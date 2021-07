Vitalina Batsarashkina: Rencontrez la double médaillée d’or olympique russe au tir précis pour laquelle Internet se déchaîne

Batsarashkina s’est taillé un morceau d’histoire lorsqu’elle a devancé le tireur sud-coréen Kim Min-jung pour la première place dans l’épreuve du pistolet à 25 m vendredi, ajoutant à l’or qu’elle avait déjà remporté au pistolet à air comprimé à 10 m et à l’argent au pistolet à air comprimé à 10 m équipes mixtes plus tôt cette semaine.

Un nouveau record olympique de Vitalina Batsarashkina du ROC, qui remporte l’or dans le #Tournage Finale femmes pistolet 25m.@ISSF_Tirpic.twitter.com/bw2moUoi5U – Jeux olympiques (@Olympiques) 30 juillet 2021

Celui-ci n’est pas venu facile, cependant. L’événement s’est joué sur le fil, avec Batsarashkina battant son rival sud-coréen dans un barrage pour déterminer la destination de la médaille d’or par un score de 4-1.

« Je ne sais pas comment j’ai fait, mais je m’en suis sorti« , a déclaré la joyeuse de 24 ans après son dernier succès.

« Je suis excité et très heureux d’être ici et d’avoir remporté ma médaille d’or et j’ai hâte de rentrer chez moi très bientôt, » elle a ajouté.

« J’espère que le tir sera populaire dans ma ville natale d’Omsk et que nous pourrons construire un stand de tir pour que nos athlètes s’entraînent dans de bonnes conditions. »

Cependant, la performance de Batsarashkina sur la gamme n’était pas la seule chose qui a été notée par ses ligues d’adeptes en ligne.

La Russe a été saluée pour sa position de tir décontractée, avec un tweet mettant en vedette la position décontractée de Batsarashkina, recueillant près de 400 000 likes sur Twitter, ainsi que plus de 40 000 retweets.

Je suis obsédé par la position sur ce tireur d’élite pic.twitter.com/DagufxorxL – Zoé ! C’est moi! (@Blankzilla) 26 juillet 2021

En effet, sa position s’est avérée assez conflictuelle en ligne – avec une foule de je-sais-tout sur Twitter faisant la queue pour offrir des conseils de tir à quelqu’un qui est littéralement le meilleur au monde dans ce qu’elle fait.

Est-ce que ça a l’air cool? Oui. Leur poignet se brisera-t-il au moment où ils tireront ? Absolument. – Prof. Wren (@WillRennar) 27 juillet 2021

Non seulement tu vas avoir le poignet ou le nez cassé, mais tu devras aussi faire face au fait que tu as donné cette arme sans autre raison que d’être audacieux – FreeSpirit 🔞 (@FreeSprite935) 28 juillet 2021

Lorsque vous tirez aussi précisément que cela, votre rythme cardiaque perturbe votre objectif. Ainsi, ils se tiennent aussi détendus que possible et maintiennent toujours une position ferme. Vous ne verrez pas ça chez les dorks tacticool aux États-Unis. Le battement de cœur est la raison pour laquelle le biathlon est génial. – Affamé Affamé HIPAA (@joedobner) 26 juillet 2021

« Est-ce que ça a l’air cool? Oui. Leur poignet se brisera-t-il au moment où ils tireront ? Absolument« , a écrit une personne à tort à l’image virale de la position de tir de Batsarashkina.

« Non seulement tu vas avoir un poignet ou un nez cassé, mais tu vas aussi devoir faire face au fait que tu as donné cette arme sans autre raison que d’être audacieux« , a écrit un autre à l’athlète olympique doublement médaillé d’or, ignorant apparemment que les règles du tir olympique exigent que les participants n’utilisent qu’une seule main pour tirer.

« Lorsque vous tirez aussi précisément que cela, votre rythme cardiaque perturbe votre objectif. Ils se tiennent donc aussi détendus que possible et maintiennent toujours une position ferme. Vous ne verrez pas cela parmi les abrutis tacticool aux États-Unis, a expliqué un autre.

Batsarashkina a en outre ravi les habitants de Twitter avec son amour apparent pour la populaire série « The Witcher », un personnage de fiction populaire qui a engendré une série de jeux vidéo, de bandes dessinées et de films après avoir été vue arborant un médaillon à l’effigie de l’emblématique de la série. personnage principal animé par l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski qui se concentre sur des figures mystiques qui utilisent des capacités surnaturelles pour chasser des monstres.

De l’acier pour les humains, de l’argent pour les monstres, de l’or pour Vitalina Batsarashkina ! Félicitations 🥇Nous espérons que votre médaillon de sorceleur vous portera chance également lors de la compétition de précision 25m de jeudi !En savoir plus sur @Super_Vitalina succès : https://t.co/irYgAgpEG0pic.twitter.com/Ri5BOmDXb0 – Le sorceleur (@witchergame) 27 juillet 2021

Batsarashkina, cependant, dissipe les rumeurs selon lesquelles elle porte le médaillon comme porte-bonheur et dit que les athlètes de haut niveau ne devraient pas se plier à la superstition.

« Ce n’est pas un talisman. C’est un médaillon d’un jeu vidéo, » elle a dit. « Je ne peux pas appeler ça un talisman parce que même quand je ne l’ai même pas porté ou oublié à la maison, j’ai quand même eu des médailles.«

Les exploits de Batsarashkina ont porté le nombre de médailles de l’équipe ROC à 34 vendredi après-midi, avec ses deux médailles d’or signifiant que la délégation du ROC peut désormais revendiquer la quatrième place au classement général des médailles avec 10.