Vitality Blast: Les cinquante invaincus de Samit Patel ont aidé Notts à consolider leur place au sommet du groupe Nord | Nouvelles de cricket

Samit Patel a frappé un 63 invaincu alors que les dirigeants du groupe Nord Notts ont éliminé le Leicestershire

Un demi-siècle de Samit Patel a vu les dirigeants du groupe nord du Nottinghamshire rentrer à la maison avec six guichets avec 13 balles à perdre alors que le Leicestershire s’effondrait vers une huitième défaite de la saison Vitality Blast.

Patel a frappé six quatre et trois six dans ses 63 invaincus et a partagé un stand de quatrième guichet de 99 points avec Ben Slater, qui a réussi 48 balles sur 31 lors de son premier match Twenty20 pendant trois ans alors que les Outlaws poursuivaient un objectif de 155, le Renards larguant trois prises lors d’une mauvaise nuit sur le terrain.

Le fileur de jambe Calvin Harrison a pris 3-20 et Luke Fletcher 3-31 alors que les Foxes ont été éliminés pour 154 en 20 overs précisément, Harry Swindells avec 36, Aaron Lilley et Ben Mike frappant chacun 27.

Les hors-la-loi ont été contraints d’apporter trois changements avec Tom Moores malade et Joe Clarke et Sol Budinger ont été obligés de rechercher des tests Covid après avoir été alertés par l’application NHS.

Lewis Gregory a revendiqué les meilleurs chiffres en carrière avant que Devon Conway n’apporte Somerset à domicile avec un invaincu 81 à battre Gloucestershire par huit guichets à Bristol. Tableau de bord : Gloucestershire contre Somerset

C’était une première victoire T20 pour Somerset à Bristol depuis 2015 et une victoire pour les hisser dans les quatre premiers du groupe Sud.

Le 5-24 de Gregory a aidé Somerset à maintenir ses hôtes à 161-7 avant que le batteur néo-zélandais Conway ne dépasse cinquante pour la troisième fois en quatre manches pour offrir une victoire très confortable, bien qu’il ne rentre à la maison qu’avec quatre balles à perdre.

Les records en carrière de Rob Jones et Tom Hartley boostés Lancashireles espoirs de quart de finale avec une victoire de 34 points contre Worcestershire à Emirates Old Trafford. Tableau de bord : Lancashire vs Worcestershire

La quatrième victoire du Lightning en 10 matchs du groupe Nord les a propulsés au-dessus des Rapids à la cinquième place via le taux de course et juste un point en dehors des quatre premiers.

Jones invaincu a marqué le meilleur but avec 49 balles sur 33 dans le 159-6 du Lancashire après avoir choisi de frapper, le joueur de 25 ans se rétablissant d’un bégaiement en milieu de manche.

Le fileur du bras gauche Hartley, 23 ans, a ensuite retourné un brillant 4-16 alors que Worcestershire a été éliminé pour 125 avec neuf balles restantes.

Dan Lawrence a marqué son deuxième Blast cinquante de la saison pour guider Essex à une confortable victoire de huit guichets sur épuisé Glamorgan à Chelmsford. Tableau de bord : Essex contre Glamorgan

L’Essex ne poursuivait que 105 après qu’un affichage de bowling et de mise en service frugal complet ait retardé les visiteurs – qui avaient quatre joueurs clés indisponibles.

Mais Lawrence a pris en charge la poursuite avec 55 invaincus sur 31 balles, après un second stand de 70 points avec Adam Wheater, pour s’assurer que les Eagles se dirigeaient vers la ligne de la victoire avec 46 balles à revendre.

Nathan Sowter a produit ses meilleures figures Blast de la saison comme Moyen-sexeles quilleurs ont organisé une riposte impressionnante pour voir Sussex par 63 courses. Tableau de bord : Middlesex vs Sussex

Le fileur de jambe a terminé avec 3-13, tandis que le couturier de 19 ans Blake Cullen a retourné un record en carrière de 3-21 pour défendre avec succès un score de 166-7 à Lord’s.

Ce total était concentré autour des 59 de 35 balles de Stephen Eskinazi, faisant de lui le meilleur buteur du tournoi, mais Middlesex semblait toujours léger sur les courses.

Cependant, les Sharks – dont les espoirs de quart de finale avaient déjà été ébranlés par cinq éliminations lors de leurs six matchs précédents – n’ont pu réussir que 103-9 en réponse.