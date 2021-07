Vitality Blast: Ben Curran tire à cinquante coups rapides alors que Northants bat Durham | Nouvelles de cricket

Ben Curran a fracassé 62 balles sur 33 balles alors que les Northamptonshire Steelbacks battaient Durham dans le Vitality Blast

Ben Curran est devenu le troisième frère Curran à marquer un Vitality Blast cinquante et Graeme White est devenu le plus grand preneur de guichet T20 des Northamptonshire Steelbacks alors que Durham a été confortablement battu par 30 points.

Curran a battu 62 balles sur 33 balles, les frères et sœurs Tom et Sam applaudissant tout en regardant la diffusion en direct de l’hôtel de l’équipe d’Angleterre – ayant atteint son demi-siècle dans un total de 19 balles.

Le frère du milieu Curran a inscrit 101 avec son partenaire d’ouverture Ricardo Vasconcelos, qui a marqué 60, alors que les Steelbacks ont affiché un score de 173-5 à Wantage Road.

White a ensuite dépassé David Willey pour porter son décompte T20 à 76 guichets alors qu’il célébrait avec 4-26 alors que Durham était éliminé pour 143 en réponse.

Durham et l’Anglais Ben Stokes, poursuivant son retour de blessure, ont réclamé 2-37 de ses quatre passes avec le ballon, mais sont tombés amoureux d’un canard à quatre balles avec la batte.

Ours de Birmingham a fait exploser le Vitality Blast North Group avec une victoire retentissante de 10 guichets Vikings du Yorkshire à Edgbaston.

Les Bears ont rebondi après trois défaites successives avec les victoires les plus retentissantes après avoir battu le Yorkshire en tête du classement pour seulement 81 en 15,3 overs.

Une équipe des Vikings fortement épuisée par les appels et les blessures de l’Angleterre a perdu les 10 guichets pour 62 points en 86 balles alors que Carlos Brathwaite a pris 3-7, Craig Miles 3-19 et Danny Briggs 2-12. C’était leur total le plus bas dans le Blast et le plus bas par n’importe quelle équipe à Edgbaston.

Adam Hose (46 non sur 31) et Ed Pollock (33 non sur 23) ont ensuite rapidement poursuivi les pistes sans perte en 8,3 overs pour assurer la première victoire des Bears à 10 guichets Blast.

Surrey déplacé au sommet du groupe Vitality Blast South après que leurs quilleurs ont défendu avec succès une cible de 147 et gardé Hawks du Hampshire enraciné au pied de la table.

Lors du premier match Blast disputé devant une foule à l’Ageas Bowl en 22 mois, l’équipe locale semblait s’être donnée une grande chance de remporter une deuxième victoire de la saison après avoir maintenu Surrey à 146-7 après avoir gagné. le tirage au sort et le choix de champ.

Cependant, un Surrey inspiré de Jamie Overton a ensuite limité les Hawks à 126-8 pour sceller une victoire de 20 points, l’ancien Somerset terminant rapidement avec des chiffres de 2-14 sur quatre overs exceptionnels. Gus Atkinson a également participé avec un impressionnant 3-21.