Viswanathan Anand jouera le premier jeu de bord en Croatie Grand Chess Tour

Après une interruption de près de 15 mois, le Grand Maître (GM) indien Viswanathan Anand jouera mardi sa première partie d’échecs par dessus l’échiquier dans le tournoi Croatia Grand Chess Tour Rapid and Blitz à Zagreb. Le tournoi mettra en vedette 10 GM d’élite en compétition sur neuf tours d’échecs rapides et 18 tours de blitz. Aux échecs rapides, chaque joueur dispose de 25 minutes pour terminer le jeu avec un temps d’incrément de 10 secondes ajouté après chaque coup. Dans le jeu blitz, les joueurs auront cinq minutes pour le jeu avec un temps d’incrément de deux secondes ajouté après chaque coup.

L’attraction supplémentaire dans la section blitz est la présence de la légende des échecs et ancien champion du monde Garry Kasparov, qui entre en tant que joueur joker invité par les organisateurs.

Anand et Kasparov ont mené de nombreuses batailles mémorables, notamment la finale des Championnats du monde PCA au 107e étage de la tour sud du World Trade Center à New York en septembre-octobre 1995. Anand participera aux compétitions rapide et blitz en Croatie.

Anand est en Croatie depuis quelques jours, s’acclimatant et respectant les réglementations liées aux protocoles COVID-19. La section rapide se jouera du 7 au 9 juillet tandis que les parties blitz auront lieu les 10 et 11 juillet.

Le maestro des échecs de 51 ans de Chennai espère obtenir de bons résultats dans les jeux de société après avoir été assez actif dans les échecs en ligne.

Il a aidé l’Inde à terminer premier avec la Russie aux Olympiades d’échecs en ligne de la FIDE l’année dernière. Il a également dirigé des programmes de formation et d’éducation pour WestBridge Anand Chess Academy (WACA) et a également aidé certains des futurs joueurs du pays.

L’édition 2021 du Grand Chess Tour (GCT) – une série de tournois classiques, rapides et blitz avec un prix de 1,5 million de dollars impliquant les meilleurs joueurs du monde – comprend deux événements classiques et trois rapides et blitz. Le GCT, qui a été lancé en 2015, n’a pas eu lieu l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19.

Deux événements – le Superbet Chess Classic (3-15 juin) et Paris GCT Rapid and Blitz (16-23 juin) – ont déjà eu lieu tandis que deux autres – Saint Louis Rapid & Blitz (9-16 août) et Sinquefield Cup (août 16-28) – aura lieu le mois prochain à Saint Louis, aux États-Unis.

