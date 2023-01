Vitali : Les Packers peuvent-ils disputer la saison prochaine ? Pas sous le plan d’Aaron Rodgers

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

Les Packers de Green Bay 2022 n’ont pas répondu aux attentes. Il n’y a aucun moyen de contourner cela. Ils ont raté des victoires à deux chiffres et une place en séries éliminatoires pour la première fois sous l’entraîneur Matt LaFleur, laissant ce dernier leur filer entre les doigts lors du dernier match de la saison.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui a contribué à la saison terne. La défensive, avec sept choix de premier tour réclamant 11 places de départ, a terminé la saison en abandonnant 5,77 verges par jeu, bon pour le 28e rang de la NFL. Leurs 4,95 verges allouées par course et 7,01 verges par jeu de passe étaient respectivement 28e.

Ensuite, il y a eu le démarrage lent en attaque. Après le départ de All-Pro Davante Adams, l’attaque des Packers n’avait pas de plan immédiat pour compenser un receveur qui avait la plus grande part cible de tous les joueurs de la ligue. Christian Watson et Romeo Doubs ont contribué entre les blessures, mais ce n’est que plus tard dans la saison. Et, oh, à ce moment-là, le quart-arrière Aaron Rodgers avait affaire à un pouce cassé dans sa main de lancer.

Rodgers s’est fracturé le pouce lors de la semaine 5 lors de la défaite 27-22 de Green Bay contre les Giants de New York à Londres. Il a ensuite lancé neuf autres interceptions et a disputé deux matchs avec plusieurs interceptions. Rodgers n’a disputé que deux matchs de ce type au cours des cinq saisons précédentes, combinées. Il a lancé 12 interceptions au total en 2022. Il en a lancé quatre au total en 2021, cinq en 2020 et quatre en 2019.

Aaron Rodgers incertain à son retour à Green Bay Jimmy Johnson et Colin Cowherd discutent des commentaires d’Aaron Rodgers sur le retour aux Packers la saison prochaine.

Rodgers n’a pas lancé plus de 300 verges dans un match une seule fois cette saison. Je ne pense pas qu’il soit exagéré de dire que la blessure au pouce l’a affecté plus qu’il ne l’a laissé entendre tout au long de la saison.

Rodgers a également pris le plus de sacs qu’il a eu en trois ans derrière une ligne qui a fait face à des blessures toute la saison, y compris au tacle gauche David Bakhtiari (encore).

Une chose est claire : les choses doivent changer. Green Bay ne peut pas maintenir le statu quo et s’attendre à des résultats différents. Comme Albert Einstein l’a dit un jour, la définition même de la folie est de faire la même chose mais de s’attendre à ce que quelque chose de différent se produise.

Si nous prenons les commentaires des Packers Brass et de Rodgers lui-même au pied de la lettre, cela semble être exactement ce que les Packers ont l’intention de faire.

Green Bay va en grande partie dans le sens de Rodgers. C’est comme ça depuis longtemps, et à juste titre après des MVP consécutifs. Rodgers a semé le doute dans la situation avec ses commentaires sur le “Pat McAfee Show”, semblant beaucoup plus ouvert à explorer ses options en dehors de la retraite ou de rester avec les Packers.

“Est-ce que je pense toujours que je peux jouer? Bien sûr”, a déclaré Rodgers. “Puis-je jouer à un niveau élevé? Ouais. Le plus haut – je pense que je peux à nouveau gagner MVP dans la bonne situation. Est-ce que c’est Green Bay ou ailleurs? Je ne suis pas sûr. Mais je ne pense pas que vous devriez arrêter toute opportunité.”

Rodgers est calculé. Il sait ce qu’il fait. En jetant le doute sur son retour et en y posant des conditions, il ne dit pas si subtilement aux Packers qu’ils continueront à suivre son chemin s’ils veulent qu’il reste.

“Ce jeu concerne les relations”, a déclaré Rodgers. “Il s’agit des gars sur lesquels vous comptez, même s’ils n’apparaissent peut-être pas en grand dans le livre de statistiques. Un gars comme Marcedes Lewis, c’est un rouage important dans la roue du vestiaire et l’élan de l’équipe. C’est un Le gars avec qui je veux finir ma carrière. Tu sais ? Si je joue, je veux ce gars à côté de moi. Je veux le Randall Cobbs du monde, s’il veut continuer à jouer, dans mon vestiaire. Les gars, vous pouvez gagner avec. Allen Lazard, Bobby Tonyan, Dave Bakhtiari. Il y a beaucoup de noms intéressants avec lesquels nous verrons leur désir de re-signer ces certains gars qui sont des gars collés dans les vestiaires.

Rodgers a-t-il joué son dernier match à Green Bay ? Colin Cowherd prédit si Aaron Rodgers a disputé son dernier match à Green Bay.

Le directeur général Brian Gutekunst a déjà déclaré qu’il aimerait que Rodgers revienne lors de sa conférence de presse des séries éliminatoires, réitérant un point qu’il avait soulevé la semaine de congé.

“J’ai l’intention de faire revenir tout le monde”, a déclaré Gutekunst. “La continuité est une grande partie du succès dans cette ligue.”

Ces conversations portent sur la volonté des Packers de répondre aux demandes détaillées par Rodgers. Est-ce que son retour et tous les bagages qui l’accompagnent sont ce qu’il y a de mieux pour Green Bay en tant que franchise si cela comporte des limites?

Oui, j’ai dit limites. Regardons les choses en face : facteur de “colle” intangible mis à part, Lewis ou Cobb sont-ils repris par une autre équipe de la NFL si les Packers les libèrent ? La réponse probable est non. Alors, pourquoi prennent-ils des places précieuses sur la liste que Green Bay pourrait utiliser?

Aussi bon que soit Bakhtiari quand il joue, il ne semble pas pouvoir rester sur le terrain. Si vous voulez garder Bakhtiari, vous devez avoir une excellente sauvegarde capable d’intervenir lorsque Bakhtiari manque inévitablement de temps. C’est l’un des postes les plus importants sur le terrain. Et si vous avez une excellente sauvegarde, pourquoi ne pas simplement demander à un joueur de bien faire le travail tout le temps au lieu de consacrer deux places à la position?

Comment pouvez-vous ajouter du talent du côté offensif du ballon qui aidera à la production lorsque vous comptez pour Rodgers et ses amis?

Rodgers n’est pas le seul à avoir le sentiment de garder “ses gars” non plus.

LaFleur a déclaré qu’il s’attendait à ce que le coordinateur défensif Joe Barry soit de retour pour la saison 2023 et qu’il ne prévoyait pas beaucoup de changements de personnel, voire aucun, pour la saison prochaine. Je me rends compte que Rashan Gary a été perdu pour la saison au début et Eric Stokes a été perdu quelque temps plus tard, mais le talent défensif est complètement sous-utilisé. Quelqu’un doit en être responsable.

LaFleur ne veut pas faire de changements. Rodgers ne veut pas faire de changements. Gutekunst ne veut pas faire de changements. Mais les Packers s’attendent à un résultat différent la saison prochaine. Comment?

Je ne vois pas comment ça se passe. Rodgers a parlé d’un “rechargement” dans lequel l’équipe n’est plus qu’à quelques joueurs. Les Packers ne sont pas à quelques joueurs, et je pense qu’il y a une déconnexion à tous les niveaux quant à ce qui est le mieux pour Green Bay pour la saison prochaine.

Si rien ne change, les Packers ne peuvent pas s’attendre à un résultat différent en 2023. Cela pourrait très bien les mettre dans la cave de la NFC Nord et une fois de plus hors de la course aux séries éliminatoires.

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .

Les meilleures histoires de FOX Sports :

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue nationale de football Emballeurs de Green Bay Aaron Rodgers