’assaut une étonnante victoire de six guichets sur Glamorgan avec 42 balles à jouer à l’Ageas Bowl alors qu’ils se sont classés parmi les quatre premiers du groupe Sud.

Après avoir commencé la journée à la sixième place et poursuivant 185 pour la victoire, l’équipe locale devait atteindre son objectif en 14,1 overs pour dépasser Surrey, quatrième – et elle l’a fait après y être arrivée en exactement 13 overs.

Joe Weatherley a frappé 43 pas sur 13 balles et D’Arcy Short s’est frayé un chemin à 69 sur 30, tandis que le capitaine James Vince a poursuivi sa belle forme récente avec 39 sur 21.

Le 184-4 de Glamorgan était soutenu par les 78 de Marnus Labuschagne sur 47 balles et les 52 de David Lloyd sur 33, tandis que Dan Douthwaite a frappé un 21 invaincu sur huit balles.

Une victoire dans le Gloucestershire aurait éliminé le Hampshire, mais la défaite de l’équipe de Bristol à Taunton signifiait que les Hawks célébraient – tout comme Sussex qui a battu les dessus de table du groupe Sud Kent pour finir troisième.

Sussex – pour qui le retour de Jofra Archer a lancé trois overs sans guichet – a limité le Kent à 130-7, Ravi Bopara prenant 3-15 et David Wiese 2-16.

L’équipe de Hove a ensuite atteint son objectif en 17,1 overs avec Delray Rawlins frappant un 19 balles 33.

Sam Robson ne jouait que le septième match T20 mais a atteint 60 comme Moyen-sexe battre Aigles d’Essex par neuf pistes à Chelmsford.

Le coup de Robson a aidé Middlesex à atteindre 169-5 et l’international afghan Mujeeb Ur Rahman a ensuite pris 2-18 et Steve Finn 3-25 pour limiter Essex à 169-5 et s’assurer que les visiteurs ne terminent pas en bas du groupe Sud – Glamorgan prenant cette place indésirable plutôt.

Dans le groupe Nord, Ours de Birmingham qualifié après avoir battu Steelbacks du Northamptonshire par 14 pistes et voir Rapides du Worcestershire perdre contre Leicestershire Renards par sept guichets.

Chris Benjamin a marqué un 60 invaincu à ses débuts alors que Birmingham a atteint 191-5 après s’être remis de 68-4, les Steelbacks faisant 177-8 en réponse.

Rob Keogh a marqué 55 pas sur 33 livraisons pour Northants, tandis que Will Rhodes a pris 3-45 et Jake Lintott 2-19 pour les Bears.

Le Worcestershire a été abattu par un 61-ball 118 de Josh Inglis du Leicestershire alors que les Foxes ont dépassé leur total de 169-6 en 17,5 overs à Grace Road.

L’Australien Inglis a fait payer les Rapids – qui se seraient qualifiés avec une victoire – pour l’avoir laissé tomber sur 14 en frappant huit six et 10 quatre dans son meilleur score en carrière.

Ed Barnard a frappé 43 de 24 balles au meilleur score pour le Worcestershire, tandis que Jake Libby a fait 35 et Ross Whitely 31, mais personne n’a pu continuer pour faire les grosses manches qui étaient nécessaires.

Plateaux de table North Group Notts hors-la-loi a célébré une impressionnante campagne de groupe Vitality Blast avec une victoire écrasante de 78 points sur Durham.

Ben Duckett (74 sur 41 balles), Steven Mullaney (43 non sur 17) et Alex Hales (35 sur 17) ont tiré alors que Notts a affiché 221-4 avant que Durham ne soit renvoyé pour 143 en réponse.

Le sertisseur de Durham Brydon Carse – qui a fait ses débuts en Angleterre lors de la victoire 3-0 de la série ODI contre le Pakistan – a subi une grave blessure après avoir été touché à l’oreille par un entraînement de Hales alors qu’il glissait dans son suivi au quatrième.

Carse, qui n’a plus joué de rôle dans le match après ce coup, a eu sept points de suture avec l’entraîneur de Durham, Alan Walker, racontant BBC Radio Newcastle : « Heureusement, ce ne sont que des points de suture et il devrait aller bien. Cela avait l’air moche au début, il trébuchait sur son suivi et ne pouvait pas se protéger. »

En l’absence de Carse, Durham est tombé à 59-6 et a finalement été éliminé en 16 overs, avec Calvin Harrison de Notts attrapant 4-36 sur ses quatre overs.