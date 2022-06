Vitality Blast: Alex Hales écrase 91 balles sur 33 alors que le Nottinghamshire écrase le Derbyshire | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alex Hales a frappé 12 quatre et cinq six dans une performance dominante aidant les Notts Outlaws à une victoire sur les Derbyshire Falcons

Alex Hales a frappé 12 quatre et cinq six dans une performance dominante aidant les Notts Outlaws à une victoire sur les Derbyshire Falcons

Alex Hales a frappé un fulgurant 91 sur seulement 33 balles pour propulser le Nottinghamshire vers une victoire à sept guichets contre le Derbyshire lors du Vitality Blast vendredi soir.

Dans une superbe démonstration de coups, Hales a brisé 12 quatre et cinq six alors qu’il dominait une première position de 119 sur 51 balles avec Joe Clarke (25 sur 20) alors que les Outlaws poursuivaient leur objectif de 179 en 17,1 overs.

Hales a couru à 50 en seulement 18 balles, pillant 20 du quatrième de George Scrimshaw, tandis qu’il a ensuite démonté le sixième de Sam Conners – 26 en provenant – alors que Notts a atteint 95 sans perte à la fin du jeu de puissance d’ouverture.

Hales a raté neuf points d’un siècle bien mérité

Hales a conduit Matt McKiernan pour une paire de six au septième, mais le spinner de jambe a cassé le stand dans son prochain, ramassant Clarke pris à la jambe carrée profonde.

Les manches brutales de Hales ont pris fin quatre balles plus tard alors qu’il a skié Scrimshaw vers le défenseur placé à la jambe longue, mais les Outlaws ont rentré à la maison avec 17 balles à revendre.

Plus tôt, Leus du Plooy a marqué pour le Derbyshire avec 51 et Wayne Madsen en a fait 40, mais Jake Ball a rattrapé les Falcons en prenant trois guichets en finale pour terminer avec 4-40.

Groupe Nord

LancashireLes batteurs de Northamptonshire du dernier ballon de leur affrontement à Emirates Old Trafford.

Poursuivant 154 et en ayant besoin de six pour remporter la finale, les chances de l’équipe locale semblaient avoir disparu lorsque Jimmy Neesham a renvoyé Danny Lamb et Tim David, mais avec trois nécessaires sur un ballon, le Néo-Zélandais a lancé un large puis un non- balle pour donner le butin au Lancashire.

Cependant, les 26 balles 42 de David, qui comprenaient un trio de six, avaient été tout aussi essentielles pour garantir que le Lancashire reste invaincu lors du Blast de cette année, préservant ainsi son record de 100% à domicile.

Plus tôt, Saif Zaib a frappé 57 balles sur 41 alors que Northants affichait 153-6 après avoir choisi de frapper en premier.

Yorkshire a couru vers un objectif record de 208 à battre Durham dans un match fascinant à Headingley alors qu’Adam Lyth et David Willey ont tous deux joué avec la batte.

David Willey a aidé à renvoyer le Yorkshire à la victoire sur Durham

Le Yorkshire a été secoué par le total de 207-8 au bâton de Durham en premier, dont un 37 balles 65 de l’ouvreur Graham Clark et un meilleur 56 sur 34 en carrière du gardien de guichet prêté du Kent Ollie Robinson.

Mais leur humeur a été rapidement tournée par l’ouvreur gaucher Lyth, qui a brisé le dos de la poursuite avec 10 quatre et trois six dans ses 77 balles sur 33, avant que le polyvalent anglais Willey ne voie l’équipe à la maison par six guichets et avec 2,2 overs. à épargner, écrasant huit fours et trois six dans ses 75 pas sur 39 livraisons.

Le Yorkshire, qui a survécu à la perte de l’Anglais Harry Brook pendant quatre après sa libération de l’équipe de test pour le match, n’avait jamais poursuivi 200. Leur précédente poursuite la plus réussie était de 196 contre Derbyshire en 2005.

Worcestershire ont célébré leur première victoire Blast de la saison alors que Brett D’Oliveira a battu un record de 71 dans une victoire de 15 points contre le Ours de Birmingham à New Road.

D’Oliveira a tiré trois six et six quatre dans son impressionnant coup de 38 balles alors que les Rapids ont amassé 217-5 sur leurs 20 overs – leur cinquième total T20 le plus élevé de tous les temps.

D’Oliveira a reçu un superbe soutien de Jack Haynes (53e), qui a frappé un demi-siècle de 22 balles, et du Néo-Zélandais Colin Munro (41 sur 21) après que les Bears aient mis l’équipe locale au bâton.

Une rafale de trois guichets avec le nouveau ballon de Dillon Pennington (3-30) a ensuite eu les Bears sur le pied arrière avant un rassemblement de Sam Hain – le batteur de rang intermédiaire frappant 45 sur 33 livraisons – a aidé à faire monter l’équipe à plus de 200 seulement pour encore tomber un peu court sur 202-8.

Moeen Ali, fraîchement récompensé d’un OBE, est revenu pour diriger le Worcestershire pour la première fois cette saison après une courte pause après son passage à l’IPL avec les Super Kings de Chennai. Il a marqué 16 balles sur 15, tandis que son but avec le ballon a duré 22 points.

Groupe Sud

Will Smeed a rappelé à nouveau son talent précoce avec un scintillant 94 pas sur seulement 41 balles alors que Somerset est revenu sur le chemin de la victoire avec un écrasement à neuf guichets de Glamorgan à Taunton.

Will Smeed continue d’impressionner alors qu’il a écrasé 94 pas pour le Somerset

Les visiteurs ont affiché 173-7 après avoir perdu le tirage au sort, l’ancien joueur du Somerset Eddie Byrom ayant obtenu le meilleur score avec 37 sur 26 balles et le polyvalent Ben Green revendiquant les meilleurs chiffres de sa carrière de 5-29.

En réponse, les ouvreurs du Somerset Smeed et Tom Banton (45 sur 30) ont mis en place une superbe position d’exactement 100 sur 9,2 overs, ouvrant la voie à une victoire complète avec 5,5 overs à revendre.

Smeed, vingt ans, a lancé huit six et six quatre dans une exhibition mémorable. Le résultat a laissé le Somerset monter haut, avec quatre victoires lors de ses cinq premiers matches de groupe, tandis que pour Glamorgan, il s’agissait d’une troisième défaite en cinq matchs.

Champions en titre de Vitality Blast Kent a poursuivi sa défense abjecte du titre avec une défaite de 32 points contre Surrey à Cantorbéry.

Les Spitfires ont maintenant perdu leurs cinq matchs Blast cette saison car, après avoir limité Surrey à 159-6, ils ont chuté à 127-9 en réponse.

Ce fut une victoire complète et pleinement méritée pour les visiteurs, qui ont étouffé la poursuite de Kent et partagé les guichets, les six quilleurs faisant au moins une victime.

Reece Topley a eu les meilleurs chiffres de Surrey avec 3-24, tandis que Chris Jordan a pris 2-27. Joe Denly en a fait 44 pour Kent, mais n’a pas eu de véritable soutien lors d’une course-poursuite de plus en plus vouée à l’échec.

Sam Curran a été le meilleur buteur de Surrey avec 43, tandis que Jamie Overton en a ajouté 27 à la mort pour faire pencher la balance en faveur des visiteurs.

À Hove, les manches du capitaine de Ravi Bopara de 54 pas sur 36 balles ont aidé Sussex infliger une première défaite de la campagne 2022 Blast à Middlesex.

Ravi Bopara a vu Sussex à la victoire avec un demi-siècle invaincu

Bopara a été rejoint dans une position ininterrompue décisive au sixième guichet de 58 en 6,5 overs par Harrison Ward alors que Sussex a remporté un concours sous la pluie par cinq guichets avec trois balles à revendre.

Plus tôt, le quilleur rapide du bras gauche antillais Obed McCoy a réclamé 4-30 alors que Middlesex a été éliminé pour 163, avec leur ancien quilleur Steven Finn également avec 3-29. Joe Cracknell a frappé deux six et huit quatre alors qu’il était le meilleur buteur avec un 68 à 49 balles.

La pluie a retardé le début de la poursuite de Sussex, les laissant marquer 146 sur 17 overs pour gagner sur les règlements Duckworth-Lewis-Stern et, malgré une chute à 37-3 à un moment donné, Bopara a aidé à stabiliser le navire et à diriger les Sharks vers la victoire.

Ailleurs, le match du Groupe Sud entre Gloucestershire et Essex a été abandonné sans qu’une boule soit jouée à cause de la pluie.