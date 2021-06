Quelques jours après la controverse à la suite d’un match d’échecs caritatif entre la légende des échecs Anand Viswanathan et le co-fondateur de Zerodha Nikhil Kamath que ce dernier a certes remporté en trichant, Chess.com a publié une déclaration défendant le match. Annonçant qu’il avait rétabli le compte de Kamath qui avait été suspendu à la suite de l’indignation contre l’entrepreneur utilisant des moyens déloyaux pour gagner le match contre Anand, Danny Rensch de Chess.com a déclaré que l’affaire avait été résolue.

« Compte tenu de la coopération à venir des joueurs et de la clarification que toutes les règles n’ont pas été correctement comprises, ni Chess.com ni Anand lui-même ne voient de raison de poursuivre l’affaire », indique le communiqué.

Dans la déclaration, l’organisation a également précisé qu’elle ne soutenait ni n’approuvait en aucun cas l’utilisation de méthodes non notées ou la tricherie pour jouer et gagner des matchs, mais a souligné que le jeu était joué de « bonne foi » pour une œuvre caritative et qu’Anand lui-même n’avait aucun intérêt à poursuivre la question plus loin.

Anand s’est également rendu sur Twitter pour exprimer la même chose. « Il est temps de passer à autre chose et de conclure sur ce point », a-t-il tweeté.

La déclaration intervient quelques jours après la suspension du compte Chess.com de Kamath à la suite d’un match d’échecs caritatif organisé le 13 juin au cours duquel Viswanathan Anand a joué contre 10 célébrités de tous horizons pour collecter des fonds de secours pour les victimes de Covid-19. Kamath a « gagné » le match en battant Anand, mais il a été révélé plus tard qu’il avait utilisé des moyens injustes et une assistance non autorisée pour gagner.

À la suite de l’indignation, Kamath et Anand se sont tournés vers Twitter pour préciser que le match s’était joué de bonne foi et ont admis qu’il avait effectivement obtenu l’aide de sources non autorisées. Kamath et Anand ont tous deux déclaré que le match était une simulation. Partageant une note de presse de Kamath, Anand a écrit: «Hier était une simulation de célébrités pour que les gens collectent des fonds. C’était une expérience amusante en respectant l’éthique du jeu. Je viens de jouer le poste au tableau et j’attendais la même chose de tout le monde ».

Cependant, tout le monde sur les réseaux sociaux n’était pas satisfait de la décision de Chess.com de rétablir le compte de Kamath.

Pendant un instant, j’ai pensé que les règles seraient les mêmes pour les milliardaires. J’étais naïf. Ils peuvent tricher. — Thibault D (@ornicar) 15 juin 2021

Le match a eu lieu le 13 juin pour collecter des fonds pour le fonds de secours de la Fondation Akshay Patra Covid-19 pour nourrir les nécessiteux.

