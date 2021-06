Vitality Blast: Jason Roy en tire cinquante alors que Surrey bat Glamorgan pour une troisième victoire consécutive | Nouvelles de cricket

Jason Roy a réussi trois six et huit quatre dans son 35 balles 64 lors de la victoire de Surrey contre Glamorgan

Le départ fulgurant de Surrey au Vitality Blast s’est poursuivi alors qu’ils remportaient trois victoires sur trois, battant Glamorgan de cinq guichets devant une foule de 4 000 personnes au Kia Oval lundi soir.

Poursuivant 167 pour gagner, Jason Roy s’est démarqué pour Surrey, l’Anglais fracassant trois six et huit quatre dans un 64 de 35 balles en tête de l’ordre.

L’Australien Marnus Labuschagne avait déjà frappé 74 sur 51 balles pour Glamorgan, tandis que Nick Selman a contribué avec un impressionnant 43 sur 28 livraisons, mais le score des visiteurs de 166-8 s’est avéré insuffisant contre l’alignement destructeur de Surrey au bâton.

Roy a pillé 18 du deuxième plus d’Andrew Salter et 16 du troisième de Prem Sisodiya, pour lancer la poursuite avec un bang – les 50 à venir pour l’équipe locale en quatre overs.

Will Jacks a été pris à couvert pour 10 au sixième, mais Roy a continué son bonhomme de chemin jusqu’à son demi-siècle jusqu’à ce qu’il skie la rotation de la jambe de Labuschagne vers le voltigeur au point arrière au neuvième.

Sam Curran (1) et Jamie Overton (9) allaient et venaient rapidement, mais Laurie Evans (39 ans) et le talent de 20 ans Jamie Smith (35 ans) ont récupéré les manches et ont conduit Surrey confortablement vers une victoire catégorique.

Plus tôt, le jeune fileur de Surrey Dan Moriarty a impressionné, prenant 3-26 sur ses quatre passes pour aider à faire dérailler les manches de Glamorgan après le bon départ de Labuschagne et Selman.