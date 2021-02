Vital 3 Points en ligne pour NEUFC

Mises à jour en direct de l’ISL 2020-21 SC East Bengal vs NorthEast United FC: NorthEast United FC voudront les trois points quand ils prendront SC Bengale oriental mardi dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 Match n ° 104 au stade Fatorda. Le SC East Bengal a apporté des changements importants à sa composition de départ tandis que le NorthEast United FC n’a que des affaires en tête. Le NorthEast United FC est actuellement hors du Top 4 mais il est dans une course serrée avec le FC Goa et le Hyderabad FC pour se qualifier pour les éliminatoires et aura besoin d’une victoire ici pour faire un grand pas en avant. Le SC East Bengal cherchera à gâcher la fête, mais ils sont eux-mêmes hors de combat. Suivez toutes les mises à jour en direct du SC East Bengal vs NorthEast United FC sur le blog de News18 Sports.

East Bengal et NorthEast United ont joué pour la dernière fois le 5 décembre, où les Highlanders sont sortis victorieux 2-0. C’était un but malheureux contre son camp et un autre de Rochharzela qui a donné la victoire à NorthEast United. Surchandra avait marqué un but contre son camp à la 33e minute du match tandis que Rochharzela marquait le deuxième but de NorthEast United dans le temps d’arrêt. Le Bengale oriental a eu beaucoup de tirs ce match mais seulement deux cadrés. NorthEast United n’a également eu que trois tirs cadrés, mais en a marqué deux.

L’entraîneur adjoint du SC East Bengal, Tony Grant, pense que cela pourrait être un véritable test pour son équipe lorsqu’ils affronteront les Highlanders mardi. « Pour jouer pour ce club, vous devez être capable de retrousser vos manches. C’est un excellent test pour nos garçons de nous montrer leur qualité », a-t-il déclaré. SCEB affrontera une équipe qui lorgne sur sa place dans les séries éliminatoires et la rencontre sera séduisante compte tenu de la forme de NorthEast dans la ligue jusqu’à présent. « Je pense qu’ils sont formidables. Je pense qu’ils ont très bien commencé la saison et en regardant leur recrutement, ils ont un bon mélange de jeunes (et d’expérience) dans leur équipe. Ils sont dans les quatre premiers et ils méritent d’être là-haut. « Ce sera un gros test pour nos gars. Et c’est le meilleur moment pour voir de quoi sont faits vos joueurs », a déclaré Grant.

Les Highlanders doivent gagner leurs deux prochains matchs pour se qualifier pour les séries éliminatoires, mais l’entraîneur adjoint Alison Kharsyntiew a souligné que son équipe se concentrait uniquement sur le match du SCEB. « Nous nous concentrons sur notre match de demain et penserons ensuite au dernier match contre KBFC. Demain est un match très important pour nous », a-t-il déclaré. «Nous devons très bien jouer. Nous devons bien défendre, nous devons bien attaquer, nous devons créer des occasions, puis les utiliser et donner notre 100%. C’est un jeu que nous ne pouvons pas prendre facilement. Nous devons faire preuve de caractère et donner le meilleur de nous-mêmes pendant 90 minutes et j’espère que nous obtiendrons trois points demain », a-t-il ajouté.