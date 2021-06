Vitality Blast: David Bedingham propulse Durham vers une victoire de six guichets sur le Lancashire | Nouvelles de cricket

David Bedingham a frappé 58 balles sur 39 pour aider Durham à remporter une victoire de six guichets sur le Lancashire

En forme, David Bedingham a marqué une cinquantaine de points alors que Durham a repris le chemin de la victoire dans le Vitality Blast avec une victoire catégorique de six guichets sur le Lancashire à Emirates Riverside.

Bedingham a marqué son deuxième T20 consécutif cinquante alors que les hôtes poursuivaient un total de 152 avec 14 balles à revendre pour assurer leur troisième victoire en quatre matches de la compétition. Tableau de bord : Durham contre Lancashire

Liam Livingstone avait marqué 65 pour les visiteurs après avoir choisi de frapper, mais le reste de l’équipe du Lightning a eu du mal, y compris Jos Buttler qui a été licencié pour un canard.

L’ouvreur Bedingham a frappé trois six et quatre quatre et mis 76 pour le premier guichet avec Graham Clark (26 sur 18) pour obtenir Durham bien en avance sur le rythme – une position qu’ils ont maintenue malgré Matt Parkinson 2-30.

Steelbacks du Northamptonshire a glissé vers une quatrième défaite consécutive alors que Faucons du Derbyshire a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives avec une victoire de cinq guichets dans le match du groupe Nord à Derby. Tableau de bord : Derbyshire contre Northamptonshire

Une performance disciplinée du Derbyshire avec le ballon a limité le Northamptonshire à 141-8 et les Falcons, menés par 48 invaincus de Leus Du Plooy et 44 de Matt Critchley, ont atteint leur cible avec 10 balles à jouer.

Ricardo Vasconcelos a marqué 38 et Graeme White a fait 37 sur 24 balles, mais le Northamptonshire a été limité par le 1-13 de George Scrimshaw sur quatre overs et un sort de 2-23 de Conor McKerr.

Somerset contre Glamorgan Vivre de

Ian Cockbain a atteint son premier demi-siècle de Vitality Blast de cette année pour gagner Gloucestershire une victoire étroite sur Moyen-sexe après la pluie à Radlett a empêché une finition mordante. Tableau de bord : Middlesex vs Gloucestershire

Cockbain et Ryan Higgins, qui ont dominé la dernière balle du 18e par Steven Finn pour six, ont fait juste assez pour devancer leur équipe de deux points selon les calculs de Duckworth-Lewis-Stern.

Jusque-là, le Gloucestershire était derrière le rythme, mais Cockbain, qui a terminé avec 62 pas sur 39 balles, a fait pencher la compétition en sa faveur, atteignant 157 pour cinq lorsqu’une averse a interrompu le jeu.

Middlesex avait affiché 179 pour cinq après avoir été mis en place, construit autour des manches de 41 balles de 67 de Joe Cracknell – le deuxième demi-siècle consécutif du jeune.

Surrey et Requins du Sussex restent invaincus dans le Vitality Blast après que leur affrontement du groupe Sud au Kia Oval ait été abandonné à cause de la pluie. Tableau de bord : Surrey contre Sussex

Après que le départ ait été retardé de 20 minutes, Surrey a atteint 53-2 après cinq overs avant que la pluie n’oblige les joueurs à repartir.

Il n’y a pas eu d’amélioration des conditions, à la grande déception d’une foule d’environ 4 000 personnes venue voir les deux premiers en action, et les arbitres Russell Warren et Ben Debenham ont annulé le match à 20h10, les deux équipes prenant un point.

L’ouvreur Will Jacks a fourni un certain divertissement dans le jeu qui était possible, brisant 38 balles sur 18, dont 26 lors d’un assaut fulgurant contre l’armateur gauche Tymal Mills au troisième tour.

Regardez les temps forts des matchs Sky Live Vitality Blast sur la chaîne YouTube de Sky Sports Cricket.