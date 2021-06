Vitality Blast: Essex martèle Surrey alors que Sam Cook remporte quatre victoires en huit guichets | Nouvelles de cricket

Sam Cook a remporté 4-15 sur ses 3,4 overs alors qu’Essex a battu Surrey pour seulement 118

Essex a remporté une victoire convaincante de huit guichets contre Surrey au Kia Oval, l’équipe locale subissant sa première défaite Vitality Blast de la saison et ratant la chance de revenir au sommet du groupe Sud.

Dans un match à 17 avec moins de pluie, Essex a superbement joué dans des conditions utiles pour écarter Surrey pour 118 en 16,4 overs après avoir remporté le tirage au sort.

Sam Cook a été le choix des quilleurs, renvoyant de belles figures de 4 à 15 de ses 3,4 overs, qui comprenaient une beauté pour jouer Jamie Smith (20).

Surrey était privé de plusieurs joueurs clés, dont Jason Roy et les frères Sam et Tom Curran, qui ont rejoint l’Angleterre pour la série internationale T20 contre le Sri Lanka cette semaine, tandis que Laurie Evans s’est retirée pour cause de maladie.

Le Will Jacks (3) en forme s’est enfoncé jusqu’au milieu du guichet de Dan Lawrence (2-15), tandis que Cook a ensuite réclamé Smith et Rory Burns (3) pour laisser Surrey chanceler à 39-4 à la fin du jeu de puissance.

Une sorte de reprise a été menée par Ben Geddes (28 ans), à ses débuts, et le meilleur buteur Jordan Clark (30 ans), la paire ajoutant 38 pour le cinquième guichet. Rikki Clarke a également participé avec 20 plus bas dans l’ordre.

Mais avec la chute de Geddes au 11e, Surrey s’est effondré, perdant ses six derniers guichets pour 41 courses et n’ayant pas réussi à battre leurs 17 overs.

Confrontés à une cible modeste à poursuivre, les ouvreurs de l’Essex Will Buttleman et Adam Wheater ont emmené les visiteurs dans un dépliant avec un stand de 67.

Wheater a fait 30 avant d’être superbement pris au bas des couvertures par Clarke, tandis que Lawrence (11) a ensuite été battu par Clark.

Mais Buttleman (56e) est passé à un impressionnant premier Blast d’un demi-siècle, voyant son équipe à la maison alors qu’Essex a remporté une victoire de huit guichets avec neuf balles à perdre.