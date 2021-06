Vitality Blast: Glenn Phillips propulse Gloucestershire en tête du groupe Sud avec une victoire sur Glamorgan | Nouvelles de cricket

Glenn Phillips a frappé six six et neuf quatre dans sa salve de 41 balles

Glenn Phillips a écrasé 94 invaincus sur 41 balles pour propulser Gloucestershire à la victoire par 34 points sur Glamorgan et les envoyer en tête du groupe Vitality Blast South.

Le cinquième score le plus élevé de Phillips de sa carrière, et un premier demi-siècle dans la compétition T20, comprenait neuf quatre et six six.

Après avoir été mis au bâton, les manches agressives de Phillips ont aidé le Gloucestershire à afficher 216-2, Benny Howell réalisant un rapide 53 invaincu dans un troisième guichet d’une valeur de 130 sur 64 balles avec l’international néo-zélandais.

Glamorgan a poursuivi le match pendant un certain temps, mais n’a pu répondre qu’avec 182-8 malgré un départ impressionnant alors que David Lloyd a frappé 44 balles sur 22, avec quatre six, tandis que Marnus Labuschagne était absent pour 33, yorked marchant sur ses souches par David Payne.

Essex gagné au dernier ballon contre Moyen-sexe chez Lord, où la jeune fille de Stevie Eskinazi, Blast cent, s’est avérée vaine.

Eskinazi a frappé deux six et 11 quatre dans un 102 invaincu alors que Middlesex, dernier du groupe sud, a marqué 183-2.

Les Eagles semblaient bien placés pour une victoire confortable à 170-3 avec 11 balles restantes.

Cependant, le limogeage de Dan Lawrence le 59 a déclenché un effondrement au cours duquel le débutant néo-zélandais Daryl Mitchell a pris trois guichets en quatre balles.

Simon Harmer, cependant, a eu le dernier mot, alors qu’un bord extérieur s’est envolé vers la frontière pour assurer la victoire de l’Essex par deux guichets.

Le nouveau capitaine Matt Critchley guidé Faucons du Derbyshire à une victoire de cinq guichets sur Ours de Birmingham à Edgbaston.

Dans le premier match depuis que Critchley a remplacé Billy Godleman, les Falcons ont impressionné sur le terrain pour limiter les hôtes à 167-9.

George Scrimshaw a pris 3-23 alors qu’Ed Pollock a frappé un 46 rapide et Michael Burgess a fait 41.

La réponse de Derbyshire s’est ouverte avec 19 au premier tour, Leus du Plooy passant à 57 et Tom Wood à 63 invaincus alors qu’ils terminaient la victoire avec cinq balles à jouer, ce qui préserve un mince espoir de qualification du groupe Nord.

