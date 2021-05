Viswanathan Anand et Koneru Humpy lancent Checkmate Covid

Le quintuple champion du monde d’échecs Viswanathan Anand et le médaillé d’or des Jeux asiatiques Koneru Humpy lanceront mardi ‘Checkmate Covid’ – une initiative de la All India Chess Federation (AICF) – pour fournir une assistance médicale et financière aux personnes touchées par la pandémie.

L’AICF a écrit lundi dans un tweet: «Présentation de Checkmate Covid, une initiative de l’AICF visant à fournir une assistance financière, des conseils médicaux et un soutien à la vaccination à tous les membres de la communauté indienne des échecs pour lutter contre Covid-19. L’AICF lancera le #CheckmateCovid Fund pour lancer cette initiative. «

Anand et Humpy, qui seront rejoints par le président de la Fédération internationale d’échecs (FIDE) Arkady Dvorkovich mardi, joueront des matchs d’exhibition en ligne et les fonds collectés iront à «Checkmate Covid».

«Au cours du dernier mois, nous avons perdu 7-8 joueurs et officiels contre Covid-19. Il y a plus d’un lakh de joueurs, arbitres et officiels enregistrés par la FIDE dans le pays, dont beaucoup ont besoin d’aide médicale, d’hospitalisation et de vaccination, entre autres. Nous aurons 10 médecins à travers le pays pour des consultations 10 heures par jour pour commencer le programme », a déclaré le secrétaire de l’AICF, BS Chauhan.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici