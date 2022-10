Viswas Vijayaraj remporte la course 2 en classe de Formule 4 LGB

Viswas Vijayaraj d’Ahura Racing a remporté la course 2 dans la catégorie Formule 4 LGB au championnat national de course JK Tire FMSCI dimanche.

Une bataille au coude à coude s’est terminée avec Vijayaraj défendant sa première position de la course 1. Amir Sayed d’Ahura Racing a finalement ouvert son compte cette saison en terminant deuxième tandis que Vishnu Prasad de MSport a terminé troisième de près.

Le Jour 2 a débuté avec la Course 2 de la Royal Enfield Continental GT Cup. Cela a commencé en douceur, mais s’est rapidement avéré malchanceux pour le militant chevronné et le haut du podium de samedi, Anish D Shetty, car il a perdu le contrôle et s’est retiré à mi-chemin.

C’est Navaneeth Kumar qui en a profité pour s’emparer de la première place aujourd’hui. Dans la catégorie pro, Navaneeth a pris la tête, avec Allwin deuxième et Ullas S Nanda troisième.

Course 3 de JK Tire Novice La coupe a commencé juste après et a vu les jeunes militants reprendre leur bataille. Cependant, une autre déception est rapidement survenue lorsque Arjun Syam Nair de Momentum Motorsports, qui a remporté la course 2 samedi, a basculé après avoir été heurté par la voiture d’Aman Nagdev.

C’est le coéquipier d’Arjun, Chetan Surineni, qui a réalisé un parcours surprenant pour décrocher la première place du podium, alors que le duo DTS Racing Vinith Kumar et Joel Joseph sont arrivés de près deuxième et troisième.

