Vitality Blast: Dan Lawrence atteint la cinquantaine alors que l’Essex devance Birmingham en quart de finale passionnant pour réserver une place pour la journée de la finale | Nouvelles du cricket

L’Essex a surmonté une oscillation tardive dramatique pour battre Birmingham Bears par deux guichets lors d’un affrontement passionnant en quart de finale Vitality Blast à Edgbaston, réservant leur place au jour de la finale.

Poursuivant 168 pour gagner, Dan Lawrence – qui était en lice pour jouer pour l’Angleterre lors du troisième test des cendres de cette semaine à Headingley après la blessure d’Ollie Pope – a réussi 62 balles sur 49 en tête de la commande pour l’Essex.

Les visiteurs semblaient se diriger vers leur cible lorsque 103-3 à mi-chemin de leurs manches – Paul Walter (27 ans) ayant brisé les deux livraisons précédentes pour six – mais les Bears ont continué à s’éloigner, ramassant Walter au 12e sur et en ajoutant Matt Critchley (6) et Daniel Sams (5) à moindre coût.

Vendredi 7 juillet 18h30





Le capitaine expérimenté d’Essex, Simon Harper (19 ans), avait semblé stabiliser le navire, mettant en place un stand rapide de 25 courses avec Lawrence pour réduire l’équation à seulement sept nécessaires des deux derniers overs.

Mais ensuite, les deux sont partis dans un avant-dernier sensationnel renversé par Dominic Drakes (2-26) qui n’a coûté qu’un seul point. Lawrence a d’abord creusé dans les profondeurs, tandis que Harmer a été expulsé de la dernière balle, après avoir accidentellement rencontré Drakes alors qu’il tentait de gagner du terrain.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Il y a eu un drame incroyable tard dans le Vitality Blast alors que Simon Harmer d’Essex a été épuisé après avoir affronté le quilleur des Birmingham Bears Dominic Drakes!



La décision a été envoyée à l’étage au troisième arbitre pour s’assurer que Harmer n’était pas délibérément gêné, évoquant des souvenirs de la souche controversée de Jonny Bairstow lors du deuxième test des cendres à Lord’s, mais la course a été confirmée.

L’Essex a continué de trébucher vers la ligne d’arrivée de la finale jusqu’à ce que, avec trois requis sur les deux dernières balles, l’international néerlandais Shane Snater a célébré la qualification de son pays pour la Coupe du monde de cricket 2023 plus tôt dans la journée en écrasant Oliver Hannon-Dalby pour six directement sur le sol pour terminer la partie.

Plus tôt, Sam Hain a été le meilleur buteur de Birmingham avec 52 balles sur 36, tandis que le polyvalent australien Glenn Maxwell a contribué 32 balles sur 23 avant de frapper son compatriote Sams, qui a donné une célébration pointue aux fans des Bears dans le Hollies Stand.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Daniel Sams de l’Essex prend la décision courageuse de liquider les Hollies lors de leur affrontement en quart de finale Vitality Blast avec les Bears de Birmingham



Chris Benjamin (24) et Drakes (23no) ont contribué à quelques points précieux plus bas dans l’ordre, mais le score de Birmingham semblait en dessous de la normale – et cela s’est avéré, malgré l’oscillation tardive d’Essex.

Lawrence, qui a annoncé en juin qu’il rejoindrait Surrey à la fin de la saison, visera l’argenterie avant son départ lors de son retour pour le jour de la finale à Edgbaston dans seulement neuf jours le samedi 15 juillet.

L’Essex a remporté le Blast une fois auparavant, en 2019. Les trois quarts de finale restants pour déterminer qui les rejoindra lors des Finals Days se joueront vendredi, avec l’affrontement de Somerset avec Notts Outlaws. en direct sur Sky Sports.

