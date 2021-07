Viswanathan Anand retenu pour dessiner par Vladimir Kramnik, tout pour jouer dans Decider

Dortmund: L’ancien champion du monde d’échecs Viswanathan Anand a été tenu en échec par un combattant Vladimir Kramnik lors du troisième match de leur match de quatre matchs sans roque pour le Sparkassen Chess Trophy ici. Le maestro indien menait 2-1 après le match nul de 61 coups et a l’avantage avant le match final.

Dans un match de défense anglaise, Anand, jouant blanc, s’est placé dans une position avantageuse et a mis la pression sur le Russe lors du troisième match samedi soir. Kramnik, cependant, a tenu bon pour remporter un match nul durement disputé. Le duo se rencontrera plus tard dimanche lors du quatrième et dernier match. Anand n’a besoin que d’un match nul pour triompher.

Le deuxième match entre les deux anciens champions du monde s’était soldé par un match nul mercredi. L’Indien avait remporté le match d’ouverture mardi pour passer en tête. Le match se joue dans le cadre du jeu d’échecs « No-Castling » conçu par le directeur général russe.

Le roque n’est pas autorisé dans ce format afin de rendre le jeu plus intéressant. Le roque est un coup spécial pour protéger le roi et activer la tour. C’est la seule fois aux échecs où un joueur peut déplacer deux pièces en un seul coup.

Anand était revenu à l’action au cours du tournoi Croatia Grand Chess Tour à Zagreb la semaine dernière et a terminé deuxième au classement général (Rapid et Blitz combinés).

