Vitality Blast 2022 : tout ce que vous devez savoir alors que le tournoi T20 revient pour la 20e saison | Nouvelles du cricket

Kent Spitfires a remporté le Vitality Blast 2021, battant Somerset en finale

Le Vitality Blast démarre mercredi soir avec un match alléchant entre les champions en titre Kent et Somerset dans une répétition de la finale de l’an dernier – en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 18h30 – et voici notre guide pratique du tournoi 2022…

En espérant impressionner le nouvel entraîneur anglais

Il y a eu tout un changement radical avec l’équipe de cricket d’Angleterre en 2022, avec Matthew Mott la dernière pièce du puzzle lors de sa nomination en tant que nouvel entraîneur-chef de la balle blanche.

Les équipes anglaises ODI et T20 ont été en quelque sorte une forteresse impénétrable au cours des dernières années, passant de malheureux perdants de la Coupe du monde de plus de 50 ans en 2015 à des vainqueurs à domicile quatre ans plus tard. Vous cherchez à ajouter une Coupe du monde T20 à l’armoire à trophées en octobre, est-ce que quelqu’un peut forcer sa place dans les plans de Mott ?

Phil Salt, maintenant avec le Lancashire, devrait être à nouveau en tête de file. L’ancien ouvreur de Sussex s’est frayé un chemin dans une équipe ODI très modifiée qui a blanchi le Pakistan 3-0 l’été dernier après une épidémie de Covid-19.

Quilleur au rythme de Durham Brydon Carse également impressionné et son compatriote pourrait-il rapidement Matthieu Potts suivre un appel de test avec un dans l’arène des balles blanches avec une bonne projection de Blast ?

Harry Brookde même, a les yeux fermement rivés sur une place de frappeur dans l’équipe de test en ce moment, mais sa première opportunité est venue avec une première casquette T20I aux Antilles plus tôt cette année à l’arrière d’une stellaire campagne Blast 2021 dans laquelle il était le quatrième meilleur buteur avec 486 courses à une moyenne de 69,42 pour le Yorkshire.

Daniel Bell Drummond était encore un peu meilleur que Brook l’année dernière, ses 492 courses au cours du tournoi faisant de lui le meilleur frappeur anglais, et la connexion de Kent avec le nouveau directeur général du cricket masculin en Angleterre, Rob Key, pourrait-elle jouer en sa faveur ?

Est-ce l’année où Tom Banton cimente vraiment une place dans la configuration de la balle blanche en Angleterre que beaucoup pensaient être une donnée maintenant après que le gros frappeur de Somerset a fait irruption sur la scène en 2019? Déjà sélectionné 20 fois au niveau international, Banton affiche une moyenne décevante au milieu des années 20 dans les deux formats.

Pierre Olly et Reece Topley ont certainement un pedigree international, mais les quilleurs rapides devront convaincre les sélectionneurs de leur forme physique ainsi que de leur forme dans le tournoi, les deux ayant chuté à plusieurs reprises au fil des ans alors qu’ils semblaient sur le point de devenir des habitués de l’Angleterre.

Et pourrait-il y avoir des moyens de revenir au niveau international pour un interprète national constant du T20 Ben Ducketmaître des arts sombres du death-bowling Pat Brownet peut-être même Alex Hales?

Il semble que l’Angleterre ait fermement fermé la porte à ce dernier, mais peut-être que Mott a d’autres idées – et une forte démonstration de Blast ne fera qu’aider son cas vers un rappel trois ans après avoir été supprimé à l’approche du Mondial 2019. Tasse.

Les stars d’outre-mer s’apprêtent à décoller !

Rachid Khanle meilleur lanceur de balles blanches au monde, est un gros tirage chaque année dans le Sussex et les a aidés à se qualifier pour les quarts de finale (minimum) à chacune de ses trois saisons avec l’équipe – avec une course vers la finale en 2018. Rejoindre la star afghane sur la côte sud cet été est le gardien de guichet pakistanais Mohamed Rizwanqui a en moyenne plus de 50 ans au cricket T20I.

Carlos Brathwaite, souviens toi du nom! Le batteur costaud des Antilles rejoint les Bears de Birmingham six ans après avoir donné une masterclass de six coups sûrs pour briser le cœur de Ben Stokes et de l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde T20. Le rejoindre à Edgbaston est un homme plus familier aux fans de Middlesex, mais l’Irlande Paul Stirling va maintenant faire exploser la balle dans toutes les régions des Midlands.

Il y a un peu plus de flair caribéen au-delà de la frontière du comté, car Dwayne Bravo s’avère pour Worcestershire Rapids, où la Nouvelle-Zélande Colin Munro se retrouvera également en haut de la commande. Son coéquipier des Black Caps Jimmy Neesham fera, quant à lui, la queue pour le Northamptonshire.

Le quilleur rapide pakistanais de 19 ans Naseem Shah promet de fournir des divertissements au box-office lors de son premier passage dans le cricket du comté avec le Gloucestershire. Afghanistan rapide Naveen-ul-Haq – premier preneur de guichet en 2021, avec 26 à une moyenne de 17,57 – est de retour avec Leicestershire, avec ses compatriotes et twirlers Mujeeb Ur Rahman et Qaïs Ahmad tournant pour Middlesex et Kent respectivement.

Duo antillais Kieron Pollard et Sunil Narinequi se tournent tous les deux vers le Surrey, ont une grande expérience du T20 et peuvent être destructeurs avec la batte et percutants avec le ballon, tout en gardant un œil sur l’international singapourien du Lancashire. Tim David. Son taux de frappe au T20 est de 163,07 sur 97 matches, l’un des meilleurs au monde.

Quel est le format de la saison 2022 ?

Comme l’année dernière avec les 18 équipes divisées en groupes Nord et Sud distincts.

GROUPE NORD : Birmingham Bears, Derbyshire Falcons, Durham, Lancashire Lightning, Leicestershire Foxes, Northamptonshire Steelbacks, Notts Outlaws, Worcestershire Rapids, Yorkshire Vikings

GROUPE SUD : Essex Eagles, Glamorgan, Gloucestershire, Hampshire Hawks, Kent Spitfires, Middlesex, Somerset, Surrey, Sussex Sharks

Chaque équipe joue 14 matchs de groupe, sept à domicile et sept à l’extérieur, entre le 25 mai et le 3 juillet, les quatre meilleures équipes de chaque groupe se qualifiant pour les quarts de finale début juillet.

Les vainqueurs du groupe Nord affronteront l’équipe classée quatrième du groupe Sud en quart de finale et ainsi de suite, les vainqueurs des quarts de finale se qualifiant pour le jour de la finale à Edgbaston le samedi 16 juillet.

Qui sont les favoris pour faire Finals Day ?

Notts, pour un. Les Outlaws ont remporté le tournoi en 2017 et 2020 et ont atteint au moins les quarts de finale au cours des cinq dernières saisons. Leur frappeur reste aussi puissant que jamais avec Hales, Duckett, Joe Clarke et Samit Patel.

champions 2015 Éclair du Lancashire ont également bien performé ces derniers temps, avec deux apparitions en demi-finale et deux quarts de finale au cours des quatre dernières campagnes. Il y aura de l’espoir qu’ils pourront remporter le trophée cette fois avec une équipe de frappeurs comprenant Liam Livingstone, Jos Buttler et Tim David, ainsi que la rotation des jambes de Matt Parkinson sur le front du bowling.

Quant aux prétendants du Groupe Sud, Kent Spitfire cherchera à devenir la première équipe à défendre avec succès le titre Vitality Blast, mais l’équipe la plus forte de ce groupe pourrait bien être Surreydont la liste des noms d’étoiles sort de la langue.

Kieron Pollard, Sunil Narine, Jason Roy – si et quand il revient de sa pause du cricket – les frères Curran, Will Jacks, Reece Topley, Chris Jordan. L’équipe Kia Oval a remporté le Blast inaugural en 2003 et semble bien placée pour se battre pour le titre lors de sa 20e édition.

Alex Hales est à nouveau dans une imposante équipe de frappeurs Notts Outlaws

Les matchs clés de Vitality Blast en direct sur Sky

mercredi 25 mai

Kent contre Somerset, Cantorbéry – en direct sur Sky Sports Cricket, 18h30

vendredi 27 mai

Lancashire vs Yorkshire, Emirates Old Trafford – en direct sur Sky Sports Cricket, 18h30

vendredi 3 juin

Derbyshire vs Nottinghamshire, le terrain du comté d’Incora – en direct sur Sky Sports Cricket, 19h

samedi 4 juin

Hampshire contre Sussex, Ageas Bowl – en direct sur Sky Sports Cricket, 19h

mercredi 8 juin

Yorkshire vs Lancashire, Headingley – en direct sur Sky Sports Cricket, 18h15

jeudi 9 juin

Middlesex contre Surrey, Lord’s – en direct sur Sky Sports Cricket, 18h15

vendredi 17 juin

Surrey contre Middlesex, Kia Oval – – en direct sur Sky Sports Cricket, 18h15

vendredi 24 juin

Bears de Birmingham contre Worcestershire, Edgbaston – en direct sur Sky Sports Cricket, 19h

Quarts de finale

mercredi 6 juillet

Vendredi 8 juillet (x2)

samedi 9 juillet

Jour des finales

Samedi 16 juillet, Edgbaston