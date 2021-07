Vitality Blast: Alex Hales écrase les Outlaws du Nottinghamshire vers la victoire et les quarts de finale à domicile | Nouvelles de cricket

Alex Hales a battu 31 invaincus sur neuf balles pour prendre Notts devant le Yorkshire

Les champions en titre des Nottinghamshire Outlaws ont remporté un quart de finale à domicile lors du Vitality Blast de cette année avec une victoire de 10 guichets contre les Yorkshire Vikings dans un match réduit à sept overs par équipe après que la pluie ait retardé le début.

Avec Alex Hales brisant 31 sur seulement neuf balles et Peter Trego 29 sur 13, les Outlaws ont révisé le 60-3 des Vikings avec 20 balles à perdre, Hales remportant le match en balayant trois six en quatre livraisons du spinner de jambe Josh Poysden.

Après un départ à 20h45, le total du Yorkshire a toujours semblé un peu léger, surtout après avoir choisi de frapper en premier dans un match raccourci. Jordan Thompson a fait 28 sur 19 balles et Adam Lyth 26 sur 18, mais Dane Paterson a pris 2-5 dans son un sur et Samit Patel 1-7 sur deux.

Le résultat laisse aux Vikings, deuxièmes, encore besoin d’un point de plus en deux matches pour être sûrs de leur place dans les huit derniers.

L’ouvreur néo-zélandais Finn Allen a réalisé son troisième demi-siècle en 11 manches T20 cette saison alors que Lancashire battu Northamptonshire par huit guichets à Emirates Old Trafford. Tableau de bord Lancs vs Northants

Allen a fait 66 sur 37 balles avec sept quatre et trois six alors que son équipe révisait le total modéré de 142-8 du Northamptonshire avec 26 balles à jouer.

Le résultat maintient les espoirs du Lancashire de se qualifier pour les quarts de finale bien vivants, mais les chances de leurs adversaires sont très minces après une soirée au cours de laquelle les trois facettes du jeu les ont laissés tomber.

Brett D’Oliveira a brillé avec batte et balle pour Worcestershire alors qu’ils se rapprochaient des huitièmes de finale avec un triomphe de 49 derby sur Birmingham à New Road. Tableau de bord Worcs vs Birmingham

Worcestershire a totalisé 174-6 après avoir choisi de frapper grâce principalement à un 45 rapide de l’ouvreur D’Oliveira et à quelques feux d’artifice tardifs du capitaine Ben Cox avec 43.

Le skipper des Bears, Will Rhodes, a mené de l’avant avec un meilleur T20 de 4-34 et son équipe a atteint 81-2 à mi-parcours de leurs manches, Ed Pollock atteignant un beau demi-siècle.

Mais D’Oliveira a changé le cours du jeu avec trois guichets en neuf balles, puis son compatriote Ish Sodhi en a récolté trois en une fois alors que les Bears ont été renvoyés pour 125 au 18e.

Faucons du Derbyshire ont gardé leur sang-froid dans une course-poursuite tendue en finale pour vaincre Durham par six guichets à Emirates Riverside. Fiche de score Durham vs Derbys

Les Falcons ont réussi à chasser leur total de 177 de leurs 20 overs alors que Brooke Guest a fracassé la dernière balle des manches pour une limite pour battre l’équipe locale. Guest et Matt Critchley ont mis un stand de 64 pour défier Durham et clôturer seulement leur quatrième victoire de la compétition ce trimestre.

Plus tôt dans la journée, Alex Thomson a réclamé trois guichets pour 23 pour limiter Durham à 176-9. Les hôtes ont été contraints de regretter les erreurs avec le ballon et sur le terrain pour mettre en péril leurs espoirs d’atteindre les huit derniers du Blast.

GROUPE SUD

Les 62 invaincus de Ravi Bopara ont guidé les Sussex Sharks vers une victoire cruciale de six guichets contre son ancien club Essex Eagles dans le Vitality Blast à Hove. Tableau de bord Sussex vs Essex

Le joueur de 36 ans, qui a passé 17 ans à Chelmsford avant de se rendre à Sussex l’année dernière, est arrivé après le départ du skipper Luke Wright pour un canard de première balle et a supervisé une poursuite réussie de 147 avec neuf balles à revendre.

La victoire a propulsé Sussex à la deuxième place du groupe Sud et une victoire sur leurs deux matchs restants, à l’extérieur du Hampshire et du Kent, suffira à s’assurer une place en quarts de finale. Essex devra gagner ses deux matchs pour avoir une chance de se qualifier pour les huit derniers.

Kent Spitfire limité Surrey à seulement 128-7 avant de se diriger vers une victoire de neuf guichets au Kia Oval et de renforcer leur position au sommet du groupe Sud. Tableau de bord Surrey vs Kent

Daniel Bell-Drummond est passé à 53 pas sur 37 balles après que lui et Joe Denly (31) aient mis 64 en huit overs pour le premier guichet pour mettre en place une poursuite confortable qui s’est terminée avec 4,3 overs à revendre.

Le gardien de guichet Ollie Robinson a également marqué 45 invaincus sur 30 ballons et Kent a maintenant remporté huit de ses 12 matches de groupe tandis que Surrey semble peu susceptible de se qualifier pour une place en quart de finale.

Jordan Clark de Surrey avait auparavant réussi un 37 invaincu sur 31 balles, et il y avait de brèves rafales de Jamie Overton et Tim David alors que 86 provenaient des 10 derniers overs, mais sinon les batteurs à domicile ne pouvaient pas gérer une attaque impressionnante de Kent sur une surface lente.

Adam Milne, le lanceur rapide néo-zélandais, a été exceptionnel à la fois avec la nouvelle balle et dans les manches finales pour prendre 2-13.

Hampshire est sorti du groupe Sud avec une victoire écrasante de 75 points sur le haut vol Somerset à l’Ageas Bowl. Tableau de bord Hants vs Somerset

La victoire était la deuxième consécutive pour les Hawks, qui ont superbement joué pour écarter les visiteurs pour 100 avec le jeune rapide Scott Currie terminant avec 4-24 après que le gardien de guichet Lewis McManus ait atteint plus tôt un record en carrière de 60 non éliminé.

La défaite de Somerset, qui était sans Tom Banton, Jamie Overton, Tom Abell et Lewis Gregory en raison d’un devoir international et d’une blessure, entrave leurs espoirs de terminer parmi les quatre premiers lors d’une soirée difficile où ils ont eu du mal avec le ballon, la batte et dans le terrain à l’Ageas Bowl.

Benny Howell a produit un sort de bowling exceptionnel pour aider Gloucestershire défendre avec succès 171 et battre Moyen-sexe par 10 pistes au Cheltenham College. Tableau de bord Gloucs vs Middlesex

Le 3-23 de Howell sur ses quatre overs a permis de remporter une sixième victoire de la campagne, ce qui ravive les chances de Gloucestershire de se qualifier dans le groupe Sud.

Après avoir perdu le tirage au sort, le Gloucestershire a été bien tenu pendant la plupart de ses manches, mais une rafale tardive du nouveau père Ryan Higgins, qui a pillé 43 balles sur 25, a aidé à ajouter 52 balles en quatre finales alors que l’équipe locale a affiché 171-8.

Middlesex était assez bien placé à 83-3 après 11 overs, mais est tombé mal et le 50 invaincu de Max Holden en 34 balles est arrivé trop tard.