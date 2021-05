Le cyclone Yaas a commencé mercredi près du port de Dhamra à Odisha à 9h15, alors même que des vents violents et des marées fortes ont vu l’eau de mer pénétrer dans de nombreuses villes et villages côtiers d’Odisha et du Bengale occidental avant l’atterrissage. Alors que les États se préparent aux opérations de sauvetage nécessaires, les vidéos d’une tornade frappant diverses villes du North 24 Paraganas et de Hooghly au Bengale occidental deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Les images époustouflantes montrent une tornade extrêmement rapide qui a envoyé d’énormes jets d’eau virevoltant haut dans le ciel avec un jet de vents violents. Les visuels ont été capturés par des habitants de Chinchura, Bandel, Hooghly et Halisahar.

Les médias sociaux ont inondé de visuels de l’événement rare alors que le département météorologique indien a envoyé une alerte élevée à divers endroits en raison de la « tempête cyclonique très sévère ».

S’adressant aux journalistes, la ministre en chef Mamata Banerjee a déclaré que la tornade avait endommagé une quarantaine de maisons à Halisahar et quatre à cinq personnes avaient été blessées. Une quarantaine de maisons supplémentaires auraient été endommagées à Chuchura, tandis que deux personnes seraient décédées à cause de la foudre à Pandua.

En vue de #CycloneYaas, 11,5 lakh personnes ont été évacuées; 40 maisons endommagées à Halisahar avec 4 à 5 blessés; 40 maisons endommagées à Chuchura, tandis que deux personnes sont décédées à cause de la foudre à Pandua: la ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee, devant un pressoir à Nabanna pic.twitter.com/X56S4ieh5F– ANI (@ANI) 25 mai 2021

L’impact maximal se produira à Balasore et dans le district de Bhadrak, a déclaré PK Jena, commissaire spécial aux secours d’Odisha (SRC).

Il a dit que l’emplacement de l’atterrissage était au nord de Dhamra et au sud de Bahanaga, près du bloc de Bahanaga sur la côte. Jena a déclaré qu’environ 5,80 personnes lakh dans les zones vulnérables d’Odisha ont été transférées dans des abris sûrs. Le gouvernement du Bengale occidental avait également signalé mardi que 9 personnes lakh avaient été évacuées vers des abris anti-tempête.

Bien que l’IMD avait prévu mardi plus tôt que la vitesse du vent lors de l’atterrissage serait d’environ 155 à 165 km / h à 185 km / h avec rafales, les données RADAR Doppler indiquent maintenant que la vitesse du vent est de 130 à 140 km / h avec des rafales à 155 km / h. Jena a déclaré que l’atterrissage du cyclone Yaas avait été retardé de quelques heures, la vitesse du système diminuant à 12 km / h de 15 à 16 km / h. Il a dit que le cyclone ne s’était plus intensifié après 2 heures du matin.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici