Ancien champion du monde Viswanathan Anand et WestBridge Capital, sous l’égide de sa fondation caritative publique, WestBridge Charitable Foundation, est sur le point de lancer un programme de bourses d’échecs en créant la WestBridge-Anand Chess Academy (WACA).

WACA est sur le point de créer une plate-forme pour faciliter le mentorat aux joueurs établis et futurs / en herbe dans le but de promouvoir le sport de l’intellect dans le pays et de « passer le relais », pour produire plus de champions du monde pour l’Inde aux échecs.

L’académie vise à identifier chaque année des candidats méritants, avec le potentiel de se hisser dans le premier classement mondial des échecs, et d’accorder des bourses pour propulser ces jeunes champions d’échecs, désignés comme membres WACA, vers une plus grande gloire et des jalons plus grands.

À propos de cette initiative, Anand a déclaré: « Les échecs ont fait beaucoup de progrès au cours des 20 dernières années. Je pense que de nombreux joueurs dans le pays ont le potentiel, sous la bonne direction, de se hisser dans le top dix et même de devenir champions du monde. . Il est réconfortant de voir des entreprises comme WestBridge se présenter et soutenir le sport pour façonner l’avenir des échecs dans le pays. «

La liste initiale des boursiers de la bourse WACA comprend Grandmasters, R. Praggnanandhaa (15 ans avec une cote de 2608), Nihal Sarin (16 ans avec une cote de 2620), GM Raunak Sadhwani (15 ans avec une cote de 2545), D. Gukesh (14 ans avec une cote de 2563) et R. Vaishali (19 ans, avec une cote de 2393) qui est la soeur de R. Praggnanandhaa.

« Avec la WestBridge-Anand Chess Academy, nous faisons un pas avec une vision pour rendre l’Inde bien visible dans les circuits d’échecs mondiaux. » a déclaré Sandeep Singhal, cofondateur et directeur général de WestBridge Capital.

Compte tenu du courant Covid-19 situation, les activités de mentorat seront menées virtuellement pour le moment.

Pour le moment, parmi les formateurs identifiés pour aider, citons le FIDE Senior Trainer German Grandmaster, Artur Jussupow, Polish Grandmaster, Grzegorz Gajewski, un expert en préparation d’ouverture et un autre grand maître indien, Sandipan Chanda de Kolkata, connu pour son jeu créatif. .