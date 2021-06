Vitality Blast: Harry Brook et Jordan Thompson partagent un record dans la victoire du Yorkshire contre le Worcestershire | Nouvelles de cricket

Jordan Thompson a établi un record de 141 avec Harry Brook pour le sixième guichet du Yorkshire contre le Worcestershire

Harry Brook et Jordan Thompson ont partagé un partenariat avec un sixième guichet Vitality Blast de 141 pour aider le Yorkshire à se remettre de 15-4 pour battre le Worcestershire par 12 points à Headingley.

Brook a écrasé 83 balles invaincues sur 54 balles et Thompson a frappé 66 pas sur 28 livraisons alors que les Vikings ont amassé 191-5 après que Dillon Pennington avait précédemment pris quatre guichets dans ses huit premières balles sans concession.

Non seulement cette alliance de 56 balles a produit le partenariat de sixième guichet le plus élevé du tournoi, mais elle a également été le deuxième plus élevé au monde pour ce guichet et a aidé le Yorkshire à s’assurer la première place du groupe Nord avec une cinquième victoire en sept matchs.

Les 77 sur 45 de Riki Wessels ont mené la poursuite fougueuse du Worcestershire alors qu’ils terminaient à 179-5, Ben Cox réalisant un 61 invaincu.

Northamptonshire enregistré leur première victoire de la campagne, martelant Durham par neuf guichets à Emirates Riverside. Carte de pointage Durham vs Northants

Adam Rossington et Ricardo Vasconcelos ont franchi la barre d’ouverture la plus élevée des Steelbacks pour chasser 158 avec facilité.

Vasconcelos a décroché son score T20 le plus élevé de 78 pour ne pas conduire son équipe au-dessus de la ligne tandis que Rossington a compilé 59, mettant fin à la course sans victoire du Northamptonshire dans la compétition à la septième fois de la demande.

Le beau bowling de Mohammad Nabi et Graeme White a limité l’équipe locale à 157-5, les deux fileurs revendiquant deux guichets chacun, Sean Dickson étant le seul batteur de Durham à avoir l’air à l’aise sur le guichet dans un 51 invaincu.

Jack Leach a ramassé trois guichets lors de ses débuts au T20 en tant que Somerset facilité à une victoire convaincante de sept guichets sur Surrey à l’ovale. Tableau de bord Surrey vs Somerset

Neuf ans après avoir disputé son premier match pour le comté, le gaucher anglais de 30 ans a pris 3-28 – dont le meilleur buteur Will Jacks pour 65 – pour aider à restreindre Surrey à 146-8.

Somerset a perdu Tom Banton à bon marché, mais James Hildreth et Will Smeed, 19 ans, diplômé de l’académie, ont brisé le dos de la poursuite avec un deuxième guichet de 103, le deuxième plus élevé de Somerset pour tous les guichets du T20.

Hildreth a célébré sa 200e apparition en T20 avec 72 invaincus, a réussi 59 balles avec neuf quatre et deux six, alors que Somerset a conclu sa deuxième victoire dans le groupe Sud avec huit balles à jouer.