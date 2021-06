Vitality Blast: le Sussex martèle le Hampshire alors que Archie Lenham, un athlète de 16 ans, joue le rôle principal | Nouvelles de cricket

Archie Lenham (L) célèbre avec Chris Jordan alors que le spinner de 16 ans a remporté 3-14 lors de son deuxième match pour le Sussex

Les Sussex Sharks ont remporté deux victoires sur deux dans le Vitality Blast après avoir remporté une victoire de neuf guichets contre les Hampshire Hawks à Hove.

Archie Lenham, 16 ans, a joué le rôle principal dans la nuit, prenant 3-14 sur trois overs alors que le Hampshire était limité à 154-7 au bâton en premier.

Phil Salt (72 non sur 44) et Ravi Bopara (56 sur 42) ont ensuite tous deux frappé une cinquantaine de tirs rapides alors que Sussex se dirigeait vers leur cible avec 22 balles à revendre.

Le Hampshire avait besoin de guichets précoces pour avoir une chance sur un terrain de frappe de qualité et, bien que Ian Holland ait récupéré Travis Head (23 sur 12) au quatrième trimestre, Salt et Bopara se sont égalés coup pour coup dans un stand exaltant de 118 sur 74 balles .

Salt, qui a tiré 77 invaincus lors de la victoire de vendredi sur le Gloucestershire, a suivi avec un autre coup fulgurant qui comprenait cinq six et cinq quatre, tandis que Bopara a fait son premier demi-siècle depuis qu’il a rejoint Sussex en 2020. Il a fracassé cinq quatre et un six en ses manches.

2:44 Après un début chancelant, le jeune Sussex Archie Lenham a récolté un très impressionnant 3-14 contre le Hampshire Après un début chancelant, le jeune Sussex Archie Lenham a récolté un très impressionnant 3-14 contre le Hampshire

Cependant, aucun des deux n’a été nommé homme du match, car cet honneur était réservé au jeune Lenham, qui était devenu le deuxième plus jeune débutant de l’histoire du T20 lors de la victoire de Sussex sur le Gloucestershire vendredi.

L’adolescent, dont le père Neil et le grand-père Les ont tous deux joué pour le comté, a ramassé un guichet avec sa première balle lorsque Tom Alsop (18 ans) a percé jusqu’au milieu du guichet.

Lewis McManus (15) est tombé de la même manière dans le deuxième et le gardien de guichet Salt a intelligemment percuté Joe Weatherley (14) pour donner à l’adolescent son troisième scalp. C’était un guichet que Lenham appréciait particulièrement, ayant laissé tomber la première balle de Weatherley avant de venir jouer au bowling. Salt a également produit une superbe prise à une main dans les manches pour écarter Liam Dawson (16).

0:15 Le gardien de guichet du Sussex, Phil Salt, a réussi cette spectaculaire prise de plongée pour écarter Liam Dawson du Hampshire. Le gardien de guichet du Sussex, Phil Salt, a réussi cette spectaculaire prise de plongée pour écarter Liam Dawson du Hampshire.

Les Hawks avaient été limités à 35-1 en avantage numérique et ont perdu l’Australien D’Arcy Short (1) face à l’impressionnant George Garton, qui est revenu chercher Holland (11) alors que le lanceur rapide du bras gauche a terminé avec des chiffres remarquables de 2 -11 de ses quatre overs.

Le skipper du Hampshire, James Vince, avait l’air d’humeur, passant à 36 balles sur 26 avant d’être projeté en essayant de pousser Will Beer (1-38) à travers les jambes.

Hampshire a ensuite eu du mal à prendre son élan après son départ et bien que James Fuller (26 non sur 16) ait fait une apparition à la fin pour faire passer son équipe au-delà des 150, cela s’avérerait bien en deçà d’un score compétitif.